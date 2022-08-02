https://sputnik-georgia.ru/20220802/ne-vkusno-i-ne-sytno--apparat-ombudsmena-proveril-besplatnye-stolovye-gruzii-269136123.html
Не вкусно и не сытно – аппарат омбудсмена проверил бесплатные столовые Грузии
Не вкусно и не сытно – аппарат омбудсмена проверил бесплатные столовые Грузии
Ситуация в некоторых муниципалитетах соответствует минимальным требованиям, однако общая картина неудовлетворительна, говорится в отчете аппарата 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T18:52+0400
2022-08-02T18:52+0400
2022-08-02T18:52+0400
грузия
новости
общество
народный защитник грузии
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Важно, чтобы правительство Грузии разработало и утвердило минимальные стандарты для бесплатных столовых страны, говорится в отчете аппарата Народного защитника. В феврале и марте 2022 года аппарат Народного защитника провел мониторинг 59 бесплатных столовых, работающих в 25 муниципалитетах Грузии, на основе принципа случайного отбора.Право на надлежащее питание подразумевает доступ к продуктам питания, необходимым для здоровой и активной жизни, включая минимальный рацион с адекватным содержанием калорий, белка и других специфических питательных веществ, - отмечает ведомство.По оценке Народного защитника, нынешняя ситуация в некоторых муниципалитетах соответствует минимальным требованиям, однако общая картина неудовлетворительна.Что показала проверкаВ результате мониторинга бесплатных столовых было выявлено, что в стране не существует единого стандарта управления и предоставления сервиса бесплатных столовых, поэтому количество и калорийность подаваемых блюд, а также обязательные требования к обустройству физической среды, мерам безопасности и санитарно-гигиеническим условиям, не установлены.Сервис не учитывает пищевые потребности бенефициаров, и рацион в основном зависит от суммы денег, выделенных из бюджета.Стало известно, какие лекарства подешевеют в Грузии с 2023 года >>Таким образом, в меню не учитывается энергетическая ценность ужина, возраст бенефициаров, состояние здоровья, религиозные убеждения.Соответствующие специалисты не участвуют в составлении меню блюд. Бывали случаи, когда меню составлял бухгалтер, а не специалист в соответствующей области. В большинстве случаев меню не меняется в течение года.Народный защитник акцентирует внимание на случаи, особенно в Тбилиси, когда бенефициары получают в столовых только хлеб.В частности, в определенные дни в тбилисских столовых, когда в меню только супы (гороховый суп, фасолевый суп, вегетарианский борщ), бенефициары берут из столовой только хлеб.Такое поведение бенефициаров ведомство объясняет тем, что получателям еда не по вкусу, а также в ней малое количество калорий. В меню только два дня в неделю предусмотрено сытное блюдо с мясом, поэтому бенефициаров в такие дни в столовых больше.В отчете затронута проблема финансирования. Так на приготовление еды на одного бенефициара в день выделена небольшая сумма. Меньше всего на еду тратят в тбилисских столовых. На одного человека рассчитано 1,3 лари, что меньше дневной суммы, рассчитанной на одного получателя в регионах. Например, в Боржоми - 2,47 лари, в Кутаиси - 2,5 лари, в Ахалцихе - 2,05 лари, в Самтредиа - 2,20 лари, в Телави - 2,65.Работа для соцнезащищенных в Грузии: трудоустроено больше 10 тысяч >>Бесплатные столовые обычно расположены в административных центрах, и в некоторых случаях жителям, проживающим в отдаленных деревнях, приходится преодолевать большие расстояния, чтобы бесплатно поесть. Например, бенефициар, проживающий в самом дальнем селе Багдатского муниципалитета, должен каждый день проходить около 30 км, чтобы воспользоваться услугой бесплатной столовой, а житель муниципалитета Чхороцку- 15 км.Помимо основных списков получателей бесплатного питания, в некоторых муниципалитетах нет дополнительных списков. Соответственно, муниципалитет поясняет ожидающим, что воспользоваться бесплатной едой они смогут только в случае исключения лица из основного списка в связи со смертью или другими причинами.В результате мониторинга было выявлено, что большинство учреждений не соответствуют стандартам универсального дизайна. В помещениях нет лифтов, в некоторых входах нет пандусов, а в здание можно попасть только по лестнице. Выявлена тенденция, что у входа почти каждого помещения, в том числе где есть пандус, встречается порог, который не позволяет человеку, передвигающемуся в инвалидной коляске, самостоятельно передвигаться.Проблемой является и ведение статистики бенефициаров, в которой была бы информация о специальных пищевых потребностях в том числе лиц с состоянием здоровья, требующего внимания, детей, беременных и т.д.Liberty Bank будет выдавать пенсии и соцпомощь в Грузии до 2029 года >>Народный защитник считает важным, чтобы местные муниципалитеты изучали потребности своих районов в связи с доступностью продовольствия и собирали статистические данные, чтобы в случае необходимости увеличить бюджет муниципалитета, изыскать дополнительные средства, для обеспечения доступа к продуктам питания.Мониторинг проводился при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (UNDP) и Объединенного фонда целей устойчивого развития.
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грузия, новости, общество, народный защитник грузии
Не вкусно и не сытно – аппарат омбудсмена проверил бесплатные столовые Грузии
Ситуация в некоторых муниципалитетах соответствует минимальным требованиям, однако общая картина неудовлетворительна, говорится в отчете аппарата
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Важно, чтобы правительство Грузии разработало и утвердило минимальные стандарты для бесплатных столовых страны, говорится в отчете аппарата Народного защитника.
В феврале и марте 2022 года аппарат Народного защитника провел мониторинг 59 бесплатных столовых, работающих в 25 муниципалитетах Грузии, на основе принципа случайного отбора.
Согласно отчету
аппарата Народного защитника, программа бесплатных столовых реализуется почти во всех муниципалитетах страны, что является важной услугой для реализации права на надлежащее питание.
Право на надлежащее питание подразумевает доступ к продуктам питания, необходимым для здоровой и активной жизни, включая минимальный рацион с адекватным содержанием калорий, белка и других специфических питательных веществ, - отмечает ведомство.
По оценке Народного защитника, нынешняя ситуация в некоторых муниципалитетах соответствует минимальным требованиям, однако общая картина неудовлетворительна.
Что показала проверка
В результате мониторинга бесплатных столовых было выявлено, что в стране не существует единого стандарта управления и предоставления сервиса бесплатных столовых, поэтому количество и калорийность подаваемых блюд, а также обязательные требования к обустройству физической среды, мерам безопасности и санитарно-гигиеническим условиям, не установлены.
Сервис не учитывает пищевые потребности бенефициаров, и рацион в основном зависит от суммы денег, выделенных из бюджета.
Таким образом, в меню не учитывается энергетическая ценность ужина, возраст бенефициаров, состояние здоровья, религиозные убеждения.
Соответствующие специалисты не участвуют в составлении меню блюд. Бывали случаи, когда меню составлял бухгалтер, а не специалист в соответствующей области. В большинстве случаев меню не меняется в течение года.
Народный защитник акцентирует внимание на случаи, особенно в Тбилиси, когда бенефициары получают в столовых только хлеб.
В частности, в определенные дни в тбилисских столовых, когда в меню только супы (гороховый суп, фасолевый суп, вегетарианский борщ), бенефициары берут из столовой только хлеб.
Такое поведение бенефициаров ведомство объясняет тем, что получателям еда не по вкусу, а также в ней малое количество калорий. В меню только два дня в неделю предусмотрено сытное блюдо с мясом, поэтому бенефициаров в такие дни в столовых больше.
В отчете затронута проблема финансирования. Так на приготовление еды на одного бенефициара в день выделена небольшая сумма. Меньше всего на еду тратят в тбилисских столовых. На одного человека рассчитано 1,3 лари, что меньше дневной суммы, рассчитанной на одного получателя в регионах. Например, в Боржоми - 2,47 лари, в Кутаиси - 2,5 лари, в Ахалцихе - 2,05 лари, в Самтредиа - 2,20 лари, в Телави - 2,65.
Бесплатные столовые обычно расположены в административных центрах, и в некоторых случаях жителям, проживающим в отдаленных деревнях, приходится преодолевать большие расстояния, чтобы бесплатно поесть. Например, бенефициар, проживающий в самом дальнем селе Багдатского муниципалитета, должен каждый день проходить около 30 км, чтобы воспользоваться услугой бесплатной столовой, а житель муниципалитета Чхороцку- 15 км.
Помимо основных списков получателей бесплатного питания, в некоторых муниципалитетах нет дополнительных списков. Соответственно, муниципалитет поясняет ожидающим, что воспользоваться бесплатной едой они смогут только в случае исключения лица из основного списка в связи со смертью или другими причинами.
В результате мониторинга было выявлено, что большинство учреждений не соответствуют стандартам универсального дизайна. В помещениях нет лифтов, в некоторых входах нет пандусов, а в здание можно попасть только по лестнице. Выявлена тенденция, что у входа почти каждого помещения, в том числе где есть пандус, встречается порог, который не позволяет человеку, передвигающемуся в инвалидной коляске, самостоятельно передвигаться.
Проблемой является и ведение статистики бенефициаров, в которой была бы информация о специальных пищевых потребностях в том числе лиц с состоянием здоровья, требующего внимания, детей, беременных и т.д.
Народный защитник считает важным, чтобы местные муниципалитеты изучали потребности своих районов в связи с доступностью продовольствия и собирали статистические данные, чтобы в случае необходимости увеличить бюджет муниципалитета, изыскать дополнительные средства, для обеспечения доступа к продуктам питания.
Мониторинг проводился при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (UNDP) и Объединенного фонда целей устойчивого развития.