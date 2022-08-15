https://sputnik-georgia.ru/20220815/otchet-evrosoyuza-po-gruzii---reaktsiya-politikov-269446541.html

Отчет Евросоюза по Грузии – реакция политиков

Отчет Евросоюза по Грузии – реакция политиков

Оппозиция считает, что отчет Еврокомиссии по Грузии является доказательством серьезных проблем 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T11:32+0400

2022-08-15T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в отличие от оппозиции, не увидела в отчете Еврокомиссии по выполнению страной Соглашения об ассоциации оснований для тревоги. Ежегодный отчет был обнародован за месяц до заседания совета ассоциации ЕС-Грузия. Согласно документу, возникшие в 2021 году вызовы угрожали подорвать демократические основы Грузии, ухудшилась ситуация в плане верховенства закона. Там же сказано, что соглашение об ассоциации вновь было движущей силой реформ в Грузии. Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее."В конце года, когда мы уже выполним эти 12 пунктов, переживания по определенным направлениям будут нивелированы, развеяны", – сказал другой депутат от правящей партии Георгий Цагареишвили. Кобахидзе: в Грузии одна власть и один формат для выполнения условий ЕС>>При этом он отметил, что помимо замечаний в отчете говорится и об успехах в рамках соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации."Мы хорошо знаем, что в последние годы в условиях "Грузинской мечты" Грузия все больше отдаляется от Евросоюза... Ничего нового не написано. Я бы сказал, что все это мягко сказано", – заявил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе журналистам.По его словам, единственный выход из сложившейся ситуации – это смена власти в Грузии. "В документе, к сожалению, еще раз показано, что у грузинского государства провалы по всем основным направлениям. И реформы не то что остановлены, а у нас обратное движение по целому ряду направлений", – сказал депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе. В ежегодном отчете Еврокомиссии сказано, что в целом процесс приведения национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС в рамках соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) идет по плану и прогрессирует, с некоторыми задержками в сфере услуг. Скандальное дело о прослушках в Грузии: пострадавшей признана политик>>Все основные институты, отвечающие за реализацию DCFTA в Грузии, созданы и функционируют. Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Грузии (21,1% от общего внешнеторгового оборота страны). У Грузии имеется хороший послужной список разумной экономической политики. Между тем Еврокомиссия указала на целый ряд проблем в Грузии, среди которых ограничения в работе парламента после парламентских выборов 2020 года, недостатки в ходе выборов местные органы власти 2021 года, расправа над журналистами и представителями ЛГБТ-сообщества в июле 2021 года и отсутствие значимого последующего расследования. Не оставила Еврокомиссия без внимание и скандальное дело о прослушках представителей СМИ, дипломатов и духовенства. Специальная следственная служба Грузии хочет больше полномочий>>В отчете также сказано, что за последний год застопорилась реформа судебной системы, а в ключевых областях даже ухудшилась. Кроме того, парламент принял ряд важных законов без необходимых консультаций или анализа соответствия стандартам ЕС или Совета Европы. Эти законы касались функционирования судебных органов и ключевых процедур назначения, процедур скрытого наблюдения и роспуска Службы государственного инспектора, говорится в отчете ЕК. Соглашения об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, Грузия и ЕС подписали в 2014 году.

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, еврокомиссия, грузинская мечта, совет европы