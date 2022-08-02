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Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты учреждают общественное движение
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты учреждают общественное движение
Люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики, считают депутаты 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T19:59+0400
2022-08-02T19:59+0400
2022-08-02T20:02+0400
грузия
политика
новости
грузинская мечта
созар субари
дмитрий хундадзе
михаил кавелашвили
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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили основывают общественное движение "Власть народа", чтобы вооружить общество правдой для защиты национальных интересов Грузии, говорится в их заявлении.Трое депутатов парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили покинули правящую "Грузинскую мечту" в конце июня. Причиной ухода они назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем. На прошлой неделе к ним присоединился и Гурам Мачарашвили.По словам депутатов, люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики. При необходимости основатели движения не исключили преобразования движения в политическую партию."В случае необходимости, если мы увидим, что правительство уже не выдерживает давления, связанного с войной, мы не исключаем преобразования общественного движения в политическую партию", - говорится в заявлении.О "Национальном движении"По словам авторов заявления, общество устало от поляризации, идущей из вне и не дающей политической системе возможности нормально развиваться.Так в заявлении отмечается, что с 2012 года правительство Грузии вынуждено считаться с внешним силами, искусственно воодушевляющими криминальную и по своей сути антиевропейскую политическую партию "Национальное движение".Бывшие члены "Грузинской мечты" не вступят с ней в противостояние - эксперт >>Защиту от вмешательства из вне депутаты видят в информированности общества."Надлежащее информирование общественности является необходимым условием, для большей защищенности государства от подобного вмешательства в будущем, которое путем покровительства преступников и поддержки преступной политической партии направлено на искусственное поддержание поляризации политического поля и хрупкости политической системы ", - говорится в заявлении.О после СШАНе обошли в своем заявлении депутаты и тему посла США Келли Днегнан.По словам авторов, они задали послу США конкретные вопросы, в частности, пытается ли США вернуть к власти "Единое национальное движение", оказывалось ли давление на судебную систему, пытаются ли ли они втянуть Грузию в войну, но не получили ответы.Бывшие депутаты правщей парии возлагают ответственность за возможное ухудшение отношений между Грузией и США на Келли Дегнан.Это ложь – Кобахидзе о тайной слежке за послом США в Грузии >>"Если общество закрепится во мнении, что Америка хочет ввязат Грузии в войну, а на фоне "упрямства" правительства единственный путь к этому — возвращение к власти не имеющих родины националов, поверьте, репутации Америке в Грузии будет нанесен непоправимый ущерб, а особая ответственность ляжет, естественно, на посла США", - говорится в заявлении.О цели нового движенияКак отмечают депутаты, движение "Власть народа" создано как общественное движение, которое объединит избранных народом парламентариев, членов Сакребуло и других представителей общества, "проникнутых патриотическим духом".По словам основателей движения, "Власть народа" — сделает все, чтобы Грузия наконец-то избежала угрозы войны, будет способствовать уменьшению поляризации, восстановит доверие грузинского общества к западным институтам.Келли Дегнан стала объектом острой критики как со стороны лидеров правящей партии, так и покинувших ряды "Грузинской мечты" депутатов – Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили.Посла США обвиняют в давлении на судебную власть в Грузии, в частности, по делу гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и на основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Якобы во время личной встречи с миллиардером от него "что-то требовали".Депутат: не задавать вопросы послу США - это рабская психология >>Бидзина Иванишвили даже прервал молчание и опубликовал письмо, в котором подтвердил, что он действительно встречался с послом США по ее инициативе 21 марта, после начала событий на Украине и встреча продлилась три часа.Правда, Иванишвили не уточнил о чем на ней шла речь.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты учреждают общественное движение
19:59 02.08.2022 (обновлено: 20:02 02.08.2022)
Люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики, считают депутаты
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили основывают общественное движение "Власть народа", чтобы вооружить общество правдой для защиты национальных интересов Грузии, говорится в их заявлении.
Трое депутатов парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили покинули правящую "Грузинскую мечту" в конце июня. Причиной ухода они назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем. На прошлой неделе к ним присоединился и Гурам Мачарашвили.
"На фоне продолжающейся войны на Украине, Грузия стоит перед серьезными вызовами. Хотя страна уже прошла основную фазу угрозы войны, эта угроза по-прежнему актуальна, а значит для защиты страны необходима полная мобилизация. Общество должно быть полностью информировано и мобилизовано для того, чтобы страна могла предотвратить роковую войну, ответственность за это лежит на каждом из нас", - говорится в заявлении.
По словам депутатов, люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики. При необходимости основатели движения не исключили преобразования движения в политическую партию.
"В случае необходимости, если мы увидим, что правительство уже не выдерживает давления, связанного с войной, мы не исключаем преобразования общественного движения в политическую партию", - говорится в заявлении.
О "Национальном движении"
По словам авторов заявления, общество устало от поляризации, идущей из вне и не дающей политической системе возможности нормально развиваться.
Так в заявлении отмечается, что с 2012 года правительство Грузии вынуждено считаться с внешним силами, искусственно воодушевляющими криминальную и по своей сути антиевропейскую политическую партию "Национальное движение".
Защиту от вмешательства из вне депутаты видят в информированности общества.
"Надлежащее информирование общественности является необходимым условием, для большей защищенности государства от подобного вмешательства в будущем, которое путем покровительства преступников и поддержки преступной политической партии направлено на искусственное поддержание поляризации политического поля и хрупкости политической системы ", - говорится в заявлении.
О после США
Не обошли в своем заявлении депутаты и тему посла США Келли Днегнан.
По словам авторов, они задали послу США конкретные вопросы, в частности, пытается ли США вернуть к власти "Единое национальное движение", оказывалось ли давление на судебную систему, пытаются ли ли они втянуть Грузию в войну, но не получили ответы.
"К сожалению, оставление наших вопросов без ответа убеждает общественность как раз в обратном. Нельзя сказать одно, а показать своими действиями совсем другое", - говорится в заявлении.
Бывшие депутаты правщей парии возлагают ответственность за возможное ухудшение отношений между Грузией и США на Келли Дегнан.
"Если общество закрепится во мнении, что Америка хочет ввязат Грузии в войну, а на фоне "упрямства" правительства единственный путь к этому — возвращение к власти не имеющих родины националов, поверьте, репутации Америке в Грузии будет нанесен непоправимый ущерб, а особая ответственность ляжет, естественно, на посла США", - говорится в заявлении.
О цели нового движения
Как отмечают депутаты, движение "Власть народа" создано как общественное движение, которое объединит избранных народом парламентариев, членов Сакребуло и других представителей общества, "проникнутых патриотическим духом".
По словам основателей движения, "Власть народа" — сделает все, чтобы Грузия наконец-то избежала угрозы войны, будет способствовать уменьшению поляризации, восстановит доверие грузинского общества к западным институтам.
"В заключение еще раз отметим, что одной из наших основных целей является не нападение на западные институты, а скорее защита и сохранение репутации западных институтов в Грузии", - говорится в заявлении.
Келли Дегнан стала объектом острой критики как со стороны лидеров правящей партии, так и покинувших ряды "Грузинской мечты" депутатов – Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили.
Посла США обвиняют в давлении на судебную власть в Грузии, в частности, по делу гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и на основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Якобы во время личной встречи с миллиардером от него "что-то требовали".
Бидзина Иванишвили даже прервал молчание и опубликовал письмо, в котором подтвердил, что он действительно встречался с послом США по ее инициативе 21 марта, после начала событий на Украине и встреча продлилась три часа.
Правда, Иванишвили не уточнил о чем на ней шла речь.