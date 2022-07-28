https://sputnik-georgia.ru/20220728/ivanishvili-protiv-dochki-credit-suisse---advokat-rasskazal-ob-uspekhakh-v-sude-268965919.html

Иванишвили против "дочки" Credit Suisse - адвокат рассказал об успехах в суде

Иванишвили против "дочки" Credit Suisse - адвокат рассказал об успехах в суде

Адвокат Иванишвили заявил об очень шатком финансовом положении банка Credit Suisse, который окутан множеством скандалов 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T15:58+0400

2022-07-28T15:58+0400

2022-07-28T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Это больше простого тактического успеха, заявил адвокат экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили Виктор Кипиани о решении Верховного суда Бермудских островов обязать швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам.Решение последовало за мартовским постановлением, согласно которому CS Life несет ответственность за непринятие надлежащих мер для предотвращения мошенничества и ненадлежащее управление счетами. Общие потери на счетах в Credit Suisse, принадлежащих Иванишвили и его семье, составляют более 1,2 миллиарда долларов США.По его словам, ответчик осознав, что его ходатайство о приостановке немедленного исполнения судебного решения было бы бесполезным, в ходе судебного заседания предложил суду представить гаранта. "Мы сочли, что гарантия будет очередным необоснованным обещанием банка, как это было не раз в прошлом, что это будет обязательство, которое банк равномерно нарушит, как нарушал не одно обязательство в прошлом. Это обусловило бы не больше не меньше наше вступление в очередную тяжбу", - пояснил Кипиани. По его словам, несмотря на то, что банк очень цеплялся за этот механизм, чтобы деньги реально не ушли из банка, истец представил на суде следующие аргументы:"Во-первых, насколько убедительно было бы это обязательство, а во-вторых - с учетом положения банка, окутанного множеством скандалов и чье финансовое положение очень шаткое, любое такое обязательство в среднесрочной или долгосрочной перспективе, пока не были бы исчерпаны все апелляционные инстанции, естественно, не дало бы нам ощущения устойчивости и прочности", - сказал Кипиани.Исходя из этого контрпредложением было депонировать деньги на специально отведенный счет. В течение 42 дней с момента опубликования решения Credit Suisse Life обязан физически разместить 607 350 000 долларов на специально отведенном счете в одном из швейцарских банков. "Поэтому мы считаем, что это очередное давление, в клещах которого оказывается банк, и которое, как правило, должно привести к большей переговорной способности банка", — подчеркнул Кипиани.В Credit Suisse меняется руководство>>Между тем, в сентябре в сингапурском суде должно состояться судебное разбирательство по иску Иванишвили об убытках в размере более 800 миллионов долларов в результате действий доверенных лиц, назначенных Credit Suisse.Отношения Иванишвили с Credit SuisseГлобальный судебный процесс, инициированный основателем правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьер Грузии Иванишвили против Credit Suisse и его подразделений, ведется много лет. В одном случае речь идет о возмещении ущерба из-за мошенничества, а во втором - об отказе трастов фонда Green Vals Trust, учрежденного Credit Suisse, осуществить запрашиваемые с 4 марта выплаты. Иванишвили подал в суд на траст в начале мая. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии>>Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Что касается отказа трастового фонда Green Vals Trust, он обосновал задержку выплаты "геополитической обстановкой в Восточной Европе". По его словам, эти деньги не имеют ничего общего с нынешней тяжбой на Бермудах. "Это совершенно другие активы. Более того, это финансовые активы, которые находятся не в банке Credit Suisse, а в другом швейцарском банке. Единственное, что отличает эту сумму, это то, что ею управляет траст, созданный Credit Suisse", - пояснил Кипиани.Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили>>Пятого июля Credit Suisse отправил Иванишвили письмо, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк, и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.

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новости, грузия, сша, credit suisse, европарламент, грузинская мечта, бидзина иванишвили