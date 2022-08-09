https://sputnik-georgia.ru/20220809/mkd-law-trasty-credit-suisse-ne-otvechayut-na-pisma-predstaviteley-ivanishvili-269309879.html

MKD Law: трасты Credit Suisse не отвечают на письма представителей Иванишвили

MKD Law: трасты Credit Suisse не отвечают на письма представителей Иванишвили

Защищающая интересы Иванишвили адвокатская контора рассказала о нарушениях со стороны двух банковских трастов 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T16:51+0400

2022-08-09T16:51+0400

2022-08-09T16:52+0400

грузия

новости

бидзина иванишвили

credit suisse

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Трасты одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse, с которым судится экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, даже не отвечают на письма представителей истца, говорится в заявлении адвокатской конторы MKD Law. Иванишвили поручил одному из трастов, основанному в юрисдикции острова Гернси Green Vals Trust, осуществить транзакцию четыре месяца назад, а второму, основанному в юрисдикции Сингапура Mandalay Trust, - два месяца назад. Согласно заявлению, Credit Suisse принципиально ограничивает доступ Иванишвили к его банковским ресурсам, что является беспрецедентным случаем в банковской истории.Глобальный судебный процесс, инициированный основателем правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьером Грузии Иванишвили против Credit Suisse и его подразделений, ведется много лет.В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, а во втором - об отказе трастов осуществлять запрашиваемые транзакции. Общие потери на счетах в Credit Suisse, принадлежащих Иванишвили и его семье, составляют более 1,2 миллиарда долларов США.Дело против Credit Suisse LifeПосле продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических.Иванишвили против "дочки" Credit Suisse - адвокат рассказал об успехах в суде>>Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам - 607 350 000 долларов. Решение последовало за мартовским постановлением, согласно которому CS Life несет ответственность за непринятие надлежащих мер для предотвращения мошенничества и ненадлежащее управление счетами. Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии>>Суд удовлетворил ходатайство защиты вкладчиков и обязал Credit Suisse Life депонировать деньги на специально отведенный счет в одном из швейцарских банков. Непосредственно пострадавшие вкладчики пока не смогут получить деньги, так как Credit Suisse Life подал апелляцию. Иванишвили VS трасты В начале мая Иванишвили подал в суд Гернси на трастовую компанию Green Vals Trust из-за ограничения доступа Иванишвили к его активам и распоряжения ими. Эти финансовые активы изначально были в Credit Suisse, но после обнаружения мошенничества, Иванишвили решил перенести их в другой банк. Хотя из-за текущего судебного разбирательства и из-за ограничений, связанных с изменением ответственного за управление деньгами субъекта, эти финансовые активы вновь остались под управлением Green Vals Trust.Эти деньги не оспариваются ни на Бермудах, ни в Сингапуре, ни в Швейцарии, соответственно, как говорит защита Иванишвили, он имеет полное право распоряжаться ими. Несмотря на многочисленные запросы, Green Vals Trust полностью ограничил Иванишвили доступ к его деньгам. Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили>>Что касается трастовой компании Mandalay Trust, она управляет активами Иванишвили непосредственно в банке Credit Suisse.Когда первый этап судебного спора на Бермудах завершился, банк подтвердил, что Иванишвили может распоряжаться деньгами, но, несмотря на требования экс-премьера Грузии, Mandalay Trust воздерживается от перечисления денег.Иванишвили подал иск против Mandalay Trust в суд Сингапура.

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грузия, новости, бидзина иванишвили, credit suisse