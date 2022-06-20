https://sputnik-georgia.ru/20220620/gruziya--eto-evropa-ili-zachem-nam-nuzhen-evrosoyuz-267663636.html

Грузия – это Европа, или зачем нам нужен Евросоюз

Грузия – это Европа, или зачем нам нужен Евросоюз

Не спешите опережать колумниста Sputnik с выводами – он не случайно воздержался ставить в конце заголовка знак препинания. Это может быть и вопрос, и... 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T21:39+0400

2022-06-20T21:39+0400

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Но еще весомей на развитии отношений Грузии с европейскими партнерами могут, конечно, сказаться общественные интонации. Вернее, как подадут их те или иные политические силы. Потому как мнение подавляющего большинства граждан страны ни у кого не вызывает сомнений и твердо зафиксировано по всем правилам социологии – грузины хотят в Евросоюз!Другое дело, насколько расположена принять нас в свои объятия сама Европа? И, что не менее важно – насколько искренне желают продвинуть страну в европейскую семью наши так называемые политики? Готовы ли они ради этой цели отказаться от закрывающих обзор эгоистичных узкопартийных шор, пожертвовать своими ничем не обусловленными амбициями?Отказ Еврокомиссии рекомендовать Грузию для предоставления ей статуса кандидата в Евросоюз грузинским обществом был воспринят словно пощечина. Особенно продвинутой его частью и молодежью. Признаться, до последнего момента у всех теплилась надежда, что шансы нашей страны ничем не хуже, чем у других членов геополитического трио – Украины и Молдовы. И сколько бы правящая партия ни старалась сгладить остроту решения, общество, включая автора этих строк, испытало ощутимый моральный удар.Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии >>Причем, отказ вольно или невольно способствовал очередному нагнетанию внутриполитической обстановки. Во всяком случае, оппозиция не отменила акцию 20 июня, назначенную, якобы, с целью поддержать заявку о предоставлении статуса. В ситуации, когда оппозиционные лидеры сами заявляют, что отрицательное решение никто пересматривать не станет, акция утратила предварительно анонсированный смысл. Не исключено, кто-то захочет поставить вопрос ребром, потребовав ухода "Грузинскую мечты" из власти.Эксперты, стоящие на стороне правящей команды, убеждены – евроструктуры в данном случае сработали в пользу оппозиции, предоставив ей очередной шанс заявить о своих претензиях. Однако многие аналитики согласны не до конца и полагают, что как раз у "Мечты" появился замечательный предлог свалить всю ответственность на подрывные действия "Нацдвижения", его сателлитов и лоббистов.Трудно полноценно предугадать, за кем пойдет грузинское общество, особенно с учетом заметного роста в стране ура-патриотических настроений. Тем не менее, факт, что это в любом случае не обернется ничем позитивным, ибо ни у кого уже не вызывает тени сомнений, что теперь еще больше углубится характеризующий его раскол. Правда, профессор-политолог Торнике Шарашенидзе допускает, что окончательно все могли бы разрешить внеочередные выборы ("Ахали таоба", 13.06). Однако у нас вдоволь печального опыта на этот счет.Мы рады, что Еврокомиссия официально признала европерспективу Грузии - "Грузинская мечта" >>"Национальное движение" уже находилось у власти и настолько подорвало свой авторитет, что до сих пор ему не удается восстановить хотя бы малую толику утраченного доверия. Даже если допустить (хоть этому нет никаких предпосылок), что партия сделала должные выводы, то с точки зрения европейских перспектив это все равно не обещает ничего конструктивного.Поясню. Еврокомиссия в качестве одного из главных условий кандидатства выдвинула требование о достижении в стране внутриполитического согласия. Однако ни власть, ни оппозиция к этому не готовы. Для Европы же, если принять за основу то, что она ведет себя последовательно и искренне, не должно иметь принципиального значения, какая конкретно политическая сила будет устраивать акции протеста, оказавшись в оппозиции.Правящая партия даже в мелочах проявляет порой неслыханное упрямство, категорически отказываясь идти на компромисс. Впрочем, мы хорошо помним и то, как "Нацдвижение" отказалось поставить подпись под "соглашением Шарля Мишеля", которое подписали "Мечта" и другие оппозиционные партии. Сегодня же нам достаточно прозрачно дают понять, что мы, мягко говоря, недостаточно уважительно относимся к рекомендациям европейских институтов.Отказ Еврокомиссии во многом обнажил реальную картину на политическом полотне Грузии. И на ней, к сожалению, превалируют мрачные тона. Политические партии невольно продемонстрировали своим поведением, что их волнует не европейское будущее страны (хотя заверения раздаются с утра до ночи), а исключительно собственное лидирующее положение. Подобная "политическая деятельность", естественно, не оставляет выбора ни оппозиции, ни правящей команде. В лучшем случае вынуждает их делать ставку на всевозможные перформансы, мелкие пакости и провокации. В худшем – на силовые методы захвата власти."Мы ничего не потеряли" - политолог об отказе предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС >>>Грузинское общество доведено до состояния прострации. Оно проявляет невообразимую инертность, лишь изредка откликаясь исключительно на радикальные призывы. Нет "золотой середины", отсутствует желание и умения выслушивать тех, кто придерживается неагрессивной, компромиссной позиции. Не говоря уже об оппонентах, которые, как свидетельствуют конкретные факты, принимают образ кровного врага.Мы помним, как перед местными выборами две ведущие политические силы набросились на партию Георгия Гахария, отказавшуюся примкнуть к какому-либо радикальному крылу. На наших глазах власть и оппозиция, получи они волю, готовы были растоптать президента Саломе Зурабишвили, призвавшую объединиться хотя бы на период, пока Еврокомиссия определяется с выводами. А сенсационный факт, когда лидеры двух конкурирующих партий, случайно столкнувшись перед офисом Евросоюза в Тбилиси, едва физически не избили друг друга, "торжественно" обошел все издания и телеканалы.Да, мы уважаем основополагающие европейские ценности – собственно говоря, когда-то в древности мы и вправду стояли у их истоков. Да, мы хотим в Европу, но при этом демонстративно ведем себя не по-европейски. Причем, порой едва ли не испытываем гордость. И потому не надо, как многим хотелось бы, сводить проблему к Саакашвили и Гварамия. Она стоит гораздо шире. Потому что за годы независимости у нас так и не сформировались полноценные политические партии. Замешанная на провокациях грубая агитация, а часто примитивная травля в революционном духе начала прошлого века – это не политическая работа.Грузинское общество, по крайней мере значительная его часть, наверняка созрело для того, чтобы не опускаться до выслушивания чьих-то беспомощных аргументов. А в попытке отмахнуться от заключения Еврокомиссии, наши политики ставку сделали именно на них.Грузинское общество наверняка давно заслужило, чтобы партии внимательно его выслушивали, а затем, в зависимости от платформы, отстаивали интересы различных его слоев. Как патетически это не прозвучит – представляли в парламенте и остальных ветвях власти грузинский народ.И, конечно же, недопустимо выстраивать анализы, определять перспективы, подбирать кадры и решать политические вопросы, руководствуясь тем, кто чем кому обязан! Это противоречит не только подлинным европейским принципам, но и элементарному здравому смыслуЕстественно, с точки зрения интересов общества…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, грузия - ес, еврокомиссия, украина, молдова, колумнисты