https://sputnik-georgia.ru/20220707/bolshaya-chast-oppozitsii-proignorirovala-vstrechu-s-papuashvili-268298004.html

Большая часть оппозиции проигнорировала встречу с Папуашвили

Большая часть оппозиции проигнорировала встречу с Папуашвили

На встречу со спикером парламента пришли представители только четырех оппозиционных партий из девяти 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T17:32+0400

2022-07-07T17:32+0400

2022-07-07T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Встреча по обсуждению пакета мер по выполнению 12 требований Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС проходит в парламенте страны.На встречу со спикером парламента Шалвой Папуашвили для обсуждения снижения поляризации в обществе пришли представители только четырех оппозиционных партий из девяти.Стороны должны были обсудить вопрос снижения поляризации и создание группы мониторинга, которая еженедельно будет представлять отчеты обществу и давать рекомендации партиям, НПО и СМИ.Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета >>На встречу от оппозиции пришли Леван Иоселиани от партии "Граждане", Сандро Раквиашвили от партии "Гирчи", Анна Букучури от партии "Для Грузии" и Хатуна Самнидзе от Республиканской партии.Правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представляют глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе и глава юридического комитета Анри Оханашвили.Остальные партии проигнорировали встречу с Папуашвили, так как для них неприемлем план правящей силы по выполнению 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Это вызвало критику со стороны председателя правящей силы Ираклия Кобахидзе."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>"Эти политические силы органично заинтересованы тем, чтобы Грузия не получила статуса кандидата. Они боятся, что власть получит за это очки, и они делают все, чтобы страна не получила желаемого статуса", - сказал Кобахидзе.По его словам, сегодняшний день является демонстрацией того, что оппозиция хочет сорвать процесс.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии >>Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.

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