https://sputnik-georgia.ru/20220720/spletni---posol-ssha-prokommentirovala-zayavlenie-gruzinskogo-deputata-268702616.html

"Сплетни" – посол США прокомментировала заявление грузинского депутата

"Сплетни" – посол США прокомментировала заявление грузинского депутата

Депутат парламента Грузии считает, что США предъявили Иванишвили какие-то требования 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T12:26+0400

2022-07-20T12:26+0400

2022-07-20T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала сплетнями предположения депутата парламента Грузии Михаила Кавелашвили о том, что после начала конфликта на Украине она встречалась с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили и что от него "что-то требовали".Кавелашвили предположил, что на фоне предъявленных требований Иванишвили могут шантажировать. При этом депутат подчеркнул, что миллиардер уже ушел из политики и ни во что не вмешивается. Обратного мнения придерживается оппозиция, а также большая часть европарламентариев, которые 9 июня проголосовали за критическую резолюцию по Грузии.Помимо Дегнан, Кавелашвили обратился к Иванишвили прервать молчание и прокомментировать все обвинения в его адрес.К примеру, в резолюции Европарламента среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили. Согласно документу, Иванишвили – единственный олигарх в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем, которые определяют позицию властей Грузии по санкциям против России.Правящая партия Грузии заявила, что Европарламент стал жертвой фейков, и что Иванишвили не вмешивается в работу властей. Что же касается санкций, власти не раз подчеркивали, что соблюдают международные санкции против России, но свои не вводят, так как это навредит только самой Грузии.Оппозиционные депутаты парламента Грузии вступились за посла США>>Ранее Кавелашвили с сожалением отметил, что нынешний посол США не отмежевалась от заявления бывшей главы дипмиссии Уильяма Кортни, который назвал Иванишвили олигархом и тем самым повторил мессидж бывшей партии власти "Единое национальное движение". Кавелашвили отметил, что сама Дегнан ранее называла Иванишвили филантропом. В открытом письме Кавелашвили к Дегнан также говорится, что американский дипломат не фиксировала свою позицию в связи с заявлениями представителей властей Украины, которые прямо призывали Грузию включиться в войну.Запад проигрывает войну на Украине – мнение депутата парламента Грузии>>По его словам, Дегнан не комментировала и направленную на включение в войну риторику грузинских "проамериканских" политиков и представителей неправительственного сектора. Посол не отмежевывалась и от финансируемых из США людей, которые на фоне украинских событий требуют отставки правительства Грузии. Депутат считает, что грузинский народ может воспринять происходящее как попытку Америки вернуть "Единое национальное движение" во власть в Грузии. И все это может нанести существенный вред имиджу США в Грузии, если посол не даст четкие ответы на поставленные вопросы.Информация судьи Чхиквадзе о давлении на суд требует изучения – спикер парламента>>Кавелашвили недавно покинул ряды правящей партии для того, чтобы, как он пояснил, свободно говорить все, что он думает о происходящем.

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грузия, политика, новости, сша, украина, европарламент, михаил кавелашвили