https://sputnik-georgia.ru/20220808/natsbank-gruzii-preduprezhdaet-grazhdan-s-ostorozhnostyu-vkladyvat-svoi-dengi-269279956.html

Нацбанк Грузии предупреждает граждан с осторожностью вкладывать свои деньги

Нацбанк Грузии предупреждает граждан с осторожностью вкладывать свои деньги

Многие граждане вовлекаются в различные схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет, отмечает регулятор 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T15:00+0400

2022-08-08T15:00+0400

2022-08-08T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Прежде чем инвестировать свои средства, гражданам Грузии следует внимательно изучить деятельность компаний, предлагающих финансовые сделки, говорится в заявлении Национального банка Грузии.Нацбанк с 2013 года периодически предупреждает граждан Грузии о рисках инвестирования в различные, казалось бы, высокодоходные схемы.Перед тем, как вкладывать свои средства, во избежание риска их потери, Нацбанк советует проявлять особую осторожность.В частности, компании, деятельность которых согласно действующему законодательству не контролируется каким-либо надзорным органом, в том числе Национальным банком, могут предлагать физическим лицам инвестиции в рискованные активы или бизнес-деятельность.В ряде случаев их деятельность носит и признаки классической модели "финансовой пирамиды".Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей >>По информации Нацбанка, в последнее время в социальных сетях и медийном пространстве активизировались такие компании, которые посредством интенсивной рекламной кампании предлагают населению неадекватно высокую для рынка прибыль за короткий промежуток времени.Регулятор отмечает, что в отличие от классической модели "финансовой пирамиды", эти компании не предлагают своим пользователям финансовые инструменты для заработка, например, размещение денег на счете/депозите, следовательно, напрямую не привлекают средства от их.Однако в обмен на заработок пользователям предлагается совершать различные действия, среди которых может быть подписка на различные сервисы компании, внедрение и распространение в онлайн-пространстве информации, содержащей рекламный контент, а также приглашение новых участников для той же цели.Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>"Примечательно, что основной целью такого вида деятельности, как и финансовой пирамиды, является включение в схему как можно большего числа новых участников и косвенное привлечение их средств, а не развитие бизнеса. Однако чем больше людей вовлекается, тем более жизнеспособной становится схема", – отмечено в заявлении.Нацбанк уверяет, что такие финансовые пирамиды, которые могут существовать во многих формах, в какой-то мере устойчивы лишь на начальном этапе создания, до тех пор, пока процесс привлечения в схему новых участников еще продолжается.Однако, какой бы успешной ни казалась такая компания, в итоге схема неизбежно рушится, когда становится невозможным привлечение новых участников или дополнительных средств и, как результат, компания больше не может выполнять свои обязательства перед участниками схемы.В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка >>Нацбанк отмечает, что многие граждане вовлекаются в эти схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет. Однако такой подход, как уверяет регулятор, связан с высоким риском, так как предугадать момент, когда схема рухнет, практически невозможно.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии