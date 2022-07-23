https://sputnik-georgia.ru/20220723/kurs-lari-na-subbotu--27986-gel-268791906.html

Курс лари на субботу – 2,7986 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,7986 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0059 лари по отношению к доллару 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T09:40+0400

2022-07-23T09:40+0400

2022-07-23T09:40+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268655392_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4f6242fbc904aad955764d886a054da2.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июля в размере 2,7986 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0059 лари по отношению к доллару.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии