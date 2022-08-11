https://sputnik-georgia.ru/20220811/pokinuvshie-gruzinskuyu-mechtu-deputaty-vnov-raskritikovali-posla-ssha--269361983.html

Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты вновь раскритиковали посла США

Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты вновь раскритиковали посла США

За последние недели депутаты обнародовали несколько открытых писем в адрес Дегнан с вопросами 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T15:50+0400

2022-08-11T15:50+0400

2022-08-11T15:50+0400

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михаил кавелашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Отказ посла США в Грузии Келли Дегнан отвечать на вопросы депутатов усиливает уверенность в том, что за радикальной повесткой дня оппозиции стоит американское посольство, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". Движение "Сила народа" на прошлой неделе основали покинувшие правящую партию "Грузинская мечта" депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Причиной ухода они назвали желание свободно высказывать свое мнение и предоставлять обществу больше информации, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.За последние недели депутаты обнародовали несколько открытых писем в адрес Дегнан с вопросами.Естественно, мы не ждали, что посол предоставит детальные разъяснения по каждому вопросу и такими разъяснениями подтвердит или опровергнет обстоятельства, которые легли в основу вопросов. У "Грузинской мечты" не отнять верных избирателей – Каладзе>>"Тем не менее, она могла дать такие ответы, которые развеяли бы страхи в обществе и убедили бы в том, что посольство хотя бы в будущем не попытается посягнуть на независимость суда, вернуть "Национальное движение" во власть и превратить Грузию во второй фронт", - говорится в заявлении. По мнению депутатов, уверенность в том, что посольство США координирует радикальную повестку дня "радикальной оппозиции" усиливает то, что Дегнан не отмежевывается от "политически мотивированного давления" на судью по делу гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, а также от встречи оппозиционеров в Бакуриани, на которой, по мнению властей, планировалось свержение власти, и требований об отставке правительства.Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты >>Не отмежевывается Дегнан, по словам депутатов, от попыток дискредитации власти и необоснованных обвинений в том, что экс-премьер Грузии и основатель "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили неформально управляет страной, а также от "риторики войны" и скрывает информацию о содержании встречи с Иванишвили. "В таких условиях, у отказа дать ответ может быть только одно логическое объяснение - посольство и в будущем планирует направлять усилия на углубление поляризации и координацию радикальных действий радикальной оппозиции, направленных на смену власти", - отмечено в заявлении.

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политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, грузинская мечта