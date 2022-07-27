https://sputnik-georgia.ru/20220727/ivanishvili-vyigral-isk-protiv-strakhovoy-credit-suisse-no-deneg-poka-ne-poluchit-268942478.html

Иванишвили выиграл иск против страховой Credit Suisse, но денег пока не получит

Иванишвили выиграл иск против страховой Credit Suisse, но денег пока не получит

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам... 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T20:37+0400

2022-07-27T20:37+0400

2022-07-27T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам, в том числе грузинскому миллиардеру Бидзине Иванишвили, говорится в сообщении CS Victims - группы по защите интересов бенефициаров, пострадавших от швейцарского банка.Ранее суд Бермудских островов постановил, что страховая компания несет ответственность за ненадлежащее управление счетами и за то, что не предотвратила мошенничество.Верховный суд обязал Credit Suisse Life выплатить пострадавшим ущерб в размере 607,35 миллиона долларов в течение 42 дней. Эти деньги будут храниться на независимом счете до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции швейцарской компании.Представители Credit Suisse Life утверждали, что они не должны выплачивать задолженность по страховым до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования.Credit Suisse, создавая проблемы Иванишвили, вредит себе - Кобахидзе>>Верховный суд Бермудских островов принимая решение учел тот факт, что Управление финансового надзора Великобритании включило Credit Suisse в список учреждений, требующих более жесткого надзора из-за его неспособности решить проблемы контроля над рисками.Суд также обязал Credit Suisse Life выплатить более 10 миллионов долларов в счет возмещения судебных издержек.Основатель правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьер Грузии Иванишвили судится как непосредственно с Credit Suisse, так и с созданным им трастовым фондом Green Vals Trust.Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии>>Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.В марте Иванишвили выиграл суд на Бермудских островах против Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов, но тот подал апелляцию.Что касается трастового фонда Green Vals Trust, он обосновал задержку выплаты Иванишвили "геополитической обстановкой в Восточной Европе".Бидзина Иванишвили прервал молчание>>Более того, 5 июля Credit Suisse отправил Иванишвили письмо, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк, и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.

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грузия, новости, экономика, бидзина иванишвили, великобритания, европарламент, грузинская мечта, credit suisse