https://sputnik-georgia.ru/20220711/sudebnaya-reforma-v-gruzii--kak-proshla-pervaya-vstrecha-rabochey-gruppy-268430961.html
Судебная реформа в Грузии – как прошла первая встреча рабочей группы
Судебная реформа в Грузии – как прошла первая встреча рабочей группы
Главная проблема в судебной системе – это доверие, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T23:28+0400
2022-07-11T23:28+0400
2022-07-11T23:31+0400
грузия
новости
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шалва папуашвили
грузинская мечта
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оппозиция
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Первое заседание рабочей группы по вопросам судебной реформы прошла в парламенте Грузии.Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.На встрече, под руководством спикера парламента Шалвой Папуашвили для обсуждения судебной реформы пришли представители только четырех оппозиционных партий из девяти.Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета >>Остальные партии проигнорировали встречу, так как для них неприемлем план правящей силы по выполнению 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Из оппозиции партия "Граждане" была единственной, которая представила документ по оценке проведенных в судебной системе реформ и существующих вызовах. Документ представил вице-спикер парламенте Леван Иоселииани.По его словам, сегодня важно, чтобы все были включены в этот процесс, в том числе неправительственный сектор, который многие годы работает над этими проблемами, чтобы "не упустить хотя бы этот шанс и суметь внести такие изменения в судебную систему, которые с одной стороны повысят доверие к суду, а с другой – удовлетворит требования Евросоюза"."Для нашей команды принципиально важно, чтобы реформа коснулось Высшего совета юстиции. Так как Высший совет юстиции является тем важным звеном в судебной системе, которым, скажем так, управляет влиятельная группа", - заявила в свою очередь депутат от партии "Для Грузии" Анна Бучукури.Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия >>Главная проблема в судебной системе – это доверие, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.Второй документ анализа реформ судебной системы представила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам председателя комитета по юридическим вопросам, в документе из 200 страниц подробно описано институциональное развитие грузинского правосудия начиная с 2013 года по сей день."В нем речь идет о каждом проведенном изменении, о каждой реформе, о каждой рекомендации. Большинство рекомендаций мы выполнили. Тот прогресс, которого испытала судебная система является наглядным и невозможно противопоставлять этим фактам контрфакты", - отметил Оханашвили.По его словам, очередная встреча рабочей группы состоится на будущей неделе и они обменяются мнениями с коллегами. Депутат также назвал несерьезным обвинения оппонентов, которые отказываются участвовать в работе группы."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>"Они объявляют бойкот ни "Грузинской мечте", а европейской перспективе… Мы сделаем все, что от нас зависит. Не участвуя в этом процессе, они дискредитируют 12 рекомендаций", - отметил Оханашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Стратегия и план действий по судебной реформе будут подготовлены и опубликованы до 1 октября. На основании этого плана будут разработаны законодательные поправки и представлены в парламент до 1 ноября.Генсек "Грузинской мечты" не верит оппозиции >>Сразу после инициирования законопроект будет отправлен БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии, которая представляет собой консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Рассмотрение законопроекта начнется сразу после получения заключений.Кроме того, до 1 сентября будут инициированы, а не позднее 29 ноября приняты поправки в Конституцию об избрании Генерального прокурора. Координировать вопрос будет юридический комитет парламента Грузии.Конкурс по избранию членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями, парламент Грузии объявит не позднее 30 сентября, а голосование в парламенте пройдет не позднее 15 ноября.Высший совет юстиции — это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, высший совет юстиции, оппозиция
Судебная реформа в Грузии – как прошла первая встреча рабочей группы
23:28 11.07.2022 (обновлено: 23:31 11.07.2022)
Главная проблема в судебной системе – это доверие, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи"
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Первое заседание рабочей группы по вопросам судебной реформы прошла в парламенте Грузии.
Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
На встрече, под руководством спикера парламента Шалвой Папуашвили для обсуждения судебной реформы пришли представители только четырех оппозиционных партий из девяти.
Остальные партии проигнорировали встречу, так как для них неприемлем план правящей силы по выполнению 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Из оппозиции партия "Граждане" была единственной, которая представила документ по оценке проведенных в судебной системе реформ и существующих вызовах. Документ представил вице-спикер парламенте Леван Иоселииани.
"Я подготовили документ о четырех волнах реформ, которые не смогли обеспечить то качество независимости суда, который стал бы гарантией для получения статуса ЕС", - заявил Иоселаини журналистам.
По его словам, сегодня важно, чтобы все были включены в этот процесс, в том числе неправительственный сектор, который многие годы работает над этими проблемами, чтобы "не упустить хотя бы этот шанс и суметь внести такие изменения в судебную систему, которые с одной стороны повысят доверие к суду, а с другой – удовлетворит требования Евросоюза".
"Для нашей команды принципиально важно, чтобы реформа коснулось Высшего совета юстиции. Так как Высший совет юстиции является тем важным звеном в судебной системе, которым, скажем так, управляет влиятельная группа", - заявила в свою очередь депутат от партии "Для Грузии" Анна Бучукури.
Главная проблема в судебной системе – это доверие, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.
"Главное, чтобы мы провели этот процесс с участием как можно больше людей – будь это НПО, наши коллеги из оппозиции и так далее. У нас есть одна неделя, чтобы подготовить наши мнения", - заявил Мегрелишвили журналистам.
Второй документ анализа реформ судебной системы представила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам председателя комитета по юридическим вопросам, в документе из 200 страниц подробно описано институциональное развитие грузинского правосудия начиная с 2013 года по сей день.
"В нем речь идет о каждом проведенном изменении, о каждой реформе, о каждой рекомендации. Большинство рекомендаций мы выполнили. Тот прогресс, которого испытала судебная система является наглядным и невозможно противопоставлять этим фактам контрфакты", - отметил Оханашвили.
По его словам, очередная встреча рабочей группы состоится на будущей неделе и они обменяются мнениями с коллегами. Депутат также назвал несерьезным обвинения оппонентов, которые отказываются участвовать в работе группы.
"Они объявляют бойкот ни "Грузинской мечте", а европейской перспективе… Мы сделаем все, что от нас зависит. Не участвуя в этом процессе, они дискредитируют 12 рекомендаций", - отметил Оханашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
Стратегия и план действий по судебной реформе будут подготовлены и опубликованы до 1 октября. На основании этого плана будут разработаны законодательные поправки и представлены в парламент до 1 ноября.
Сразу после инициирования законопроект будет отправлен БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии, которая представляет собой консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Рассмотрение законопроекта начнется сразу после получения заключений.
Кроме того, до 1 сентября будут инициированы, а не позднее 29 ноября приняты поправки в Конституцию об избрании Генерального прокурора. Координировать вопрос будет юридический комитет парламента Грузии.
Конкурс по избранию членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями, парламент Грузии объявит не позднее 30 сентября, а голосование в парламенте пройдет не позднее 15 ноября.
Высший совет юстиции — это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.