https://sputnik-georgia.ru/20220808/premer-izbezhat-voyny-v-2008-godu-ne-udalos-iz-za-glupoy-politiki-saakashvili-269275691.html
Премьер: избежать войны в 2008 году не удалось из-за глупой политики Саакашвили
Премьер: избежать войны в 2008 году не удалось из-за глупой политики Саакашвили
В понедельник в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T13:04+0400
2022-08-08T13:04+0400
2022-08-08T13:11+0400
новости
грузия
политика
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_0:50:1280:771_1920x0_80_0_0_c70514b9ffbb1241c40b46587946d375.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Прежнее руководство Грузии во главе с Михаилом Саакашвили в 2008 году не смогло уберечь страну от войны из-за своей глупой политики и провокационных шагов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. В понедельник в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.По его словам, власти Саакашвили "пожертвовали нашей страной и пожертвовали нашим народом, пожертвовали нашими военными".По его словам, нынешние власти выбрали "мирную, разумную политику" для восстановления территориальной целостности и объединения страны. Приспущенные флаги и венки – в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года>>Жертвами августовской войны с грузинской стороны стали более 400 человек. Ранены были и пострадали 2 232 человека, среди которых 1 045 военных.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a360d165e2077d7242790bd53ebb18f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили
Премьер: избежать войны в 2008 году не удалось из-за глупой политики Саакашвили
13:04 08.08.2022 (обновлено: 13:11 08.08.2022)
В понедельник в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Прежнее руководство Грузии во главе с Михаилом Саакашвили в 2008 году не смогло уберечь страну от войны из-за своей глупой политики и провокационных шагов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
В понедельник в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.
"Глупая политика экс-президента Саакашвили, не рассчитанные, провокационные шаги привели к тому, что они не смогли избежать этой трагической войны... Это было предательством Саакашвили и его команды", – сказал Гарибашвили журналистам на кладбище.
По его словам, власти Саакашвили "пожертвовали нашей страной и пожертвовали нашим народом, пожертвовали нашими военными".
По его словам, нынешние власти выбрали "мирную, разумную политику" для восстановления территориальной целостности и объединения страны.
Жертвами августовской войны с грузинской стороны стали более 400 человек. Ранены были и пострадали 2 232 человека, среди которых 1 045 военных.
Премьер: оппозиция пытается помешать туризму
в Грузии
"Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании
– втянуть Грузию в войну