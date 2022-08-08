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Нацбанк Грузии предупреждает граждан с осторожностью вкладывать свои деньги
Нацбанк Грузии предупреждает граждан с осторожностью вкладывать свои деньги
Многие граждане вовлекаются в различные схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет, отмечает регулятор 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T15:00+0400
2022-08-08T15:00+0400
2022-08-08T15:09+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Прежде чем инвестировать свои средства, гражданам Грузии следует внимательно изучить деятельность компаний, предлагающих финансовые сделки, говорится в заявлении Национального банка Грузии.Нацбанк с 2013 года периодически предупреждает граждан Грузии о рисках инвестирования в различные, казалось бы, высокодоходные схемы.Перед тем, как вкладывать свои средства, во избежание риска их потери, Нацбанк советует проявлять особую осторожность.В частности, компании, деятельность которых согласно действующему законодательству не контролируется каким-либо надзорным органом, в том числе Национальным банком, могут предлагать физическим лицам инвестиции в рискованные активы или бизнес-деятельность.В ряде случаев их деятельность носит и признаки классической модели "финансовой пирамиды".Осторожно, мошенники! Нацбанк Грузии предупредил о новой схеме обмана людей >>По информации Нацбанка, в последнее время в социальных сетях и медийном пространстве активизировались такие компании, которые посредством интенсивной рекламной кампании предлагают населению неадекватно высокую для рынка прибыль за короткий промежуток времени.Регулятор отмечает, что в отличие от классической модели "финансовой пирамиды", эти компании не предлагают своим пользователям финансовые инструменты для заработка, например, размещение денег на счете/депозите, следовательно, напрямую не привлекают средства от их.Однако в обмен на заработок пользователям предлагается совершать различные действия, среди которых может быть подписка на различные сервисы компании, внедрение и распространение в онлайн-пространстве информации, содержащей рекламный контент, а также приглашение новых участников для той же цели.Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>"Примечательно, что основной целью такого вида деятельности, как и финансовой пирамиды, является включение в схему как можно большего числа новых участников и косвенное привлечение их средств, а не развитие бизнеса. Однако чем больше людей вовлекается, тем более жизнеспособной становится схема", – отмечено в заявлении.Нацбанк уверяет, что такие финансовые пирамиды, которые могут существовать во многих формах, в какой-то мере устойчивы лишь на начальном этапе создания, до тех пор, пока процесс привлечения в схему новых участников еще продолжается.Однако, какой бы успешной ни казалась такая компания, в итоге схема неизбежно рушится, когда становится невозможным привлечение новых участников или дополнительных средств и, как результат, компания больше не может выполнять свои обязательства перед участниками схемы.В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка >>Нацбанк отмечает, что многие граждане вовлекаются в эти схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет. Однако такой подход, как уверяет регулятор, связан с высоким риском, так как предугадать момент, когда схема рухнет, практически невозможно.
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии предупреждает граждан с осторожностью вкладывать свои деньги
15:00 08.08.2022 (обновлено: 15:09 08.08.2022)
Многие граждане вовлекаются в различные схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет, отмечает регулятор
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Прежде чем инвестировать свои средства, гражданам Грузии следует внимательно изучить деятельность компаний, предлагающих финансовые сделки, говорится в заявлении Национального банка Грузии.
Нацбанк с 2013 года периодически предупреждает граждан Грузии о рисках инвестирования в различные, казалось бы, высокодоходные схемы.
"В первую очередь искать информацию о надежности и деятельности компании, а также ее статус платежеспособности, и выяснить, регулируется ли такая компания каким-либо ведомством, и принять разумное и информированное решение", – говорится в заявлении.
Перед тем, как вкладывать свои средства, во избежание риска их потери, Нацбанк советует проявлять особую осторожность.
В частности, компании, деятельность которых согласно действующему законодательству не контролируется каким-либо надзорным органом, в том числе Национальным банком, могут предлагать физическим лицам инвестиции в рискованные активы или бизнес-деятельность.
В ряде случаев их деятельность носит и признаки классической модели "финансовой пирамиды".
По информации Нацбанка, в последнее время в социальных сетях и медийном пространстве активизировались такие компании, которые посредством интенсивной рекламной кампании предлагают населению неадекватно высокую для рынка прибыль за короткий промежуток времени.
Регулятор отмечает, что в отличие от классической модели "финансовой пирамиды", эти компании не предлагают своим пользователям финансовые инструменты для заработка, например, размещение денег на счете/депозите, следовательно, напрямую не привлекают средства от их.
Однако в обмен на заработок пользователям предлагается совершать различные действия, среди которых может быть подписка на различные сервисы компании, внедрение и распространение в онлайн-пространстве информации, содержащей рекламный контент, а также приглашение новых участников для той же цели.
"Примечательно, что основной целью такого вида деятельности, как и финансовой пирамиды, является включение в схему как можно большего числа новых участников и косвенное привлечение их средств, а не развитие бизнеса. Однако чем больше людей вовлекается, тем более жизнеспособной становится схема", – отмечено в заявлении.
Нацбанк уверяет, что такие финансовые пирамиды, которые могут существовать во многих формах, в какой-то мере устойчивы лишь на начальном этапе создания, до тех пор, пока процесс привлечения в схему новых участников еще продолжается.
Однако, какой бы успешной ни казалась такая компания, в итоге схема неизбежно рушится, когда становится невозможным привлечение новых участников или дополнительных средств и, как результат, компания больше не может выполнять свои обязательства перед участниками схемы.
Нацбанк отмечает, что многие граждане вовлекаются в эти схемы, изначально осознавая все риски, в надежде успеть подзаработать до того, как схема рухнет. Однако такой подход, как уверяет регулятор, связан с высоким риском, так как предугадать момент, когда схема рухнет, практически невозможно.