https://sputnik-georgia.ru/20220704/turisticheskiy-sektor-v-gruzii-osvobodili-ot-naloga-na-imuschestvo-za-2021-god-268187601.html

Туристический сектор в Грузии освободили от налога на имущество за 2021 год

Туристический сектор в Грузии освободили от налога на имущество за 2021 год

Предприятия, работающие в туристическом секторе, смогут сэкономить на налоге на имущество 40 миллионов лари, заявил глава Минфина 04.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-04T22:01+0400

2022-07-04T22:01+0400

2022-07-04T22:27+0400

грузия

новости

туризм

экономика

налоги

мариам квривишвили

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Решение освободить от налога на имущество за 2021 год предпринимателей, занятых в туристической отрасли, сыграло большую роль в быстром восстановлении туризма в Грузии, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.Для стимулирования продвижения малого и среднего бизнеса в условиях экономического ущерба, вызванной пандемией коронавируса, правительство освободило туристический сектор от уплаты налога на имущество за 2021 год. Льготой смогут воспользоваться более 1,2 тысячи налогоплательщиков.По словам Квривишвили, данное решение является важным для частного сектора, так как эту сумму предприниматели использовали для развития своего бизнеса, и восстановления отрасли, реализации новых проектов, что очень важно для создания новых рабочих мест в стране."В общей сложности они сэкономят 40 миллионов лари на налоге на имущество. Это важная инициатива для этого сектора. Темпы восстановления, которые мы наблюдаем в туристическом секторе в последние месяцы, действительно обнадеживают", - заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили.К видам деятельности, на которые распространяется льгота, относятся:Налоговые льготы также распространяются на имущество, переданное в аренду, лизинг или в иной подобной форме, если это имущество также используется в какой-либо из вышеупомянутых видов деятельности.Для того чтобы воспользоваться льготой, налогоплательщики должны представить ежегодную декларацию по налогу на имущество (в том числе предприятий/организаций - уточненную декларацию) с указанием соответствующего имущества, освобожденного от налогообложения в Службу доходов Минфина."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году>>Изменение не предусматривает освобождения от налога на имущество в качестве текущего платежа, предприятия/организации будут уплачивать сумму годового налога предыдущего налогового года.Служба доходов Минфина призывает налогоплательщиков учитывать, что в случае предоставления недостоверных сведений они будут нести ответственность за ущерб, причиненный государству, в установленных законом рамках.Кроме того, ведомство напоминает, что срок уплаты текущего налога на имущество предприятиями/организациями – 15 июня, а налога на землю – не позднее 15 ноября.Возрождающаяся сфераГрузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>С постепенным снятием ограничений туризм начал возрождаться с весны 2021 года - с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня - сухопутные.В прошлом году количество международных путешественников в Грузии составило примерно 1,9 миллиона человек, что на 7,7% больше чем в 2020 году. Это примерно 20% от данных за 2019 год.А доходы Грузии от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.Как Аджария встречает новый турсезон – все новшества этого года >>За первые пять месяцев с начала 2022 года Грузию посетило 1,2 миллиона международных путешественников, что на 257,8% больше, чем в январе-мае 2021 года. Показатели восстановлены на 39,5% по сравнению с периодом до пандемии.По данным Нацбанка, доходы Грузии от международных путешественников в январе-мае 2022 года составили 840,9 миллиона долларов, на 374,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В мае 2022 года доход от туризма составил 258,6 миллиона долларов, что на 250,4% выше показателя за прошлый год и на 4,4% меньше, чем в мае 2019 года.

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грузия, новости, туризм, экономика, налоги, мариам квривишвили, министерство финансов грузии