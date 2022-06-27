https://sputnik-georgia.ru/20220627/chuda-v-bryussele-ne-sluchilos-chto-budet-s-gruziey-dalshe-267921085.html

Чуда в Брюсселе не случилось: что будет с Грузией дальше

Чуда в Брюсселе не случилось: что будет с Грузией дальше

Колумнист Sputnik согласен с аналитиками, мотивирующими отказ Брюсселя дать Грузии статус кандидата в Евросоюз более глубинными процессами, чем лежащее на... 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T18:56+0400

2022-06-27T18:56+0400

2022-06-27T19:05+0400

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В четверг саммит Евросоюза утвердил кандидатский статус для Украины и Молдовы. До этого европарламентарии предусмотрительно подчеркнули, что подтверждают европейские перспективы и для Грузии. Правда, вожделенный статус был обещан лишь после выполнения ряда рекомендаций, точнее требований Еврокомиссии.Формулировку о европерспективах и их историческом значении взял на вооружение премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Но она, похоже, не сработала. Оппоненты "Мечты" не замедлили использовать отказ в статусе как очередной повод для углубления протеста в обществе. А другая его часть, нейтрально или терпимо настроенная по отношению к правящей партии, испытала глубокое разочарование. Во всех – и во власти, и в оппозиции, и в европейских институтах. Это не могила, считает профессор-политолог Торнике Шарашенидзе, но и радостного во всем этом мало ("Квирис палитра", 20-26.06).Чего в широком смысле добился Евросоюз своей, скажем так, неравноправной позицией, оценить сложно. Пожелал проявить предельную объективность и высокую принципиальность? Аргумент неубедителен. По признанию экспертов, Грузия в трио с Украиной и Молдовой считалась лидером. А в плане сближения с основополагающими европейскими ценностями продвинулась даже дальше своих геополитических партнеров.Еврокомиссия пока не рекомендовала давать Грузии статус кандидата в ЕС >>Неужели нас наказали за отказ присоединиться к санкциям и открыть в Закавказье "второй фронт"? В качестве намека аналитики ссылаются на фразу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: "Украинцы готовы погибнуть за Европу!" ("Сакартвелос Республика", 22.06). Впрочем, считают некоторые комментаторы, не факт, что "второй фронт" склонил бы чашу весов в нашу пользу. Иначе как прикажете понимать Молдову, которая не воюет и к санкциям, как и Грузия, не присоединялась?Не стану спорить – членов Европарламента не мог не покоробить недостаточно корректный тон грузинского премьера в последний период. Политику возбраняется выражать себя подобным образом. Тем не менее, маловероятно, что, работая над рекомендациями, ответственные европейские эксперты опустились до того, что обиды на правительство поставили выше воли грузинского народа. А он однозначно продемонстрировал позицию на митинге 20 июня.Кстати, число людей на проспекте Руставели, похоже, стало сюрпризом и для власти, и для оппозиции. Премьер попытался принизить масштабы акции. А оппозиция тут же, хоть и не напрямую, заговорила о необходимости закрепить недоверие к правительству. "Сирцхвилиа" ("Стыдно") анонсировало манифест – основать на митинге 24 июня, то есть после официального отказа в кандидатстве, новое общественное движение "Домой в Европу!"Мыслится оно, судя по публикациям, как альтернатива госинститутам. Вот только уже в преамбуле заложена "революционная" надуманность оргструктуры: во главе движения будет стоять… грузинский народ ("Резонанси", 21.06)! Тем не менее, Национальный совет всенародного движения кое-чем декларативно апеллирует к пресловутым комитетам спасения…"Мы ничего не потеряли" - политолог об отказе предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС >>Стремясь успокоить нас, некоторые европарламентарии не особо далеко ушли от старых штампов. Виола фон Крамон пообещала: "Отныне двери Евросоюза для вас открыты!" (22.06). Лозунг для многих сомнительный – обещание слишком ассоциируется с "открытыми дверями" НАТО, войти в которые Грузии не удалось. Удастся ли протиснуться теперь? Одна из краеугольных рекомендаций Еврокомиссии – преодоление поляризации. Но как справедливо заметил эксперт Зураб Бендианишвили, добиться этого можно, лишь если от политики дистанцируются и "Грузинская мечта", и "Единое национальное движение". Что, понятно, нереально (23.06)…Никто не скрывает, что решение о кандидатском статусе в данном случае принималось явно по политическим мотивам. Но именно с политического-то ракурса велик риск, что затягивание процесса по срокам и сопутствующие ему разочарования способны привести к расколу не только в грузинском обществе, но и в масштабах намного серьезней.По большому счету, вопрос ведь заключается не только в том, почему нам было отказано в статусе, но и в том, каким образом получилось, что заявка Украины и Молдовы была удовлетворена без особых возражений? В стране существует внушительная социальная прослойка, воспринимающая подобные действия как откровенную дискриминацию.Полагаю, некоторые из этих европейцев помнят, как в ходе принятия Конституции 1977 года грузинское общество не побоялось подняться на защиту родного языка. В условиях полного авторитаризма оно добилось признания грузинского языка в качестве государственного. Не забыта и переломная веха, когда наше общество ценой человеческих жертв первым на постсоветском пространстве заявило о повороте к демократическим ценностям.Тем не менее, на саммите верх взяло иное мнение. Нет сомнений, что определенные силы не прочь использовать ситуацию себе на пользу. Тем более, когда на фоне удовлетворения заявки Украины и Молдовы отказ послужил катализатором справедливого недовольства деятельностью власти. Тревогу внушает то, что появились симптомы – радикальная оппозиция попытается направить этот протест не на реализацию правительством требований Еврокомиссии, а на смену власти любой ценой.Политологи, правда, предостерегают: стоит протестному движению окраситься в политические тона, как большинство граждан от него отстранится. С другой стороны, у оппозиционных партий, первым долгом "Нацдвижения", выбора нет. Они не способны долго делать вид, что стоят в стороне. Протест и давление имеют шанс обрести перманентный характер, лишь будучи повернуты в политическое русло, согласны политологи Вахтанг Дзабирадзе, Паата Закареишвили, Рамаз Сакварелидзе. Но именно это и ведет к ослаблению накала.При этом, возникает не менее реальная опасность, что и "Мечта" усилит ориентацию на поднявшие голову национально-патриотические силы. А им некоторые европейские ценности попросту чужды, так как в корне противоречат традиционным представлениям. В конечном же счете все идет к тому, что риск лишь подтвердит свою политическую бессмысленность, так как в проигрыше окажутся все. И, прежде всего, Грузия.Евросоюз готов дать Грузии статус кандидата после выполнения ею ряда условий - Мишель >>Поскольку однозначного внятного объяснения в отказе общественность не получила, некоторые аналитики пытаются искать его причины и мотивы гораздо глубже – в подспудных механизмах. К примеру, бросается в глаза отстраненная позиция Соединенных Штатов. Подтвердив устами своего посла Келли Дегнан, что наша страна заслуживает кандидатского статуса, американская сторона заявлений и комментариев по существу вопроса не делала. Кое-кто даже высказывает предположение, что Грузия стала предметом тайных торгов Евросоюза с Москвой…Если задуматься, в роли независимого государства мы, как нередко случалось в истории, опять оказалась перед необходимостью осторожно балансировать между супердержавами. Говорю "опять", потому участники этого процесса и масштабы их влияния поменялись, но задача самовыживания осталась прежней. Добавлю, демократическая среда, способствуя ее решению, тем не менее, усложняет характер политических маневров.Да и столь гибких политиков, как грузинские цари, у страны, как ни печально, в настоящее время нет. Однако есть возмужавшее и заметно выросшее в политическом отношении общество. Справится ли оно с вызовами?..Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, еврокомиссия, европарламент, грузия - ес, обзор сми, колумнисты