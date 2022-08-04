https://sputnik-georgia.ru/20220804/deputat-napomnil-oppozitsii-chto-vizovyy-rezhim-s-rossiey-otmenil-saakashvili-269190165.html

Депутат напомнил оппозиции, что визовый режим с Россией отменил Саакашвили

Депутат напомнил оппозиции, что визовый режим с Россией отменил Саакашвили

Оханашвили подчеркнул, что власти Грузии руководствуются интересами населения 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T14:10+0400

2022-08-04T14:10+0400

2022-08-04T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Требования "радикальной оппозиции" о введении визового режима для граждан России является частью кампании, направленной на вовлечение Грузии в войну, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.Инициативу оппозиционной партия "Лело для Грузии" о введении визового режима для россиян поддержали другие партии, в том числе "Гирчи – Больше свободы". Кроме того, гражданским сектором была составлена петиция на имя президента и правительства, которую уже подписали более 12 тысяч человек. Автор петиции – Георгий Имедашвили.По его словам, оппозиционеры заинтересованы в дестабилизации ситуации в Грузии.Оханашвили напомнил оппонентам, что визовый режим с Россией отменили прежние власти, а именно Михаил Саакашвили будучи президентом Грузии."Если бы этого не произошло, в конкретной ситуации мы бы приняли соответствующее решение, хотя сейчас речь идет о том, чтобы мы предприняли шаги, которые создадут угрозу интересам граждан нашей страны", – сказал Оханашвили.Папуашвили: утверждения о зависимости Грузии от России – часть кампании>>Он подчеркнул, что власти Грузии действуют "в соответствии с интересами населения".Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны.В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем до пандемии в 2019-м.Служба доходов Грузии опровергла информацию о бесконтрольном въезде россиян>>Накануне одна из неправительственных организаций обнародовала исследование, согласно которому экономическая зависимость Грузии от России растет на фоне событий на Украине.К такому заключению авторы исследования пришли после того, как сравнили показатели за январь-июнь 2022 года с данными предыдущих лет о торговых отношениях с Россией, российских туристах, денежных переводах, прямых иностранных инвестициях и регистрации российских компаний в Грузии.Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России>>Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал это частью антиправительственной кампании, якобы Грузия зависит от России и отстраняется от Запада.

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