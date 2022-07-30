https://sputnik-georgia.ru/20220730/chto-razdrazhaet-zhiteley-gruzii-v-inostrantsakh-269003891.html

Что раздражает жителей Грузии в иностранцах

Что раздражает жителей Грузии в иностранцах

Колумнист Sputnik Ксения Арабули, переехавшая из Астрахани в Тбилиси, считает, что претензии иностранцев к некоторым особенностям Грузии не всегда оправданы 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T17:31+0400

2022-07-30T17:31+0400

2022-07-30T16:34+0400

аналитика

грузия

общество

колумнисты

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На сегодняшний день Грузия, без преувеличений, становится эпицентром туристических маршрутов постсоветского пространства. Несколько процентов из приезжающих впоследствии переезжает сюда совсем, либо остаются сразу. Среди тех, кто попадались лично мне на глаза – арабы, турки, иранцы, русские, и, как бы это странно ни звучало, женская половина Украины.Так вот, к чему я все это: наше поведение тоже часто раздражает местных жителей. Мы переезжаем и требуем от людей, общества, окружения того, к чему привыкли у себя на родине. Еду, условия, сервис и еще много чего. Но нам никто ничем не обязан.Буквально пару недель назад у меня завязался спор с одним моим товарищем на тему сервиса в ресторанах, по поводу приготовления европейских блюд. Предметом нашего спора стал, не поверите, салат "Цезарь". Так вот я, возмущаясь невыносимой подачей блюда и предъявляя претензии к вкусу, делилась своим мнением с Резо. Между нами разгорелся спор.Резо: "Послушай, вот ты, как моя жена. Приехали и считаете, что все здесь должно быть совершенно так, как вам привычно видеть и понимать. Но это не так. То вам "Оливье" без колбасы, то "Цезарь" без перепелиных яиц. А для меня колбаса в "Оливье" – гадость. Ах, и еще, салоны дурацкие, курят везде и на русском не говорят. Девочки, так привыкли вы! А здесь это совершенно нормальный "Цезарь", самый вкусный "Оливье", классные салоны и обслуживание. Просто у вас в стране по-другому и многое там не нормально для нас".Выслушав его, я не могла не согласиться. Конечно, я пыталась доказать свою правду, выдавая какие-то аргументы. Например, что есть стандарты и тому подобное. Но Резо был, безусловно, прав. Кто пишет стандарты? Да и кто вообще сказал, что стандарты, к которым привыкла я, единственно правильные?То же самое могу смело сказать о незнании русского. Всем кажется, что раз грузины были в составе СССР, то русский язык должен быть знаком всем с детства. Все эти мысли пора выкинуть на помойку. Прошло более 20 лет, второй язык страны – английский. Так что, господа, никто не виноват, что вы не владеете иностранным языком, кстати, принятом во всем мире как международный. Если вам не отвечают на вопрос, заданный на русском, попробуйте на английском. Поверьте, вам сразу ответят.А вот еще одна история о приезжих. Ехала я в такси с работы. Таксист – приятный мужчина слегка за сорок. Так вот он в буквальном смысле кипел от злости и решил поделиться со мной своим возмущением. Не запомнила его имени, так что пусть будет Георгий.Георгий: "Садятся ко мне трое мужчин, восточной внешности, и просят их отвезти в арабский убан (район – прим. ред.). Я им говорю, нет такого района в Тбилиси, да и в Грузии, наверное, нет. На что они мне ответили – есть! Мы там живем! Ну я говорю, а что там рядом? А они, знаете, что ответили? Метро там, Марджанишвили! Вы представляете? Арабский убан! С ума сойти! Нет, вы просто представьте! Я их выгнал! Выгнал из машины!"Честно сказать, обомлела и я. Выгонять, конечно, это слишком грубо. Но я поняла этого водителя. Для любого уважающего себя грузина, знающего свою историю, это оскорбление. Наверное, каждый на его месте поступил практически так же.Приехав в чужую страну, нужно уважать ее историю и традиции. До этого я писала о минусах, с которыми сталкиваются такие, как я – переехавшие. Но и в нас, переехавших, минусов не меньше.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2022

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аналитика, грузия, общество, колумнисты