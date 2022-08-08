Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220808/natsbank-gruzii-preduprezhdaet-grazhdan-s-ostorozhnostyu-vkladyvat-svoi-dengi-269279956.html
Нацбанк Грузии предупреждает граждан с осторожностью вкладывать свои деньги
Нацбанк Грузии предупреждает граждан с осторожностью вкладывать свои деньги
Многие граждане вовлекаются в различные схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет, отмечает регулятор 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T15:00+0400
2022-08-08T15:09+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/65/234066508_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_52a8ef77ae8be48f01a05bdfe7d78f46.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Прежде чем инвестировать свои средства, гражданам Грузии следует внимательно изучить деятельность компаний, предлагающих финансовые сделки, говорится в заявлении Национального банка Грузии.Нацбанк с 2013 года периодически предупреждает граждан Грузии о рисках инвестирования в различные, казалось бы, высокодоходные схемы.Перед тем, как вкладывать свои средства, во избежание риска их потери, Нацбанк советует проявлять особую осторожность.В частности, компании, деятельность которых согласно действующему законодательству не контролируется каким-либо надзорным органом, в том числе Национальным банком, могут предлагать физическим лицам инвестиции в рискованные активы или бизнес-деятельность.В ряде случаев их деятельность носит и признаки классической модели "финансовой пирамиды".Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей &gt;&gt;По информации Нацбанка, в последнее время в социальных сетях и медийном пространстве активизировались такие компании, которые посредством интенсивной рекламной кампании предлагают населению неадекватно высокую для рынка прибыль за короткий промежуток времени.Регулятор отмечает, что в отличие от классической модели "финансовой пирамиды", эти компании не предлагают своим пользователям финансовые инструменты для заработка, например, размещение денег на счете/депозите, следовательно, напрямую не привлекают средства от их.Однако в обмен на заработок пользователям предлагается совершать различные действия, среди которых может быть подписка на различные сервисы компании, внедрение и распространение в онлайн-пространстве информации, содержащей рекламный контент, а также приглашение новых участников для той же цели.Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? &gt;&gt;"Примечательно, что основной целью такого вида деятельности, как и финансовой пирамиды, является включение в схему как можно большего числа новых участников и косвенное привлечение их средств, а не развитие бизнеса. Однако чем больше людей вовлекается, тем более жизнеспособной становится схема", – отмечено в заявлении.Нацбанк уверяет, что такие финансовые пирамиды, которые могут существовать во многих формах, в какой-то мере устойчивы лишь на начальном этапе создания, до тех пор, пока процесс привлечения в схему новых участников еще продолжается.Однако, какой бы успешной ни казалась такая компания, в итоге схема неизбежно рушится, когда становится невозможным привлечение новых участников или дополнительных средств и, как результат, компания больше не может выполнять свои обязательства перед участниками схемы.В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка &gt;&gt;Нацбанк отмечает, что многие граждане вовлекаются в эти схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет. Однако такой подход, как уверяет регулятор, связан с высоким риском, так как предугадать момент, когда схема рухнет, практически невозможно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/65/234066508_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_89f89d4b81582314978e3c0033308956.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии

Нацбанк Грузии предупреждает граждан с осторожностью вкладывать свои деньги

15:00 08.08.2022 (обновлено: 15:09 08.08.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКупюры номиналом 100 лари
Купюры номиналом 100 лари - Sputnik Грузия, 1920, 08.08.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Многие граждане вовлекаются в различные схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет, отмечает регулятор
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Прежде чем инвестировать свои средства, гражданам Грузии следует внимательно изучить деятельность компаний, предлагающих финансовые сделки, говорится в заявлении Национального банка Грузии.
Нацбанк с 2013 года периодически предупреждает граждан Грузии о рисках инвестирования в различные, казалось бы, высокодоходные схемы.

"В первую очередь искать информацию о надежности и деятельности компании, а также ее статус платежеспособности, и выяснить, регулируется ли такая компания каким-либо ведомством, и принять разумное и информированное решение", – говорится в заявлении.

Перед тем, как вкладывать свои средства, во избежание риска их потери, Нацбанк советует проявлять особую осторожность.
В частности, компании, деятельность которых согласно действующему законодательству не контролируется каким-либо надзорным органом, в том числе Национальным банком, могут предлагать физическим лицам инвестиции в рискованные активы или бизнес-деятельность.
В ряде случаев их деятельность носит и признаки классической модели "финансовой пирамиды".
Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей >>
По информации Нацбанка, в последнее время в социальных сетях и медийном пространстве активизировались такие компании, которые посредством интенсивной рекламной кампании предлагают населению неадекватно высокую для рынка прибыль за короткий промежуток времени.
Регулятор отмечает, что в отличие от классической модели "финансовой пирамиды", эти компании не предлагают своим пользователям финансовые инструменты для заработка, например, размещение денег на счете/депозите, следовательно, напрямую не привлекают средства от их.
Однако в обмен на заработок пользователям предлагается совершать различные действия, среди которых может быть подписка на различные сервисы компании, внедрение и распространение в онлайн-пространстве информации, содержащей рекламный контент, а также приглашение новых участников для той же цели.
Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>
"Примечательно, что основной целью такого вида деятельности, как и финансовой пирамиды, является включение в схему как можно большего числа новых участников и косвенное привлечение их средств, а не развитие бизнеса. Однако чем больше людей вовлекается, тем более жизнеспособной становится схема", – отмечено в заявлении.
Нацбанк уверяет, что такие финансовые пирамиды, которые могут существовать во многих формах, в какой-то мере устойчивы лишь на начальном этапе создания, до тех пор, пока процесс привлечения в схему новых участников еще продолжается.
Однако, какой бы успешной ни казалась такая компания, в итоге схема неизбежно рушится, когда становится невозможным привлечение новых участников или дополнительных средств и, как результат, компания больше не может выполнять свои обязательства перед участниками схемы.
В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка >>
Нацбанк отмечает, что многие граждане вовлекаются в эти схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет. Однако такой подход, как уверяет регулятор, связан с высоким риском, так как предугадать момент, когда схема рухнет, практически невозможно.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0