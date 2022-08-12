https://sputnik-georgia.ru/20220812/ni-odin-gruzin-ne-pobezhdal-vystupaya-protiv-gruzii---talakvadze-otvetil-arakhamiya-269391144.html

Ни один грузин не побеждал, выступая против Грузии – Талаквадзе ответил Арахамия

Ни один грузин не побеждал, выступая против Грузии – Талаквадзе ответил Арахамия

Лидера фракции "Слуга народа" накануне вновь выступил с критикой в адрес властей Грузии 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T14:59+0400

2022-08-12T14:59+0400

2022-08-12T15:07+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Заявления лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамия идентичны нарративу "радикальной оппозиции" в Грузии, сказал один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Арчил Талаквадзе.Накануне Арахамия продемонстрировал свой паспорт с пятилетней визой США и заявил, что, к счастью, это недостижимо для основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Бидзины Иванишвили и его единомышленников. Представители власти Украины не раз заявляли, что Иванишвили неформально управляет страной.По его словам, удивляет, что политики находящейся в конфликте страны, в том числе высшие должностные лица парламента, находят время на то, чтобы вмешиваться во внутриполитические дела Грузии. "Его заявления прямо повторяют нарратив радикальной оппозиции в Грузии – "Единого национального движения". Хочу сказать ему, что ни один грузин не побеждал в противостоянии с Грузией", – заявил Талаквадзе журналистам. При этом он отметил, что Грузия поддерживает украинский народ, Украину, ее территориальную целостность и суверенитет. Это продолжение провокаций: как в Грузии оценили заявление советника президента Украины>>Талаквадзе подчеркнул, что в течение последних месяцев, пока на Украине имеет место вооруженное противостояние, власти Грузии воздерживались от таких оценок в отношении представителей украинских властей, которых они "действительно заслуживают". Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной, но уже из-за кулис. Об этом периодически говорят и представители власти Украины, а также критикуют Тбилиси за отказ вводить индивидуальные санкции против России. Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты вновь раскритиковали посла США>>Более того, 9 июня Европарламент приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.

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грузия, политика, новости, украина, арчил талаквадзе, грузинская мечта