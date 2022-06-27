https://sputnik-georgia.ru/20220627/vvedenie-v-gruzii-pachek-sigaret-bez-ukazanie-brendov-otlozheno-na-dva-goda-267900536.html

Введение в Грузии пачек сигарет без указание брендов отложено на два года

Введение в Грузии пачек сигарет без указание брендов отложено на два года

С 31 декабря 2022 года должна была быть запрещена реализация табачных изделий без стандартизированной упаковки, в противном случае будут налагаться штрафы 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T07:01+0400

2022-06-27T07:01+0400

2022-06-27T07:57+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Новые нормы, регулирующие продажу или размещение стандартизированной упаковки табачных изделий в Грузии, вступят в силу на два года позже – 31 декабря 2024 года.Согласно Закону Грузии "О контроле табака", на пачке сигарет, помимо медицинского предупреждения, обязательно размещение предупреждающей надписи о вреде курения, которая должна занимать 65% упаковки.По мнению правительства Грузии, в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине невозможно производить продукцию на заводах, расположенных на территории Украины, и размещать/распечатывать на них медицинские предупреждения, сообщает Первый канал.В Грузии не везде используют знаки о запрете курения – исследование >>По статистике, в 2021 году Грузия импортировала около 80% сигарет из Украины.В действующем сегодня законе прописано, что с 31 декабря 2022 года будет запрещена реализация/размещение табачных изделий без стандартизированной упаковки, в противном случае будут налагаться штрафы.Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, на данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам >>Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.Также все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.Сигареты с одинаковыми пачками: в Грузии хотят отсрочить нововведение >>Сами сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.

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грузия, общество, новости, борьба с курением