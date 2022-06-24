https://sputnik-georgia.ru/20220624/pochemu-gruzii-ne-dali-status-kandidata---ekspert-o-faktore-rossii-267845117.html

Почему Грузии не дали статус кандидата - эксперт о факторе России

Почему Грузии не дали статус кандидата - эксперт о факторе России

На данном этапе Грузии ничего не дает ни статус кандидата, ни европейская перспектива, считает эксперт 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T19:40+0400

2022-06-24T19:40+0400

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грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Эксперт Рамаз Сакварелидзе не исключает, что Грузии отказали в присвоении статуса кандидата на членство в Евросоюз, чтобы не раздражать Россию.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата на членство в ЕС, как только будут выполнены поставленные приоритеты. При этом статус кандидата был предоставлен Украине и Молдове.Этот вопрос безусловно встанет, но на данном этапе Грузии ничего не дает ни статус кандидата, ни европейская перспектива, добавил эксперт."Таким образом, Европа может сказать России – что мы вас не раздражаем. Не раздражать Россию была одной из центральных задач Европы за последний период. Они даже приезжали в Киев к Зеленскому и хотели уговорить на выгодные для России условия. Но не получилось", - отметил Сакварелидзе.В тот же период, по словам эксперта, было принято это решение, что Молдова и Украина отдельно, а Грузия – отдельно."Можете на меня рассчитывать": президент Грузии обратилась к Евросовету >>"Если в одном случае они действовали с учетом интересов России, то почему исключено, что они не действовали с учетом интересов России в другом. Тем более, что Макрон упомянул Грузию вместе с Арменией и Азербайджаном. В то время как последние две фактически являются сателлитами России. То есть Грузию включили в их число. Такова Европа", - отметил он.Как отметил эксперт, на протяжении веков Европа не действовала в отношении Грузии иначе. Аналогично она не действовала в отношении других стран.По его словам, сам по себе статус кандидата ничего не означает. Турция уже 30 лет является кандидатом, отметил эксперт."Между прочим, то что Турцию не принимают в ЕС, этот факт тоже требует внимания. Но мы знаем политическую реальность. Для этого есть много причин", - сказал Сакварелидзе.По его словам, в случае Грузии - это география, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон. А в случае Турции, которое является сильным государством, - это то, что Европе не выгодно еще больше усиливать конкурента.Европа предала Грузию - взгляд из России >>"Так что, Европа действует согласно ее интересам. А мы сделали вывод, что Европа должна действовать согласно нашим интересам. Это не было сделано с учетом наших интересов. Ведь мы больше заслуживали статуса, чем Украина и Молдова", - отметил эксперт.Интересы Запада на КавказеЕсли США окажут влияние на Европу, то в Грузии может многое измениться, считает Сакварелидзе."У США есть интересы, об этом было сказано не раз, и США уже используют Грузию как опорную точку. У США свои бизнес и политические интересы есть во всех точках мира. А у Европы их нигде нет, кроме европейского пространства. Ни у европейских стран, ни у всего объединения нет такой силы, несмотря на то, что экономически это большое и сильное объединение", - сказал эксперт.СанкцииЭксперт считает, что один из факторов, который может повлиять на расширение интересов Европы на Кавказе – это реализация масштабных проектов."Если Грузия представит аналогичный проект Баку – Тбилиси – Джейхан или даже более масштабный, и я уверен, что она этого сделает, так как попадание России под санкции перенесло все коммуникации на Кавказ. Раньше Индия и Китай пропускали грузы в Европу через Россию. А теперь будут пропускать через Кавказ, что усилит вес Кавказа", - отметил он.Тариф на транзит грузовиков через Грузию увеличится >>По словам Сакварелидзе, когда вес Грузии усилится, Европа может прийти к выводу, что страна заслуживает статус кандидата."С Грузией уже оформляются договора о пропуске грузов. Просто у грузинских политиков нет желания увидеть реальную политику. Так что ситуация может измениться еще до конца года, и нам могут сказать, что все пункты выполнены", - отметил эксперт.Сокращение поляризацииВ заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации.По словам эксперта, поляризация сопутствует многопартийной жизни, и если они сами найдут лекарство для сокращения поляризации и скажут нам, то будет хорошо.Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями >>"Когда они пишут это в рекомендации, как Грузия может выработать этот фактор? За счет чего поляризация должна сократиться? Даже теоретически это непонятно. А так предъявлять претензии легко. Однако насколько это реалистично – вот в чем вопрос", - отметил эксперт.

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грузия, политика, россия, еврокомиссия, грузия - ес, интервью