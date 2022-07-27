https://sputnik-georgia.ru/20220727/v-credit-suisse-menyaetsya-rukovodstvo-268930041.html

В Credit Suisse меняется руководство

В Credit Suisse меняется руководство

Репутация Credit Suisse пострадала после скандала с бывшим менеджером, который управлял личными состояниями выходцев из постсоветских стран 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T16:25+0400

2022-07-27T16:25+0400

2022-07-27T16:36+0400

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бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Швейцарская компания Credit Suisse Group AG, владеющая банком, с которым судится основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, объявила о смене руководства с 1 августа.Вместо Томаса Готтштейна, который принял решение покинуть пост по состоянию здоровья, должность исполнительного директора Credit Suisse Group AG займет Ульрих Кернер, говорится в сообщении на сайте компании, которая является вторым крупнейшим швейцарским финансовым конгломератом.Ранее совет директоров и исполнительный совет Credit Suisse Group AG приняли решение о сокращении затрат до уровня ниже 15,5 миллиарда швейцарских франков в среднесрочной перспективе из-за сложной экономической и рыночной ситуации.На новом посту Кернеру предстоит выполнение новой стратегии банка, направленной на реформирование компании, которая с низкими затратами будет обеспечивать стабильную прибыль и укрепление ее глобальной роли по управлению активами мирового класса.Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии>>В задачи Кернера входит превращение инвестиционного банка в банковский бизнес с консультационными услугами и более ориентированным на рынки. Кроме того, Credit Suisse Group AG заинтересована в привлечении стороннего капитала.Кернер начал работать в Credit Suisse с 1 апреля 2021 года в качестве генерального директора по управлению активами. Он пришел из крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS, где в течение одиннадцати лет был членом исполнительного совета. Из них шесть лет руководил подразделением по управлению активами.Репутация банка Credit Suisse пострадала после скандала с бывшим менеджером банка Патрисом Лескодроном, который управлял личными состояниями выходцев из постсоветских стран, среди которых экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили.Credit Suisse, создавая проблемы Иванишвили, вредит себе - Кобахидзе>>Лескодрон был уличен в злоупотреблении доверием клиентов и создании мошеннической схемы. В 2018 году суд приговорил его к пяти годам тюрьмы за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Следствию тогда удалось доказать, что в течение шести лет банкир занимался неавторизованными инвестициями и покупал акции иностранных компаний от имени своих клиентов. Чтобы скрыть свои действия, он подделывал подписи на договорах, фальсифицировал кредитные соглашения, вводил клиентов в заблуждение по поводу размеров их счетов и обходил систему надзора Credit Suisse.В результате вкладчики до сих пор судятся с банком, требуя возвращения свои вкладов. Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине>>Основатель "Грузинской мечты" и экс-премьер Грузии судится как непосредственно с Credit Suisse, так и с созданным им трастовым фондом Green Vals Trust. Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.В марте Иванишвили выиграл суд на Бермудских островах против Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов, но тот подал апелляцию.Что касается трастового фонда Green Vals Trust, он обосновал задержку выплаты Иванишвили "геополитической обстановкой в Восточной Европе".Бидзина Иванишвили прервал молчание>>Более того, 5 июля Credit Suisse отправил Иванишвили письмо, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк, и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.

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грузия, новости, экономика, бидзина иванишвили, credit suisse