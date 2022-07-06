https://sputnik-georgia.ru/20220706/edinstva-ne-budet-chast-oppozitsii-otkazalas-obsuzhdat-vypolnenie-usloviy-evrosoveta-268261828.html

Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета

Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета

Встреча у спикера откроет работу в парламенте по выполнению условий Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T21:01+0400

2022-07-06T21:01+0400

2022-07-06T21:39+0400

грузия

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парламент грузии

шалва папуашвили

георгий вашадзе

георгий гахария

грузинская мечта

республиканская партия

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Назначенная на четверг встреча спикера парламента Шалвы Папуашвили с представителями парламентской оппозиции пройдет не в полном составе, часть оппозиционных партий отказывается от сотрудничества с правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Встреча Папуашвили с оппозицией откроет работу в парламенте по выполнению условий Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. На встрече будет обсуждаться создание группы мониторинга уровня поляризации в стране, предложенное правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Он также отметил, что у правящей силы достаточно ресурсов для выполнения 11 из 12 условий Евросовета, однако при этом, по его словам, "Нацдвижение" готово работать по реалистичному плану."Мы готовы включиться в любой рабочий процесс, если он будет основан на реалистичном плане. Давайте созовем внеочередное заседание и вынесем на него первоочередные вопросы, которые повысят доверие и продвинут процесс вперед. Но мы не включимся в работу рабочих групп. Это ловушка", - сказал Гоциридзе.При этом он отметил, что первым вопросом должны стать поправки в Конституцию о выборах. В частности, речь идет о проведении следующих выборов полностью по пропорциональной системе с низким проходным барьером для партий."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>Не хочет участвовать во встрече с председателем парламента и другая парламентская оппозиционная сила "Стратегия Агмашенебели"."Стратегия Агмашенебели" ни в коем случае не примет участия во встрече с председателем парламента, так как встреча не выражает стремления граждан Грузии", - сказал лидер партии, депутат Георгий Вашадзе.Не собирается участвовать во встрече и партия "Лело для Грузии".Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии >>"Шалва Папуашвили проводит встречу по своей повестке дня, и мы не собираемся в ней участвовать. Но мы представим свой план, по которому, как мы думаем, должны выполняться рекомендации Евросовета, и если Папуашвили или кто-то другой из "Грузинской мечты" хотят говорить об этом, мы готовы", - сказала депутат от "Лело" Саломе Самадашвили.Однако не все парламентские партии разделяют подобный настрой. В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария собираются изнутри ознакомиться с процессом и после принимать решение.Республиканская партия также пойдет на встречу, но со своей повесткой дня."Я думаю, мы должны пойти на встречу со спикером со своей повесткой дня. Позиция моей партии – использовать все платформы, чтобы усилить парламентскую работу. Если мы хотим внеочередную сессию с конкретной повесткой дня, то мы должны говорить со спикером", - сказала представитель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.Готовы пойти на встречу со спикером представители партий "Граждане" и "Новый политический центр – Гирчи".Что будет, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС? Прогноз Кобахидзе >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.

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грузия, новости, политика, парламент грузии, шалва папуашвили, георгий вашадзе, георгий гахария, грузинская мечта, республиканская партия, новый политический центр – гирчи