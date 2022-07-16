https://sputnik-georgia.ru/20220716/kurs-lari-dollar-268571592.html
Курс лари на субботу – 2,8504 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,8504 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T09:36+0400
2022-07-16T09:36+0400
2022-07-16T09:36+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265125267_0:0:2961:1665_1920x0_80_0_0_f1e7ad11f05471f4d941f4b67a5ac2eb.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 июля в размере 2,8504 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265125267_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_1ed076ee12915ed30371121af281c9ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,8504 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 июля в размере 2,8504 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару.
Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли
?
Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил
негативные ожидания рынка
Нацбанк Грузии купил доллары
на аукционе впервые за три года