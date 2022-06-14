В Грузии не только море - армянским туристам предложили отдыхать в санаториях
18:50 14.06.2022 (обновлено: 18:59 14.06.2022)
В Грузии много других курортов, где можно отдохнуть, получить нормальный сервис и заплатить за все это в разы меньше, чем в том же Батуми, заявила владелец туркомпании
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. В связи с резким ростом стоимости отдыха на Черноморском побережье Аджарии, туристы из Армении могут заинтересоваться другими курортами Грузии, заявила начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, член Бюро Конвенции Грузии, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили.
Перспективы предстоящего туристического сезона Гедеванишвили обсудила вместе с экспертом по туризму, директором туристической компании "Vizit Армения" Владимиром Геворкяном в ходе видеомоста Тбилиси-Армения в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Обычно граждане Армении почему-то едут в Кобулети. Но и в Гонио, и Шекветили много новых отелей. Также туристы из Армении могут задуматься об отдыхе на санаторных курортах", - заявила Гедеванишвили.
Грузия всегда была любимым местом отдыха для граждан Армении. Отдых в соседней стране особенно актуален в этом сезоне. По информации экспертов, несколько сотен тысяч армянских туристов собираются в Грузию этим летом.
"Очень много запросов на Грузию. Во всем мире цены турпакетов повышены. Если в прошлом году мы продали туры в Европу за 2 тысячи долларов, сейчас уже стоимость взлетела до 3 тысяч и выше. Поэтому Грузия снова будет очень востребована, потому что мы любим море", - заявил Геворкян.
Гедеванишвили предупредила коллег о тех неудобствах, с которыми армянские туристы могут столкнуться в Грузии. В частности, в связи с наплывом большого числа граждан России, Украины, и Беларуси, которые не являются туристами, так как задерживаются в стране на длительное время, в Грузии резко подскочили цены на туристические услуги.
© photo: Sputnik / StringerВидеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
Видеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
© photo: Sputnik / Stringer
Особенно это наблюдается в таких популярных морских курортах, как Батуми и Кобулети, где практически невозможно на сегодняшний день снять номер в гостинице или комнату в гестхаусе, заявила владелец туркомпании.
"То, что мест практически нет, с этим мы сталкиваемся начиная с апреля. Очень много к нам заехало из Беларуси, Украины и России. Кстати, все чартеры шли через Ереван. На самом деле, я не понимаю, как мы будем работать в этом году. Заняты маленькие отели, гостиницы, апартаменты", - сказала Гедеванишвили.
Тем не менее, по словам Гедеванишвили, в Грузии много других курортов, где можно отдохнуть, получить нормальный сервис и заплатить за все это в разы меньше, чем в том же Батуми.
© photo: Sputnik / StringerВидеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
Видеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
© photo: Sputnik / Stringer
"У нас несколько санаторных курортов, и там места есть, и цены не так страшно поднялись, так как они не являются запросом номер один, как море. Например, есть чудный санаторий в Саирме, закрытая зона и достаточно лояльные цены", - сказала она.
Что ждет туризм?
Туристическая отрасль в Грузии развивается активными темпами после резкого спада из-за пандемии коронавируса.
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. К маю 2022 года туризм в стране был восстановлен на 62,3%.
В настоящее время доходы от туризма составляют около 70% от уровня 2019 года. За первые четыре месяца 2022 года страна заработала на туризме 582,3 миллиона долларов.
"Ожидаемо, что туризм вернется к отметке 2019 года, но считаю, что это немного преждевременно. У нас, так же как и у наших армянских коллег, одинаковое состояние - очень много приезжих из стран СНГ, которые не являются туристами, их примерно 120 тысяч… Это все, на самом деле, не способствует хорошему развитию туризма", - отметила Гедеванишвили.
Армянский эксперт настроен более оптимистично и считает, что восстановление туризма ожидается, если не на все 100%, то хотя бы до 90%. Кроме того, по словам Геворкяна, несмотря на то, что из-за приезжих из стран СНГ на долгосрочной основе в Армении также растут цены на жилье, услуги и продовольствие, все это положительно влияет на ВВП страны, так как все деньги поступают в бюджет.
Эксперты из Грузии и Армении признались, что в связи с ситуацией на Украине отдых в Армении и Грузии стал непривлекательным для жителей Европы.
© photo: Sputnik / StringerВидеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
Видеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
© photo: Sputnik / Stringer
"Все туры из Европы отменены. Они боятся ехать в Грузию, считают ее ненадежной. Европа не рассматривает наши страны как надежные. И никому не объяснишь, что события на Украине никакого отношения к нам не имеют. И с этим ничего не поделаешь, пока ситуация на Украине не наладится", - отметила Гедеванишвили.
В заключение эксперты рассмотрели перспективу сотрудничества. В частности, возможность подготовки комбинированных туров в Грузию и Армению.
"Мы налаживаем серьезные отношения с Узбекистаном, и если в этом году успеется, хотелось бы задействовать Армению, устроив туры на две страны. Раньше на каскадные туры был спрос", - отметила Гедеванишвили.
Армения занимает третье место по количеству туристических визитов в Грузию, после Турции и России. В январе-мае 2022 году Грузию посетило почти 134 тысячи граждан Армении, в четыре раза больше чем в 2021 году.