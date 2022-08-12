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Какие преимущества получит Грузия после начала работы энергетической биржи

Какие преимущества получит Грузия после начала работы энергетической биржи

Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T07:01+0400

2022-08-12T07:01+0400

2022-08-12T08:07+0400

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давид нармания

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Реформа электроэнергетического рынка позволит покупать электроэнергию по более дешевой цене в непиковые часы, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания в медиацентре "Мтавари".С 1 сентября 2022 года в Грузии начнет функционировать новая энергетическая биржа с ежедневными торгами. Это позволит привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.Глава регулятора отметил, что это позволит снизить себестоимость продукции, что является одним из плюсов реформы.Рынок представляет собой торги электроэнергией в европейском стиле, где потребители и поставщики будут совершать сделки на бирже.По словам Нармания, первый этап – выход на рынок 22 крупнейших компаний."Если раньше эти потребители покупали энергию у "Теласи" и "Энерго-Про", а позже у "Телмико" и "Энерго-Про", после открытия рынка эти 22 компании будут покупать энергию на рынке", – пояснил Нармания.Какой будет реформа энергетического рынка Грузии: планы Минэкономики >>Согласно новшеству, потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии – ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.

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грузия, новости, экономика, энергетика грузии, давид нармания