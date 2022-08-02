https://sputnik-georgia.ru/20220802/ne-vkusno-i-ne-sytno--apparat-ombudsmena-proveril-besplatnye-stolovye-gruzii-269136123.html

Не вкусно и не сытно – аппарат омбудсмена проверил бесплатные столовые Грузии

Не вкусно и не сытно – аппарат омбудсмена проверил бесплатные столовые Грузии

Ситуация в некоторых муниципалитетах соответствует минимальным требованиям, однако общая картина неудовлетворительна, говорится в отчете аппарата 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T18:52+0400

2022-08-02T18:52+0400

2022-08-02T18:52+0400

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народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Важно, чтобы правительство Грузии разработало и утвердило минимальные стандарты для бесплатных столовых страны, говорится в отчете аппарата Народного защитника. В феврале и марте 2022 года аппарат Народного защитника провел мониторинг 59 бесплатных столовых, работающих в 25 муниципалитетах Грузии, на основе принципа случайного отбора.Право на надлежащее питание подразумевает доступ к продуктам питания, необходимым для здоровой и активной жизни, включая минимальный рацион с адекватным содержанием калорий, белка и других специфических питательных веществ, - отмечает ведомство.По оценке Народного защитника, нынешняя ситуация в некоторых муниципалитетах соответствует минимальным требованиям, однако общая картина неудовлетворительна.Что показала проверкаВ результате мониторинга бесплатных столовых было выявлено, что в стране не существует единого стандарта управления и предоставления сервиса бесплатных столовых, поэтому количество и калорийность подаваемых блюд, а также обязательные требования к обустройству физической среды, мерам безопасности и санитарно-гигиеническим условиям, не установлены.Сервис не учитывает пищевые потребности бенефициаров, и рацион в основном зависит от суммы денег, выделенных из бюджета.Стало известно, какие лекарства подешевеют в Грузии с 2023 года >>Таким образом, в меню не учитывается энергетическая ценность ужина, возраст бенефициаров, состояние здоровья, религиозные убеждения.Соответствующие специалисты не участвуют в составлении меню блюд. Бывали случаи, когда меню составлял бухгалтер, а не специалист в соответствующей области. В большинстве случаев меню не меняется в течение года.Народный защитник акцентирует внимание на случаи, особенно в Тбилиси, когда бенефициары получают в столовых только хлеб.В частности, в определенные дни в тбилисских столовых, когда в меню только супы (гороховый суп, фасолевый суп, вегетарианский борщ), бенефициары берут из столовой только хлеб.Такое поведение бенефициаров ведомство объясняет тем, что получателям еда не по вкусу, а также в ней малое количество калорий. В меню только два дня в неделю предусмотрено сытное блюдо с мясом, поэтому бенефициаров в такие дни в столовых больше.В отчете затронута проблема финансирования. Так на приготовление еды на одного бенефициара в день выделена небольшая сумма. Меньше всего на еду тратят в тбилисских столовых. На одного человека рассчитано 1,3 лари, что меньше дневной суммы, рассчитанной на одного получателя в регионах. Например, в Боржоми - 2,47 лари, в Кутаиси - 2,5 лари, в Ахалцихе - 2,05 лари, в Самтредиа - 2,20 лари, в Телави - 2,65.Работа для соцнезащищенных в Грузии: трудоустроено больше 10 тысяч >>Бесплатные столовые обычно расположены в административных центрах, и в некоторых случаях жителям, проживающим в отдаленных деревнях, приходится преодолевать большие расстояния, чтобы бесплатно поесть. Например, бенефициар, проживающий в самом дальнем селе Багдатского муниципалитета, должен каждый день проходить около 30 км, чтобы воспользоваться услугой бесплатной столовой, а житель муниципалитета Чхороцку- 15 км.Помимо основных списков получателей бесплатного питания, в некоторых муниципалитетах нет дополнительных списков. Соответственно, муниципалитет поясняет ожидающим, что воспользоваться бесплатной едой они смогут только в случае исключения лица из основного списка в связи со смертью или другими причинами.В результате мониторинга было выявлено, что большинство учреждений не соответствуют стандартам универсального дизайна. В помещениях нет лифтов, в некоторых входах нет пандусов, а в здание можно попасть только по лестнице. Выявлена ​​тенденция, что у входа почти каждого помещения, в том числе где есть пандус, встречается порог, который не позволяет человеку, передвигающемуся в инвалидной коляске, самостоятельно передвигаться.Проблемой является и ведение статистики бенефициаров, в которой была бы информация о специальных пищевых потребностях в том числе лиц с состоянием здоровья, требующего внимания, детей, беременных и т.д.Liberty Bank будет выдавать пенсии и соцпомощь в Грузии до 2029 года >>Народный защитник считает важным, чтобы местные муниципалитеты изучали потребности своих районов в связи с доступностью продовольствия и собирали статистические данные, чтобы в случае необходимости увеличить бюджет муниципалитета, изыскать дополнительные средства, для обеспечения доступа к продуктам питания.Мониторинг проводился при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (UNDP) и Объединенного фонда целей устойчивого развития.

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грузия, новости, общество, народный защитник грузии