https://sputnik-georgia.ru/20220728/ryady-gruzinskoy-mechty-v-parlamente-redeyut-268971244.html

Ряды "Грузинской мечты" в парламенте редеют

Ряды "Грузинской мечты" в парламенте редеют

Адресатом первого заявления Гурама Мачарашвили после ухода из правящей партии Грузии стала посол США 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T18:14+0400

2022-07-28T18:14+0400

2022-07-28T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили вслед за несколькими коллегами принял решение покинуть правящую партию страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В июне три старейших представителя партии Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари заявили о намерении покинуть "Грузинскую мечту" и должности в парламенте, чтобы предоставлять общественности больше информации. Позже их примеру последовали шесть депутатов разных районных сакребуло. Причиной ухода он также назвал желание свободно говорить обо всем, о чем он посчитает нужным, не подводя при этом партию. "На этом этапе я считаю важным не ставить в неудобное положение своих коллег из команды и продолжу предоставлять обществу больше информации, которая необходима", - сказал Мачарашвили.По сложившейся среди покидающих "Грузинскую мечту" депутатов традиции Мачарашвили сразу же сделал громкое заявление. Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине>>Депутат обратился к послу США в Грузии Келли Дегнан и потребовал ответить, обсуждались ли на ее встрече с основателем "Грузинской мечты", экс-премьером Бидзиной Иванишвили вопрос его возможного возвращения в политику, отказ Грузии вводить санкции против России и вопрос возможного вовлечения Грузии в войну. По словам депутата, интересно, нет ли у Дегнан личной заинтересованности в том, чтобы Иванишвили вернулся в политику, которую покинул в январе 2021 года. "Я не оказывала давление на Иванишвили" – посол США ответила на обвинения депутата>>Он отметил, что ряд вопросов, которые возникают в обществе, могут навредить отношениям Грузии и США.Ранее в четверг Дегнан подтвердила, что 21 марта встречалась с Иванишвили. На встрече, по ее словам, обсуждались стратегическое партнерство США и Грузии и усилия Штатов по оказанию поддержки в развитии экономики, безопасности и демократии в Грузии.По ее словам, разговоров о вовлечении Грузии в российско-украинской конфликт никогда не было. Не было разговоров и о шантаже или действиях, связанных с проблемами Иванишвили с денежными перечислениями, сказала Дегнан в интервью местному агентству "Интерпрессньюс". О том, что после начала конфликта на Украине Дегнан встречалась с Иванишвили ранее заявил покинувший "Грузинскую мечту" депутат Михаил Кавелашвили, добавив при этом, что от экс-премьера Грузии "что-то требовали". Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты>>В среду спустя долгое время Иванишвили прервал молчание и прокомментировал последние события в Грузии и его судебные споры со швейцарским банком Credit Suisse. Он также подтвердил информацию о том, что встречался с послом США, и даже назвал дату, но содержание беседы разглашать не стал. Посол США является главным адресатом заявлений покинувших "Грузинскую мечту" депутатов. Они открыто обвиняют Дегнан в поощрении направленной на вовлечение Грузии в войну риторики части оппозиции и неправительственного сектора. Последние связывают подобные заявления со сменой прозападного курса правящей партии. Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты планируют создание движения>>Между тем покинувшие правящую партию Грузии депутаты объявили о намерении создать общественное движение, чтобы действовать скоординировано.

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