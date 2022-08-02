https://sputnik-georgia.ru/20220802/pogibshie-v-gudauri-spasateli-nagrazhdeny-medalyu-za-grazhdanskuyu-samootverzhennost-269118724.html

Погибшие в Гудаури спасатели награждены медалью "За гражданскую самоотверженность"

Погибшие в Гудаури спасатели награждены медалью "За гражданскую самоотверженность"

Всех членов экипажа вертолета погранполиции Грузии похоронят с воинскими почестями во вторник 02.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью "За гражданскую самоотверженность" всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции в горах на востоке страны. Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.Четырех членов экипажа, двоих врачей и двоих спасателей, которые находились на борту во время крушения, похоронят с воинскими почестями во вторник. В настоящее время в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси проходит гражданская панихида. Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения>>Что стало причиной авиакатастрофы предстоит выяснить следствию. Между тем, в МВД уже заявили, что находящиеся на борту летчики и борттехники были профессионалами высокого уровня. Министерство также заявило, что в 2019-2022 годах авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен – все вертолеты регламентированы, исправны и обновлены. При этом вертолеты детально осматриваются при каждом взлете. Причиной крушения вертолета могло стать изменение направления ветра, считает бывший руководитель пограничной авиации Грузии и пилот Шамиль Кортошидзе.За высокую гражданскую ответственность, образцовые, самоотверженные действия во время исполнения профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции награждены:Трагедия в горах Гудаури - семьи погибших получат по 100 тысяч лари>>– полковник пограничной полиции Грузии, заместитель начальника главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии по летной подготовке, пилот Заза Лория;– майор пограничной полиции Грузии, главный специалист авиатранспортной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Дмитрий Каадзе;– вице-полковник пограничной полиции Грузии, инспектор по особо важным делам вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Леван Чохели;– младший лейтенант пограничной полиции Грузии, ведущий специалист вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, бортмеханик-оператор Андро Куджошвили;Что стало причиной крушения вертолета МВД в Гудаури? Мнение эксперта>>– младший лейтенант гражданской безопасности, инспектор отдела быстрого реагирования главного управления службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Маргиани;– майор гражданской безопасности, старший инспектор отдела быстрого реагирования службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Каха Торчинава;– врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Георгий Венецкий;– младший врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Кетеван Гулагашвили.

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грузия, новости, гудаури, тбилиси, ми-8