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Курс лари на четверг – 2,9326 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,9326 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T09:20+0400
2022-06-23T09:20+0400
2022-06-23T09:20+0400
экономика
грузия
лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
доллар
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июня в размере 2,9326 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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экономика, грузия, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
Курс лари на четверг – 2,9326 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июня в размере 2,9326 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару.
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