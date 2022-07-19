https://sputnik-georgia.ru/20220719/apellyatsionnyy-sud-pristupil-k-rassmotreniyu-dela-osnovatelya-tv-mtavari-arkhi-268658424.html
Апелляционный суд приступил к рассмотрению дела основателя ТВ "Мтавари архи"
Апелляционный суд приступил к рассмотрению дела основателя ТВ "Мтавари архи"
Судьи разрешили оппозиционному телеканалу "Мтавари архи" вести съемку в зале суда 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T14:19+0400
2022-07-19T14:19+0400
2022-07-19T14:56+0400
грузия
новости
дмитрий садзаглишвили
кибар халваши
сша
тбилисский городской суд
грузинская мечта
ника гварамия
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд приступил к рассмотрению дела основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, которого суд первой инстанции приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Зал суда заполнен. Там собрались коллеги Гварамия, родные и близкие, а также известные общественные деятели. Когда приставы завели подсудимого в зал, присутствующие начали аплодировать. Тбилисский городской суд вынес приговор по делу о нанесении телекомпании "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари 16 мая. Суд признал Гварамия, который до июля 2019 года был гендиректором "Рустави 2", виновным в злоупотреблении полномочиями. По делу также проходят бывший финансовый директор "Рустави 2" Кахабер Дамения и директор компании "Интер медиа" Зураб Иашвили. Дамения был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и в качестве наказания оштрафован на 50 тысяч лари, а обвиняемый в коммерческом подкупе и изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов Иашвили – оправдан.Дело о нанесении "Рустави 2" многомиллионного ущерба будет вести судейская коллегия – председатель Мераб Джорбенадзе, Лавренти Маглакелидзе и Давид Мамисеишвили. Владелец "Рустави-2" подает новый иск в суд и требует возмещения многомиллионного ущерба>>Заседание началось с того, что судья Джорбенадзе ознакомил присутствующих с участниками процесса – судьями, прокурорам и адвокатами, после чего задал вопрос сторонам, нет ли у них оснований для отвода или самоотвода. Ответ был отрицательным. Сторону обвинения представляют прокуроры Генпрокуратуры Владимир Векелиани и Звиад Губеладзе. Что касается адвокатов, интересы Гварамия защищают Дмитрий Садзаглишвили и Кетеван Чомахашвили, адвокатами Дамения являются Бека Басилая и Кахабер Церетели. Басилая также защищает интересы Иашвили.С первым ходатайством на суде выступил Садзаглишвили и попросил суд разрешить телеканалу "Мтавари архи" вести съемку наряду с Первым каналом Общественного вещателя Грузии.Приговор основателю ТВ "Мтавари архи" основывался на доказательствах – судья>>Адвокаты и сам Гварамия обосновали свое ходатайство тем, что иногда по техническим причинам возникают сложности с подачей сигнала от Первого канала, а также тем высоким общественным интересом к делу. Судьи после кратковременных консультаций приняли решение удовлетворить просьбу защиты. Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что обвинительный приговор суда первой инстанции был политически мотивированным.Прямого ответа не было - "Грузинская мечта" недовольна ответом посла США>>В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
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грузия, новости, дмитрий садзаглишвили, кибар халваши, сша, тбилисский городской суд, грузинская мечта, ника гварамия
Апелляционный суд приступил к рассмотрению дела основателя ТВ "Мтавари архи"
14:19 19.07.2022 (обновлено: 14:56 19.07.2022)
Судьи разрешили оппозиционному телеканалу "Мтавари архи" вести съемку в зале суда
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд приступил к рассмотрению дела основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, которого суд первой инстанции приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
Зал суда заполнен. Там собрались коллеги Гварамия, родные и близкие, а также известные общественные деятели. Когда приставы завели подсудимого в зал, присутствующие начали аплодировать.
Тбилисский городской суд вынес приговор по делу о нанесении телекомпании "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари 16 мая. Суд признал Гварамия, который до июля 2019 года был гендиректором "Рустави 2", виновным в злоупотреблении полномочиями.
По делу также проходят бывший финансовый директор "Рустави 2" Кахабер Дамения и директор компании "Интер медиа" Зураб Иашвили.
Дамения был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и в качестве наказания оштрафован на 50 тысяч лари, а обвиняемый в коммерческом подкупе и изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов Иашвили – оправдан.
Дело о нанесении "Рустави 2" многомиллионного ущерба будет вести судейская коллегия – председатель Мераб Джорбенадзе, Лавренти Маглакелидзе и Давид Мамисеишвили.
Заседание началось с того, что судья Джорбенадзе ознакомил присутствующих с участниками процесса – судьями, прокурорам и адвокатами, после чего задал вопрос сторонам, нет ли у них оснований для отвода или самоотвода. Ответ был отрицательным.
Сторону обвинения представляют прокуроры Генпрокуратуры Владимир Векелиани и Звиад Губеладзе.
Что касается адвокатов, интересы Гварамия защищают Дмитрий Садзаглишвили и Кетеван Чомахашвили, адвокатами Дамения являются Бека Басилая и Кахабер Церетели. Басилая также защищает интересы Иашвили.
С первым ходатайством на суде выступил Садзаглишвили и попросил суд разрешить телеканалу "Мтавари архи" вести съемку наряду с Первым каналом Общественного вещателя Грузии.
Адвокаты и сам Гварамия обосновали свое ходатайство тем, что иногда по техническим причинам возникают сложности с подачей сигнала от Первого канала, а также тем высоким общественным интересом к делу.
Судьи после кратковременных консультаций приняли решение удовлетворить просьбу защиты.
Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что обвинительный приговор суда первой инстанции был политически мотивированным.
В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.