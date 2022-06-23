https://sputnik-georgia.ru/20220623/kurs-lari-dollar-267749042.html

Курс лари на четверг – 2,9326 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,9326 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T09:20+0400

2022-06-23T09:20+0400

2022-06-23T09:20+0400

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июня в размере 2,9326 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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