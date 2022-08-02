https://sputnik-georgia.ru/20220802/pogibshie-v-gudauri-spasateli-nagrazhdeny-medalyu-za-grazhdanskuyu-samootverzhennost-269118724.html
Погибшие в Гудаури спасатели награждены медалью "За гражданскую самоотверженность"
Погибшие в Гудаури спасатели награждены медалью "За гражданскую самоотверженность"
Всех членов экипажа вертолета погранполиции Грузии похоронят с воинскими почестями во вторник 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T12:36+0400
2022-08-02T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью "За гражданскую самоотверженность" всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции в горах на востоке страны. Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.Четырех членов экипажа, двоих врачей и двоих спасателей, которые находились на борту во время крушения, похоронят с воинскими почестями во вторник. В настоящее время в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси проходит гражданская панихида. Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения>>Что стало причиной авиакатастрофы предстоит выяснить следствию. Между тем, в МВД уже заявили, что находящиеся на борту летчики и борттехники были профессионалами высокого уровня. Министерство также заявило, что в 2019-2022 годах авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен – все вертолеты регламентированы, исправны и обновлены. При этом вертолеты детально осматриваются при каждом взлете. Причиной крушения вертолета могло стать изменение направления ветра, считает бывший руководитель пограничной авиации Грузии и пилот Шамиль Кортошидзе.За высокую гражданскую ответственность, образцовые, самоотверженные действия во время исполнения профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции награждены:Трагедия в горах Гудаури - семьи погибших получат по 100 тысяч лари>>– полковник пограничной полиции Грузии, заместитель начальника главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии по летной подготовке, пилот Заза Лория;– майор пограничной полиции Грузии, главный специалист авиатранспортной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Дмитрий Каадзе;– вице-полковник пограничной полиции Грузии, инспектор по особо важным делам вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Леван Чохели;– младший лейтенант пограничной полиции Грузии, ведущий специалист вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, бортмеханик-оператор Андро Куджошвили;Что стало причиной крушения вертолета МВД в Гудаури? Мнение эксперта>>– младший лейтенант гражданской безопасности, инспектор отдела быстрого реагирования главного управления службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Маргиани;– майор гражданской безопасности, старший инспектор отдела быстрого реагирования службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Каха Торчинава;– врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Георгий Венецкий;– младший врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Кетеван Гулагашвили.
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грузия, новости, гудаури, тбилиси, ми-8
Погибшие в Гудаури спасатели награждены медалью "За гражданскую самоотверженность"
12:36 02.08.2022 (обновлено: 13:08 02.08.2022)
Всех членов экипажа вертолета погранполиции Грузии похоронят с воинскими почестями во вторник
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью "За гражданскую самоотверженность" всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции в горах на востоке страны.
Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.
Четырех членов экипажа, двоих врачей и двоих спасателей, которые находились на борту во время крушения, похоронят с воинскими почестями во вторник. В настоящее время в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси проходит гражданская панихида.
Что стало причиной авиакатастрофы предстоит выяснить следствию. Между тем, в МВД уже заявили, что находящиеся на борту летчики и борттехники были профессионалами высокого уровня.
Министерство также заявило, что в 2019-2022 годах авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен – все вертолеты регламентированы, исправны и обновлены. При этом вертолеты детально осматриваются при каждом взлете.
Причиной крушения вертолета могло стать изменение направления ветра, считает бывший руководитель пограничной авиации Грузии и пилот Шамиль Кортошидзе.
За высокую гражданскую ответственность, образцовые, самоотверженные действия во время исполнения профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции награждены:
– полковник пограничной полиции Грузии, заместитель начальника главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии по летной подготовке, пилот Заза Лория;
– майор пограничной полиции Грузии, главный специалист авиатранспортной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Дмитрий Каадзе;
– вице-полковник пограничной полиции Грузии, инспектор по особо важным делам вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Леван Чохели;
– младший лейтенант пограничной полиции Грузии, ведущий специалист вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, бортмеханик-оператор Андро Куджошвили;
– младший лейтенант гражданской безопасности, инспектор отдела быстрого реагирования главного управления службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Маргиани;
– майор гражданской безопасности, старший инспектор отдела быстрого реагирования службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Каха Торчинава;
– врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Георгий Венецкий;
– младший врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Кетеван Гулагашвили.