https://sputnik-georgia.ru/20220816/chto-prizvan-voploschat-v-gruzii-prezident-institut-ili-instrument-partiynogo-vliyaniya-269504254.html

Что призван воплощать в Грузии президент: институт или инструмент партийного влияния

Что призван воплощать в Грузии президент: институт или инструмент партийного влияния

В принципе, такой вопрос не должен даже возникать – президент страны не только важнейший атрибут государства, но и его символ. Однако когда дело касается... 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T19:27+0400

2022-08-16T19:27+0400

2022-08-16T19:27+0400

грузия

политика

аналитика

президент грузии

грузинская мечта

саломе зурабишвили

колумнисты

обзор сми

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Речь не только о правящей команде – сказанное касается всего политического спектра. Оппозиция не меньше "Грузинской мечты" пытается использовать президента лишь в собственных целях. Причем, и одна, и другая сторона добиваются этого абсолютно открыто и, судя по заявлениям, считают в порядке вещей. Саломе Зурабишвили же, по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, пытается отвоевать для президентской власти нейтральный имидж надпартийной и надпарламентской институции ("Версия", 27.07-2.08). Собственно, власть эта и должна быть таковой.Расхождение Зурабишвили с правящей партией по многим серьезным вопросам в последнее время все чаще бросается в глаза. А получивший публичную огласку конфликт, поводом для которого послужило представление кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии, как бы логически увенчал углубившиеся противоречия. По многим аспектам он стал хрестоматийным проявлением столь характерного для наших "поляризованных" элит стиля политического узурпирования.Президент Грузии назвала причину отклонения кандидатуры действующего главы ЦИК >>Вряд ли есть нет необходимость подробно описывать суть очередного взаимного недовольства – все медиа только об этом и говорят. Напомню лишь, что среди кандидатов, представленных парламенту, президент не назвала действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Правящая партия, не долго думая, назвала ситуацию "дискредитацией государственных интересов", добавив, что вырисовывается причастность президента к данному процессу ("Сакартвелос Республика", 10-11.08).Никому не пришла в голову мысль о том, чтобы по крайней мере объяснить, чем же с точки зрения "защиты государственных интересов" так нехороши Тамар Алпаидзе и Реваз Эгадзе? При этом, никто не рискнул обвинить президента в превышении полномочий, потому что она своих полномочий, надо полагать, не превысила. Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили предпочел в данном случае аморфную формулировку: правящая команда оставляет за собой право действовать так, как сочтет… логичным ("Квирис палитра", 8-14.08). То есть, не в соответствии с утвержденной процедурой, а по собственной логике!.. Если судить по последующим заявлениям, эта самая логика подталкивает парламентское большинство ко внесению изменений в Избирательный кодекс. "Грузинская мечта" хочет, чтобы президент был инструментом в ее руках", - объяснят это желание конституционист Леван Алапишвили. Добавив, нельзя, чтобы в 21-м веке в демократическом государстве руководитель ведомства, призванного проводить выборы, назначался в однопартийном порядке ("Ахали таоба", 11.08).Ответ президенту: "Грузинская мечта" может не поддержать ее кандидатов в ЦИК >>Но поистине превзошло верх рамок приличия и корректности "критическое" заявление выборной администрации. То есть, сотрудники администрация ЦИК решили, по сути дела, растолковать президенту и власти, как можно или нельзя назначать им руководителя! Это, прошу заметить, позиция уже и не власти, и не оппозиции, вообще не политической организации – это классическая авторитарная ситуация, где условия государству начинает диктовать аппарат!.."Разъяснения президента в связи с конкурсом по выборам председателя и членов ЦИК указывают на то, что, принимая решение, она руководствовалась политическими мотивами", - бойко написано в заявлении администрации ("Сакартвелос Республика", 10-11.08). Простите, а какими еще соображениями должна была руководствоваться глава государства?!. Или создание условий для обеспечения согласия в обществе, формирования непредвзятой обстановки, обеспечивающей избирателям свободу и полноту их выбора – это не политическая задача президента?!Предложенные Зурабишвили кандидатуры не меньше недовольства вызвали, кстати, и в рядах оппозиции. Принимая во внимание грузинскую специфику, это, как мне кажется, дает убедительные основания предположить, что выбор был как раз объективным. Вахтанг Дзабирадзе уверен, что президент оказалась под ударом и со стороны власти, и со стороны оппозиции, потому что старается оставаться нейтральной. Ни "Мечту", ни оппозицию такой нейтралитет, как выяснилось, не устраивает. Каждая партия хочет, чтобы президент полностью принадлежала только ей ("Резонанси", 9.08).Решение президента Грузии стало причиной политических инсинуаций – ЦИК >>Поляризация - один из наиболее губительных пороков современной грузинской политики. Не только в силу межпартийного противостояния, но и (что еще хуже) потому что обе стороны с одинаковой яростью набрасываются на граждан, журналистов, экспертов, политиков, усматривающих политическую победу не в расправе над соперником, а в достижении согласия и компромисса. В результате почти все наше общество оказалось поражено вредоносным микробом нетерпимости и непримиримости.И второе крайне губительно свойство – въевшаяся в нашу плоть и кровь круговая порука. Не случайно в ходе обострения отношений с властью некоторые эксперты, не стесняясь, напомнили Саломе Зурабишвили, что своим избранием на пост президента она во многом обязана "Грузинской мечте". Действительно, мы хорошо помним, как "Мечта" ее выдвинула и поддерживала в ходе президентских выборов. Но вспоминающие о этом журналисты и лидеры правящей партии до сих пор не сумели осознать, что в политике никто никому ничем не обязан и ответственность здесь несут только перед обществом и государством.В конце концов любой политический шаг, кто бы что ни говорил, бывает продиктован конкретными интересами и выгодой, пусть даже не всегда очевидной. Грубо говоря, Саломе Зурабишвили по какой-то причине сама была необходима "Грузинской мечте" как президент.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, политика, аналитика, президент грузии, грузинская мечта, саломе зурабишвили , колумнисты, обзор сми