https://sputnik-georgia.ru/20220706/biznes-assotsiatsiya-gruzii-nadeetsya-na-polozhitelnuyu-dinamiku-delovogo-klimata-268229137.html

Бизнес-ассоциация Грузии надеется на положительную динамику делового климата

Бизнес-ассоциация Грузии надеется на положительную динамику делового климата

Двузначный рост экономики трансформируется в активизацию бизнеса и позитивные ожидания бизнес-операторов, считают в Ассоциации 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T07:01+0400

2022-07-06T07:01+0400

2022-07-06T09:27+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Улучшение делового климата в Грузии во втором квартале указывает на своевременную адаптацию предпринимателей к новым геополитическим вызовам, говорится в сообщении Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).Согласно исследованию БАГ, бизнес-климат во втором квартале текущего года улучшился по сравнению с первым кварталом, а также по сравнению со вторым кварталом 2021 года. В Ассоциации надеются на сохранение положительной динамики индекса БАГ в среднесрочной перспективе.По информации БАГ, полученный результат подчеркивает не только успешное завершение процесса постпандемического восстановления экономики, но и своевременную адаптацию бизнес-операторов к геополитическим трудностям и негативным последствиям событий на Украине.По информации БАГ, в случае с барометром занятости самый высокий показатель зафиксирован после четвертого квартала 2019 года, что указывает на тенденцию инвестиционной деятельности компаний и реализацию новых проектов.При этом отмечен дефицит квалифицированных кадров и потребность в рабочей силе, и это на фоне, когда бизнес планирует активно расти и расширяться в направлении занятости.Тенденция повышения деловой активности важна для граждан Грузии, так как новые рабочие места создают новые возможности и открывают больше перспектив трудоустройства граждан, - отмечают в Бизнес-ассоциации.Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии продолжает улучшаться >>Кроме того, по информации Ассоциации, несмотря на события на Украине, составляющая делового климата, отражающая позитивные ожидания на ближайшие полгода, очень высока, так как оптимистичные ожидания бизнеса, в свою очередь, дополнительно стимулируют инвестиционную активность бизнес-операторов, и представляют собой канал, усиливающий текущую положительную тенденцию.Ну а создаваемая бизнесом в стране дополнительная стоимость создает дополнительные поступления в бюджет на другие цели социального обеспечения граждан.Экономика Грузии растет благодаря сохранению торговых отношений с Россией - эксперт >>Также, отмечено, что результаты исследования полностью совпадают с прогнозами экономического роста на текущий год экспертов и отдельных институтов."Также очевидно, что двузначный рост экономики трансформируется в активизацию бизнеса и позитивные ожидания бизнес-операторов", - сказано в сообщении.Эксперт рассказал, как решить проблему занятости в Грузии >>В БАГ выразили надежду, что указанная положительная динамика сохранится и в среднесрочной перспективе, что очень важно, как для делового сектора, а также для занятых в нем людей и экономического прогресса страны в целом.Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.

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грузия, новости, экономика, бизнес-ассоциация грузии