https://sputnik-georgia.ru/20220808/premer-izbezhat-voyny-v-2008-godu-ne-udalos-iz-za-glupoy-politiki-saakashvili-269275691.html

Премьер: избежать войны в 2008 году не удалось из-за глупой политики Саакашвили

Премьер: избежать войны в 2008 году не удалось из-за глупой политики Саакашвили

В понедельник в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года 08.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Прежнее руководство Грузии во главе с Михаилом Саакашвили в 2008 году не смогло уберечь страну от войны из-за своей глупой политики и провокационных шагов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. В понедельник в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.По его словам, власти Саакашвили "пожертвовали нашей страной и пожертвовали нашим народом, пожертвовали нашими военными".По его словам, нынешние власти выбрали "мирную, разумную политику" для восстановления территориальной целостности и объединения страны. Приспущенные флаги и венки – в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года>>Жертвами августовской войны с грузинской стороны стали более 400 человек. Ранены были и пострадали 2 232 человека, среди которых 1 045 военных.Читайте также:

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