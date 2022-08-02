https://sputnik-georgia.ru/20220802/pokinuvshie-gruzinskuyu-mechtu-deputaty-uchrezhdayut-obschestvennoe-dvizhenie-269138192.html

Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты учреждают общественное движение

Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты учреждают общественное движение

Люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики, считают депутаты 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T19:59+0400

2022-08-02T19:59+0400

2022-08-02T20:02+0400

грузия

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новости

грузинская мечта

созар субари

дмитрий хундадзе

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили основывают общественное движение "Власть народа", чтобы вооружить общество правдой для защиты национальных интересов Грузии, говорится в их заявлении.Трое депутатов парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили покинули правящую "Грузинскую мечту" в конце июня. Причиной ухода они назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем. На прошлой неделе к ним присоединился и Гурам Мачарашвили.По словам депутатов, люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики. При необходимости основатели движения не исключили преобразования движения в политическую партию."В случае необходимости, если мы увидим, что правительство уже не выдерживает давления, связанного с войной, мы не исключаем преобразования общественного движения в политическую партию", - говорится в заявлении.О "Национальном движении"По словам авторов заявления, общество устало от поляризации, идущей из вне и не дающей политической системе возможности нормально развиваться.Так в заявлении отмечается, что с 2012 года правительство Грузии вынуждено считаться с внешним силами, искусственно воодушевляющими криминальную и по своей сути антиевропейскую политическую партию "Национальное движение".Бывшие члены "Грузинской мечты" не вступят с ней в противостояние - эксперт >>Защиту от вмешательства из вне депутаты видят в информированности общества."Надлежащее информирование общественности является необходимым условием, для большей защищенности государства от подобного вмешательства в будущем, которое путем покровительства преступников и поддержки преступной политической партии направлено на искусственное поддержание поляризации политического поля и хрупкости политической системы ", - говорится в заявлении.О после СШАНе обошли в своем заявлении депутаты и тему посла США Келли Днегнан.По словам авторов, они задали послу США конкретные вопросы, в частности, пытается ли США вернуть к власти "Единое национальное движение", оказывалось ли давление на судебную систему, пытаются ли ли они втянуть Грузию в войну, но не получили ответы.Бывшие депутаты правщей парии возлагают ответственность за возможное ухудшение отношений между Грузией и США на Келли Дегнан.Это ложь – Кобахидзе о тайной слежке за послом США в Грузии >>"Если общество закрепится во мнении, что Америка хочет ввязат Грузии в войну, а на фоне "упрямства" правительства единственный путь к этому — возвращение к власти не имеющих родины националов, поверьте, репутации Америке в Грузии будет нанесен непоправимый ущерб, а особая ответственность ляжет, естественно, на посла США", - говорится в заявлении.О цели нового движенияКак отмечают депутаты, движение "Власть народа" создано как общественное движение, которое объединит избранных народом парламентариев, членов Сакребуло и других представителей общества, "проникнутых патриотическим духом".По словам основателей движения, "Власть народа" — сделает все, чтобы Грузия наконец-то избежала угрозы войны, будет способствовать уменьшению поляризации, восстановит доверие грузинского общества к западным институтам.Келли Дегнан стала объектом острой критики как со стороны лидеров правящей партии, так и покинувших ряды "Грузинской мечты" депутатов – Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили.Посла США обвиняют в давлении на судебную власть в Грузии, в частности, по делу гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и на основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Якобы во время личной встречи с миллиардером от него "что-то требовали".Депутат: не задавать вопросы послу США - это рабская психология >>Бидзина Иванишвили даже прервал молчание и опубликовал письмо, в котором подтвердил, что он действительно встречался с послом США по ее инициативе 21 марта, после начала событий на Украине и встреча продлилась три часа.Правда, Иванишвили не уточнил о чем на ней шла речь.

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили