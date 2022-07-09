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Курс лари на субботу – 2,8896 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,8896 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0223 лари по отношению к доллару 09.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-09T09:36+0400
2022-07-09T09:36+0400
2022-07-09T10:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 июля в размере 2,8896 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0223 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,8896 GEL/$
09:36 09.07.2022 (обновлено: 10:20 09.07.2022)
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0223 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 июля в размере 2,8896 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0223 лари по отношению к доллару.
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