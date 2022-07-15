https://sputnik-georgia.ru/20220715/pryamogo-otveta-ne-bylo---gruzinskaya-mechta-nedovolna-otvetom-posla-ssha-268568213.html

Прямого ответа не было - "Грузинская мечта" недовольна ответом посла США

Прямого ответа не было - "Грузинская мечта" недовольна ответом посла США

Судья сделал заявление, и ответить должен тот, в чей адрес было сделано заявление, отметил вице-спикер парламента 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T21:42+0400

2022-07-15T21:42+0400

2022-07-15T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан не давала прямого ответа на заявление судьи Лаши Чхиквадзе по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Вольский.По словам Чхиквадзе, после оглашения приговора в здании Тбилисского городского суда с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Судья расценил это как требование отчитаться. В ответ, Дегнан заявила, что любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует правде.Вольский также назвал скандальным заявление депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Романа Гоциридзе. По словам Гоциридзе, Чхиквадзе является "первой ласточкой, точнее первой вороной санкционного списка" США."Роман Гоциридзе подтверждает, что Америка ввела санкции против грузинских судей. Этого я не говорил, этого не было и в заявлении Келли Дегнан. В заявлении "Нацдвижения" это мнение было в утвердительной форме", - заявил Вольский.Чхиквадзе решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.Судья по делу Гварамия заявил об открытом давлении на суд>>Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Кевин Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.Посол США в Грузии ответила на скандальное заявление судьи >>В связи со всем вышесказанным судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.Президент Грузии сделала заявление о скандале вокруг посла США >>В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.

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грузия, политика, новости, посол грузии, грузинская мечта, георгий вольский