https://sputnik-georgia.ru/20220712/kurs-lari-dollar-268433290.html

Курс лари на вторник – 2,883 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,883 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0066 лари по отношению к доллару 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T09:20+0400

2022-07-12T09:20+0400

2022-07-12T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 июля в размере 2,883 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0066 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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