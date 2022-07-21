https://sputnik-georgia.ru/20220721/isklyuchenie-isklyuchitelnykh-putin-obvinil-zapad-v-rasizme-i-neokolonializme-268737333.html

Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме

Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме

Даже многие из критиков Запада часто говорят о том, что, увы, России нечего предложить миру – в смысле новых идей и образа будущего 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T14:01+0400

2022-07-21T14:01+0400

2022-07-21T14:02+0400

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Критиковать это, конечно, хорошо, но что вы сами предлагаете строить взамен потерпевшей крах англосаксонской модели глобализации? Не так давно Владимир Путин пообещал ответить на этот вопрос в специальной статье или выступлении, а пока что он уже третий раз за последние недели так или иначе возвращается к теме наступления новой эпохи, как будто готовится, делает наброски к будущей речи, пишет автор РИА Новости.Вот и в среду, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов "Сильные идеи для нового времени", президент снова говорил о новом миропорядке, о том, что "поистине революционные трансформации все больше и больше набирают обороты":Путин давно уже критикует атлантический проект глобализации, но в последнее время делает это все жестче:"Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Ну почему этот "золотой миллиард" из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности? Она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по своей сути, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание.Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Да, конечно, этот "золотой миллиард" неслучайно стал "золотым", добился очень много, но занял свои позиции не только благодаря каким-то реализованным идеям — в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке. А как же — так и было: Индию вон сколько грабили. Поэтому и сегодня элиты этого "золотого миллиарда" панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития. Но как бы западные и наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории".То есть "золотой миллиард" не просто исходит из идеи собственной исключительности — его идеология расистская, неоколониалистская и постепенно становится тоталитарной. Путин не просто осуждает глобалистский либерализм, то есть теорию о единственно правильном учении, светлом будущем всего человечества — он отчасти повторяет те обвинения, которые звучали из уст наших лидеров в советские годы. Тогда не было термина "глобализация", и Запад называли просто "империалистами", но получается, что Путин идет по стопам коммунистической идеологии и пропаганды? И правы те (особенно в США), для кого нет разницы между СССР и нынешней Россией, между Сталиным и Путиным? Все они — русские, коммунисты...Конечно, нет — при всей симпатии Путина к идеям социальной справедливости и коммунистическим идеалам (о чьем сходстве с христианскими он не раз говорил), его нельзя причислить к коммунистам. Ни во внутренней политике, то есть взглядах на устройство общества и государства, ни во внешней. Просто то, что говорили о Западе в советские годы, во многом оказалось правдой, в том числе потому, что наши коммунистические руководители очень неплохо разбирались в мировой истории и геополитике. И обвинения в адрес Запада — совершенно справедливые — были нужны им не только для продвижения своих собственных представлений о правильном внутреннем устройстве нашей страны, но и для борьбы на мировой арене.Да, СССР всю свою историю выступал как альтернатива Западу, как новый, другой мир, как страна, в которой все организовано по справедливости, как страна, которая предлагает всему миру идти за ней по дороге к светлому будущему. Речь не о том, как все было устроено в реальности в нашей стране, а о том, какие идеи она продвигала на мировой арене. Причем продвигала в целом достаточно успешно — до того момента, пока сама не перестала верить в них (не все, конечно, а часть элиты — но и этого оказалось достаточно).Мы сами отказались от коммунистических идеалов и социалистического государства, и теперь уже неважно, что послужило основной причиной — их несовершенство или наше собственное, их ошибки или наша слабость. Важно, что у нашей страны остался в мире образ не просто сильного и независимого, но и дерзкого, претендующего на глобальное лидерство, руководствующегося идеалами государства.Конечно, СССР практически всегда сочетал идеологию и прагматизм, стремление к мировой революции (после войны — уже просто к расширению мира социализма) и умелую геополитическую игру, но в незападном мире образ нашей страны все равно остался революционным. Китай и Индия, Азия, Африка и Латинская Америка — все они видели в нас тех, кто бросает вызов "сильным мира сего" и зовет за собой к более справедливому миру.И сейчас, когда завершается полутысячелетняя эпоха западного миропорядка, эта память о нашей роли в истории XX века играет нам на пользу. Потому что мы всегда критиковали Запад за расизм и колониализм — и народы незападного мира, испытавшие его на себе, знают, что мы делали это искренне и честно. Парадокс в том, что для не-Запада мы — белые, то есть как бы часть Запада. При этом весь советский период нашей истории явно указывал на принципиальную разницу между нами и остальными западными людьми. То, что это различие гораздо глубже, чем идеологическое (и существовало всегда), незападный мир в основном не знал и не понимал — так что когда рухнул СССР и наша страна сдала все свои позиции в мире, народы Юга подумали, что русские теперь станут как все остальные западники.Но уже в этом веке Россия вновь бросила вызов Западу — сначала просто выразив свое несогласие с однополярным миром (путинская Мюнхенская речь), а потом уже и начав выстраивать альтернативные Западу многосторонние структуры. Да, у нас куда меньше сил, чем во времена СССР, — но ведь и незападный мир стал куда сильнее с тех пор. А там не только помнят нас лидерами, но и видят, как действует и что говорит Владимир Путин.Да, ни он, ни Россия в целом не предлагает незападному миру альтернативу тупиковому глобалистскому проекту англосаксов, но пока что важно то, от чего мы отказываемся, что мы признаем неприемлемым и неработающим. И предлагаем остальным согласиться в этом с нами — не потому, что мы претендуем на то, чтобы заменить слабеющего гегемона, и не потому, что мы зовем за собой строить новый мир "единого человечества с единой идей". Нет, мы просто предлагаем вместе делать то, что пойдет на пользу всем: чтобы каждый сам строил свой дом, а все вместе мы выработали бы новые правила общежития, то есть отношений между нашими странами-домами. Это, конечно, не революция в мировом масштабе, но чрезвычайно важное предложение, особенно в ситуации, когда недостроенная уходящим гегемоном новая вавилонская башня грозит обрушиться на всех нас.Россия призывает всех взять свою судьбу в свои руки, то есть стать ответственными и самостоятельными государствами (или хотя бы стремиться к этому, что уже очень много). Потому что:Эти слова Путина относятся не только к России — они адресованы всем странам мира, всем тем, кто хочет сохранить свой народ, свою цивилизацию, тем, кого не устраивает ни плавильный котел глобализации, ни постгуманизм как светлое будущее человечества. А таких, в принципе, абсолютное большинство, включая сюда и немалую часть жителей стран "золотого миллиарда". Проблемы ведь не с ними, а с их элитами, действительно считающими себя наделенным правом "пасти народы", верящими в свою исключительность. Но не задумывающимися о том, что исключительность работает ведь и в обратную сторону — когда все остальные исключают тебя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, в мире, россия, владимир путин, ссср, азия, африка, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022