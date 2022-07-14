https://sputnik-georgia.ru/20220714/kurs-lari-dollar-268499764.html
Курс лари на четверг – 2,8643 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,8643 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0102 лари по отношению к доллару 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T09:20+0400
2022-07-14T09:20+0400
2022-07-14T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268235213_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_9a4d9ed9912d06c7fa402bd74a8f8d8b.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 июля в размере 2,8643 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0102 лари по отношению к доллару.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268235213_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_6f09a9a868fc7ff8cd296efdc4dc15f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на четверг – 2,8643 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0102 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 июля в размере 2,8643 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0102 лари по отношению к доллару.
Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли
?
Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил
негативные ожидания рынка
Нацбанк Грузии купил доллары
на аукционе впервые за три года