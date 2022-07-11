https://sputnik-georgia.ru/20220711/sudebnaya-reforma-v-gruzii--kak-proshla-pervaya-vstrecha-rabochey-gruppy-268430961.html

Судебная реформа в Грузии – как прошла первая встреча рабочей группы

Судебная реформа в Грузии – как прошла первая встреча рабочей группы

Главная проблема в судебной системе – это доверие, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T23:28+0400

2022-07-11T23:28+0400

2022-07-11T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Первое заседание рабочей группы по вопросам судебной реформы прошла в парламенте Грузии.Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.На встрече, под руководством спикера парламента Шалвой Папуашвили для обсуждения судебной реформы пришли представители только четырех оппозиционных партий из девяти.Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета >>Остальные партии проигнорировали встречу, так как для них неприемлем план правящей силы по выполнению 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Из оппозиции партия "Граждане" была единственной, которая представила документ по оценке проведенных в судебной системе реформ и существующих вызовах. Документ представил вице-спикер парламенте Леван Иоселииани.По его словам, сегодня важно, чтобы все были включены в этот процесс, в том числе неправительственный сектор, который многие годы работает над этими проблемами, чтобы "не упустить хотя бы этот шанс и суметь внести такие изменения в судебную систему, которые с одной стороны повысят доверие к суду, а с другой – удовлетворит требования Евросоюза"."Для нашей команды принципиально важно, чтобы реформа коснулось Высшего совета юстиции. Так как Высший совет юстиции является тем важным звеном в судебной системе, которым, скажем так, управляет влиятельная группа", - заявила в свою очередь депутат от партии "Для Грузии" Анна Бучукури.Шаг к снижению поляризации в грузинской политике: что предложила правящая партия >>Главная проблема в судебной системе – это доверие, считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.Второй документ анализа реформ судебной системы представила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам председателя комитета по юридическим вопросам, в документе из 200 страниц подробно описано институциональное развитие грузинского правосудия начиная с 2013 года по сей день."В нем речь идет о каждом проведенном изменении, о каждой реформе, о каждой рекомендации. Большинство рекомендаций мы выполнили. Тот прогресс, которого испытала судебная система является наглядным и невозможно противопоставлять этим фактам контрфакты", - отметил Оханашвили.По его словам, очередная встреча рабочей группы состоится на будущей неделе и они обменяются мнениями с коллегами. Депутат также назвал несерьезным обвинения оппонентов, которые отказываются участвовать в работе группы."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>"Они объявляют бойкот ни "Грузинской мечте", а европейской перспективе… Мы сделаем все, что от нас зависит. Не участвуя в этом процессе, они дискредитируют 12 рекомендаций", - отметил Оханашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Стратегия и план действий по судебной реформе будут подготовлены и опубликованы до 1 октября. На основании этого плана будут разработаны законодательные поправки и представлены в парламент до 1 ноября.Генсек "Грузинской мечты" не верит оппозиции >>Сразу после инициирования законопроект будет отправлен БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии, которая представляет собой консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Рассмотрение законопроекта начнется сразу после получения заключений.Кроме того, до 1 сентября будут инициированы, а не позднее 29 ноября приняты поправки в Конституцию об избрании Генерального прокурора. Координировать вопрос будет юридический комитет парламента Грузии.Конкурс по избранию членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями, парламент Грузии объявит не позднее 30 сентября, а голосование в парламенте пройдет не позднее 15 ноября.Высший совет юстиции — это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, высший совет юстиции, оппозиция