https://sputnik-georgia.ru/20220614/v-gruzii-ne-tolko-more---armyanskim-turistam-predlozhili-otdykhat-v-sanatoriyakh-267457670.html

В Грузии не только море - армянским туристам предложили отдыхать в санаториях

В Грузии не только море - армянским туристам предложили отдыхать в санаториях

В Грузии много других курортов, где можно отдохнуть, получить нормальный сервис и заплатить за все это в разы меньше, чем в том же Батуми, заявила владелец... 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T18:50+0400

2022-06-14T18:50+0400

2022-06-14T18:59+0400

пресс-центр

грузия

туризм

общество

армения

экономика

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. В связи с резким ростом стоимости отдыха на Черноморском побережье Аджарии, туристы из Армении могут заинтересоваться другими курортами Грузии, заявила начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, член Бюро Конвенции Грузии, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили.Перспективы предстоящего туристического сезона Гедеванишвили обсудила вместе с экспертом по туризму, директором туристической компании "Vizit Армения" Владимиром Геворкяном в ходе видеомоста Тбилиси-Армения в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Грузия всегда была любимым местом отдыха для граждан Армении. Отдых в соседней стране особенно актуален в этом сезоне. По информации экспертов, несколько сотен тысяч армянских туристов собираются в Грузию этим летом."Очень много запросов на Грузию. Во всем мире цены турпакетов повышены. Если в прошлом году мы продали туры в Европу за 2 тысячи долларов, сейчас уже стоимость взлетела до 3 тысяч и выше. Поэтому Грузия снова будет очень востребована, потому что мы любим море", - заявил Геворкян.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>Гедеванишвили предупредила коллег о тех неудобствах, с которыми армянские туристы могут столкнуться в Грузии. В частности, в связи с наплывом большого числа граждан России, Украины, и Беларуси, которые не являются туристами, так как задерживаются в стране на длительное время, в Грузии резко подскочили цены на туристические услуги.Особенно это наблюдается в таких популярных морских курортах, как Батуми и Кобулети, где практически невозможно на сегодняшний день снять номер в гостинице или комнату в гестхаусе, заявила владелец туркомпании."То, что мест практически нет, с этим мы сталкиваемся начиная с апреля. Очень много к нам заехало из Беларуси, Украины и России. Кстати, все чартеры шли через Ереван. На самом деле, я не понимаю, как мы будем работать в этом году. Заняты маленькие отели, гостиницы, апартаменты", - сказала Гедеванишвили.Тем не менее, по словам Гедеванишвили, в Грузии много других курортов, где можно отдохнуть, получить нормальный сервис и заплатить за все это в разы меньше, чем в том же Батуми."У нас несколько санаторных курортов, и там места есть, и цены не так страшно поднялись, так как они не являются запросом номер один, как море. Например, есть чудный санаторий в Саирме, закрытая зона и достаточно лояльные цены", - сказала она.Что ждет туризм?Туристическая отрасль в Грузии развивается активными темпами после резкого спада из-за пандемии коронавируса.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. К маю 2022 года туризм в стране был восстановлен на 62,3%."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году>>В настоящее время доходы от туризма составляют около 70% от уровня 2019 года. За первые четыре месяца 2022 года страна заработала на туризме 582,3 миллиона долларов.Армянский эксперт настроен более оптимистично и считает, что восстановление туризма ожидается, если не на все 100%, то хотя бы до 90%. Кроме того, по словам Геворкяна, несмотря на то, что из-за приезжих из стран СНГ на долгосрочной основе в Армении также растут цены на жилье, услуги и продовольствие, все это положительно влияет на ВВП страны, так как все деньги поступают в бюджет.Эксперты из Грузии и Армении признались, что в связи с ситуацией на Украине отдых в Армении и Грузии стал непривлекательным для жителей Европы."Все туры из Европы отменены. Они боятся ехать в Грузию, считают ее ненадежной. Европа не рассматривает наши страны как надежные. И никому не объяснишь, что события на Украине никакого отношения к нам не имеют. И с этим ничего не поделаешь, пока ситуация на Украине не наладится", - отметила Гедеванишвили.В заключение эксперты рассмотрели перспективу сотрудничества. В частности, возможность подготовки комбинированных туров в Грузию и Армению."Мы налаживаем серьезные отношения с Узбекистаном, и если в этом году успеется, хотелось бы задействовать Армению, устроив туры на две страны. Раньше на каскадные туры был спрос", - отметила Гедеванишвили.Как Аджария встречает новый турсезон – все новшества этого года >>Армения занимает третье место по количеству туристических визитов в Грузию, после Турции и России. В январе-мае 2022 году Грузию посетило почти 134 тысячи граждан Армении, в четыре раза больше чем в 2021 году.

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