https://sputnik-georgia.ru/20220706/edinstva-ne-budet-chast-oppozitsii-otkazalas-obsuzhdat-vypolnenie-usloviy-evrosoveta-268261828.html
Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета
Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета
Встреча у спикера откроет работу в парламенте по выполнению условий Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T21:01+0400
2022-07-06T21:01+0400
2022-07-06T21:39+0400
грузия
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политика
парламент грузии
шалва папуашвили
георгий вашадзе
георгий гахария
грузинская мечта
республиканская партия
новый политический центр – гирчи
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Назначенная на четверг встреча спикера парламента Шалвы Папуашвили с представителями парламентской оппозиции пройдет не в полном составе, часть оппозиционных партий отказывается от сотрудничества с правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Встреча Папуашвили с оппозицией откроет работу в парламенте по выполнению условий Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. На встрече будет обсуждаться создание группы мониторинга уровня поляризации в стране, предложенное правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Он также отметил, что у правящей силы достаточно ресурсов для выполнения 11 из 12 условий Евросовета, однако при этом, по его словам, "Нацдвижение" готово работать по реалистичному плану."Мы готовы включиться в любой рабочий процесс, если он будет основан на реалистичном плане. Давайте созовем внеочередное заседание и вынесем на него первоочередные вопросы, которые повысят доверие и продвинут процесс вперед. Но мы не включимся в работу рабочих групп. Это ловушка", - сказал Гоциридзе.При этом он отметил, что первым вопросом должны стать поправки в Конституцию о выборах. В частности, речь идет о проведении следующих выборов полностью по пропорциональной системе с низким проходным барьером для партий."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>Не хочет участвовать во встрече с председателем парламента и другая парламентская оппозиционная сила "Стратегия Агмашенебели"."Стратегия Агмашенебели" ни в коем случае не примет участия во встрече с председателем парламента, так как встреча не выражает стремления граждан Грузии", - сказал лидер партии, депутат Георгий Вашадзе.Не собирается участвовать во встрече и партия "Лело для Грузии".Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии >>"Шалва Папуашвили проводит встречу по своей повестке дня, и мы не собираемся в ней участвовать. Но мы представим свой план, по которому, как мы думаем, должны выполняться рекомендации Евросовета, и если Папуашвили или кто-то другой из "Грузинской мечты" хотят говорить об этом, мы готовы", - сказала депутат от "Лело" Саломе Самадашвили.Однако не все парламентские партии разделяют подобный настрой. В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария собираются изнутри ознакомиться с процессом и после принимать решение.Республиканская партия также пойдет на встречу, но со своей повесткой дня."Я думаю, мы должны пойти на встречу со спикером со своей повесткой дня. Позиция моей партии – использовать все платформы, чтобы усилить парламентскую работу. Если мы хотим внеочередную сессию с конкретной повесткой дня, то мы должны говорить со спикером", - сказала представитель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.Готовы пойти на встречу со спикером представители партий "Граждане" и "Новый политический центр – Гирчи".Что будет, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС? Прогноз Кобахидзе >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.
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грузия, новости, политика, парламент грузии, шалва папуашвили, георгий вашадзе, георгий гахария, грузинская мечта, республиканская партия, новый политический центр – гирчи
Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета
21:01 06.07.2022 (обновлено: 21:39 06.07.2022)
Встреча у спикера откроет работу в парламенте по выполнению условий Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Назначенная на четверг встреча спикера парламента Шалвы Папуашвили с представителями парламентской оппозиции пройдет не в полном составе, часть оппозиционных партий отказывается от сотрудничества с правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Встреча Папуашвили с оппозицией откроет работу в парламенте по выполнению условий Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. На встрече будет обсуждаться создание группы мониторинга уровня поляризации в стране, предложенное правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Мы не собираемся участвовать в плане "Грузинской мечты". Ее план протянуть время, и это план, который не приведет нас к цели", - заявил депутат от самой крупной парламентской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.
Он также отметил, что у правящей силы достаточно ресурсов для выполнения 11 из 12 условий Евросовета, однако при этом, по его словам, "Нацдвижение" готово работать по реалистичному плану.
"Мы готовы включиться в любой рабочий процесс, если он будет основан на реалистичном плане. Давайте созовем внеочередное заседание и вынесем на него первоочередные вопросы, которые повысят доверие и продвинут процесс вперед. Но мы не включимся в работу рабочих групп. Это ловушка", - сказал Гоциридзе.
При этом он отметил, что первым вопросом должны стать поправки в Конституцию о выборах. В частности, речь идет о проведении следующих выборов полностью по пропорциональной системе с низким проходным барьером для партий.
Не хочет участвовать во встрече с председателем парламента и другая парламентская оппозиционная сила "Стратегия Агмашенебели".
"Стратегия Агмашенебели" ни в коем случае не примет участия во встрече с председателем парламента, так как встреча не выражает стремления граждан Грузии", - сказал лидер партии, депутат Георгий Вашадзе.
Не собирается участвовать во встрече и партия "Лело для Грузии".
"Шалва Папуашвили проводит встречу по своей повестке дня, и мы не собираемся в ней участвовать. Но мы представим свой план, по которому, как мы думаем, должны выполняться рекомендации Евросовета, и если Папуашвили или кто-то другой из "Грузинской мечты" хотят говорить об этом, мы готовы", - сказала депутат от "Лело" Саломе Самадашвили.
Однако не все парламентские партии разделяют подобный настрой. В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария собираются изнутри ознакомиться с процессом и после принимать решение.
"Если процесс будет по существу, включиться в него должны все, но если он будет только ради иллюзии, чтобы обмануть людей, то и мы к нему не подключимся", - заявил депутат от партии Михаил Даушвили.
Республиканская партия также пойдет на встречу, но со своей повесткой дня.
"Я думаю, мы должны пойти на встречу со спикером со своей повесткой дня. Позиция моей партии – использовать все платформы, чтобы усилить парламентскую работу. Если мы хотим внеочередную сессию с конкретной повесткой дня, то мы должны говорить со спикером", - сказала представитель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.
Готовы пойти на встречу со спикером представители партий "Граждане" и "Новый политический центр – Гирчи".
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.