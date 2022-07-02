https://sputnik-georgia.ru/20220702/biznes-assotsiatsiya-delovoy-klimat-v-gruzii-prodolzhaet-uluchshatsya-268101314.html

Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии продолжает улучшаться

Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии продолжает улучшаться

Бизнес-климат во втором квартале текущего года улучшился по сравнению с первым кварталом, а также по сравнению со вторым кварталом 2021 года, говорится в... 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T09:01+0400

2022-07-02T09:01+0400

2022-07-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Показатель делового климата в Грузии во втором квартале 2022 года продолжил улучшение, несмотря на события на Украине, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 10 по 30 мая текущего года.В Ассоциации отметили, что бизнес-климат во втором квартале текущего года улучшился по сравнению с первым кварталом, а также по сравнению со вторым кварталом 2021 года.В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.Экономика Грузии растет благодаря сохранению торговых отношений с Россией - эксперт >>Во втором квартале текущего года показатель делового климата положительный для всех секторов. Данный показатель улучшился по сравнению с первым кварталом в секторах торговли, строительства и услуг, а в промышленном секторе ухудшился.Самую положительную оценку получил сектор торговли, что может быть связано с увеличением продаж, которые наблюдаются у 57% компаний, работающих в данном секторе.Занятость населенияПо исследованию БАГ, 29,9% опрошенных компаний заявляют, что число нанятых ими сотрудников по сравнению предыдущим кварталом растет, лишь 5,6% говорят о сокращении штата.Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.Эксперт рассказал, как решить проблему занятости в Грузии >>Кроме того, 31,8% опрошенных компаний полагает, что в третьем квартале 2022 года увеличит число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 3,7%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников.Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в промышленном секторе. 46,7% опрошенных компаний предполагает рост штатов в связи с положительными ожиданиями роста продаж.Что мешает бизнесуВ исследование отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. В тоже время, доля таких компаний сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Во втором квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии:Доступ к финансамВо втором квартале текущего года 46% опрошенных компаний (на 4% меньше, чем в первом квартале 2022 года) попытались найти финансирование. 26% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Больше всего доступ к финансам проблема для средних компаний, малым предприятиям легче находить финансирование. Также доступ к финансам назвали проблемой 30% крупных компаний.Когда жители Грузии почувствуют экономический прогресс – ответ вице-премьера >>Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников.Курс лариВо втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом снизилась доля компаний (на 14%), ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода.При этом 20% компаний ожидают укрепления курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались лишь 12% опрошенных. Также 28% компаний ожидают обесценивания национальной валюты.В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 2,93 GEL/$1.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В текущем году регулятор провел один аукцион, на котором продал 39,57 миллиона долларов.Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

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грузия, новости, экономика, бизнес-ассоциация грузии, исследование