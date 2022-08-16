https://sputnik-georgia.ru/20220816/kredity-dlya-fermerov-gruzii-stanut-esche-dostupnee-269475818.html
Кредиты для фермеров Грузии станут еще доступнее
Кредиты для фермеров Грузии станут еще доступнее
При создании теплицы для выращивания ягодных культур государство профинансирует фермеру кредит в течение четырех лет в размере 11% годовых 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T10:02+0400
2022-08-16T10:02+0400
2022-08-16T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Правительство Грузии утвердило поправки в проект "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке, сообщает Минсельхоз страны.Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.Правительство утвердило изменения по нескольким подкомпонентам проекта.В Грузии ждут большой урожай яблок >>Так, в рамках "Льготного агрокредита на основные средства", за счет кредита появляется возможность финансирования расходов на приобретение саженцев ягод для размещения в теплице и горшков, если цель кредита заключается в создании теплицы для выращивания ягодных культур.Государство профинансирует фермеру кредит в течение четырех лет в размере 11% годовых. Сумма кредита составит от 20 тысяч до 1,5 миллиона лари.В рамках подкомпонента проекта "Выращивание новых многолетних культур" у бенефициаров появится возможность использовать сумму кредита для устройства защитных сеток в многолетних садах или для ремонта существующих.На разбивку многолетних садов по всей Грузии потратили 133 миллиона лари >>Также становится возможным построить вспомогательное здание на сумму кредита. Для выращивания новых многолетних культур процент годового софинансирования составит 11%. Государство профинансирует фермеру кредит в течение 66 месяцев (5,5 лет) в размере 11% годовых. Сумма кредита составляет от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.В компоненте проекта "Льготный агролизинг", который служит развитию оборудования и предприятий, создающих дополнительную стоимость сельскохозяйственной продукции, появляется возможность приобрести в лизинг транспортное средство, интегрированное с нестационарными технологическими линиями.Процент годового софинансирования по компоненту субсидируемого агролизинга составляет 11%. Государство профинансирует кредит фермеру на 36 месяцев в размере 11% годовых. Сумма кредита составляет от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.Грузинские фермеры продолжают развивать тепличные хозяйства >>Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.За девять лет существования в проект был внесен ряд изменений, исходя из потребностей существующих в отрасли.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство
Кредиты для фермеров Грузии станут еще доступнее
При создании теплицы для выращивания ягодных культур государство профинансирует фермеру кредит в течение четырех лет в размере 11% годовых
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Правительство Грузии утвердило поправки в проект "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке, сообщает Минсельхоз страны.
Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.
Правительство утвердило изменения по нескольким подкомпонентам проекта.
Так, в рамках "Льготного агрокредита на основные средства", за счет кредита появляется возможность финансирования расходов на приобретение саженцев ягод для размещения в теплице и горшков, если цель кредита заключается в создании теплицы для выращивания ягодных культур.
Государство профинансирует фермеру кредит в течение четырех лет в размере 11% годовых. Сумма кредита составит от 20 тысяч до 1,5 миллиона лари.
В рамках подкомпонента проекта "Выращивание новых многолетних культур" у бенефициаров появится возможность использовать сумму кредита для устройства защитных сеток в многолетних садах или для ремонта существующих.
Также становится возможным построить вспомогательное здание на сумму кредита. Для выращивания новых многолетних культур процент годового софинансирования составит 11%. Государство профинансирует фермеру кредит в течение 66 месяцев (5,5 лет) в размере 11% годовых. Сумма кредита составляет от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.
В компоненте проекта "Льготный агролизинг", который служит развитию оборудования и предприятий, создающих дополнительную стоимость сельскохозяйственной продукции, появляется возможность приобрести в лизинг транспортное средство, интегрированное с нестационарными технологическими линиями.
Процент годового софинансирования по компоненту субсидируемого агролизинга составляет 11%. Государство профинансирует кредит фермеру на 36 месяцев в размере 11% годовых. Сумма кредита составляет от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.
Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.
За девять лет существования в проект был внесен ряд изменений, исходя из потребностей существующих в отрасли.