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Курс лари на четверг – 2,9326 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,9326 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару 23.06.2022, Sputnik Грузия
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2022-06-23T09:20+0400
экономика
грузия
лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
доллар
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июня в размере 2,9326 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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экономика, грузия, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии

Курс лари на четверг – 2,9326 GEL/$

09:20 23.06.2022
© photo: Sputnik / StringerПункт обмена валюты
Пункт обмена валюты - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июня в размере 2,9326 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 23 июня
Кросс-курс основных валют на 23 июня - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2022
Кросс-курс основных валют на 23 июня
© Sputnik
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