https://sputnik-georgia.ru/20220808/na-mitingakh-ili-v-kuluarakh--gde-formiruetsya-realnaya-politika-269282880.html

На митингах или в кулуарах – где формируется реальная политика?

На митингах или в кулуарах – где формируется реальная политика?

Недавний шум вокруг посла США Келли Дегнан привлек к себе внимание еще и тем, что, как оказалось, грузинские политики без малейшего смущения готовы... 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T18:02+0400

2022-08-08T18:02+0400

2022-08-08T18:02+0400

грузия

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грузинская мечта

обзор сми

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Вообще-то, дипломатия не терпит света "юпитеров". Она предпочитает тишину – размеренную, многозначную, иногда даже гнетущую. Главное, чтобы можно было спокойно все взвесить, обсудить и, конечно же, договориться. Эмоций дипломатия тоже не терпит. И потому знать тайны дипломатической кухни широким народным, а тем более партийным массам совсем не обязательно.Нет, даже категорически нежелательно!.. Иначе и дипломатия, а вместе с ней и демократия рискуют превратиться в некое подобие веча, где прав тот, кто кричит больше и громче всех. На митингах и публичных акциях делать это не возбраняется. Громогласный пафос здесь норма. Но грузинское общество не раз испытало на собственном опыте, к чему приводит митинговое правление.Безусловно, лучший вариант, когда каждый занимается своим делом. Кто-то пламенно ораторствует, другие умеют находить компромисс и договариваются. К сожалению, в грузинской политической жизни такое если и встречается, то, скорее, как некое исключение. Писатель Котэ Джандиери тонко подметил: Грузия та редкая страна, где бескомпромиссность политика считается достоинством, а стремление к согласию – изменой ("Квирис палитра" 1-7.08).Что с того, что посол США Келли Дегнан, как выяснилось, несколько месяцев назад встречалась с Бидзиной Иванишвили? Почему некоторые газеты буквально завопили об этом теперь?! Бидзина Иванишвили – это не обсуждается – далеко не рядовой член нашего общества, который пользуется авторитетом у значительной его части. Кто заключил, что американский посол была не вправе приглашать его для приватной беседы?! В чем тут криминал? Уж, скорее, если не провокацией, то по меньшей мере хамством попахивают вопросы, с которыми набросились на посла грузинские журналисты: с кем встречалась, зачем, когда? Что обсуждали?Это ложь – Кобахидзе о тайной слежке за послом США в Грузии >>Дорогие коллеги, с послами таким тоном не общаются! Не принято. Нигде. И, кстати, то, что госпожа Дегнан не отказалась отвечать, свидетельствует лишь о ее искренности. По этикету она вообще могла, как говорится, сделать "не вижу". И уж тем более некорректно искать в ответах подспудный смысл.Публицист Валерий Кварацхелия вообще постарался по нескольким отвлеченным фразам реконструировать трехчасовой разговор посла с олигархом ("Грузия и мир"). Иванишвили в моделированном диалоге выведен героем, самоотверженно отстаивающим интересы Родины. Келли – особой, пытающейся втянуть Грузию в войну и угрожающей ему…Сама Дегнан заявила, что Запад никогда не принуждал Грузию открывать "второй фронт". Значит ли это, что она как посол не имела права затронуть эту тему в кулуарной беседе? Хотя бы для того, чтобы составить впечатление о настроениях, преобладающих в обществе. В конце концов, это одна из служебных обязанностей любого посла любого иностранного государства.И главное – все в один голос признают, что угрозы вступления Грузия в вооруженный конфликт на данный момент практически не существует. Так какой же смысл выяснять и задним числом докапываться, кто о чем говорил несколько месяцев назад. К тому же, говорил неофициально, за закрытыми дверями, и не факт, что с недобрыми намерениями. Или, по-вашему, посол должна была прийти на один из митингов и обсудить этот вопрос сразу со всеми?!Все имеют право задавать вопросы послу США - депутат "Грузинской мечты" >>Этого-то дипломатия опасается больше всего и потому предпочитает зондировать почву кулуарно. В противном случае мы бы точно утроили войну, причем, между собой...Конечно, нельзя не согласиться, что иногда госпожа Дегнан ведет себя нетрадиционно для посла. Но как прикажете быть, если политики наши деликатных форм общения не понимают? Если они умудряются выворачивать значение и смысл даже у однозначных фраз? И при этом еще требуют, чтобы с вами говорили на полном условностей и недомолвок дипломатическом языке?!Потому любые упреки при подобных обстоятельствах процессуальны и формальны. Другое дело, нанесла ли Келли Дегнан ущерб нашей стране своей нехарактерной для послов активной позицией? Вывод напрашивается из следующего вопроса, который в один голос повторяют серьезные комментаторы: что бы мы делали без поддержки партнеров? Аналитики давно призывают наших политиков к сдержанности или хотя бы деликатности.Депутат: не задавать вопросы послу США – это рабская психология >>Кстати, то же устами пресс-секретаря Неда Прайса вынужден был сделать и Вашингтон, решительно взявший под защиту своего посла. "Вашингтон грозит нам пальцем!" - возмутилась "Сакартвелос Республика" (22-24.07). Скажется ли все это на отношении к Грузии? Большинство аналитиков полагает, что нет. Судя по всему, партнеры свыклись с проявлениями нашего кавказского темперамента и научились не слишком категорично реагировать на них.Вот только не будет ли это способствовать росту беспочвенной амбициозности грузинского политического спектра, некоторым представителям которого и без того многое сходит с рук?..По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, политика, колумнисты, келли дегнан, бидзина иванишвили, сша, грузинская мечта, обзор сми