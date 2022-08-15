https://sputnik-georgia.ru/20220815/sudebnaya-reforma-gruzii--rabochaya-gruppa-dostigla-dogovorennosti-po-dvum-voprosam-269473588.html
Судебная реформа Грузии – рабочая группа достигла договоренности по двум вопросам
Судебная реформа Грузии – рабочая группа достигла договоренности по двум вопросам
Очередная встреча рабочей группы по судебной реформе состоится через две недели 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T23:45+0400
2022-08-15T23:45+0400
2022-08-16T00:15+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта
венецианская комиссия
высший совет юстиции
анри оханашвили
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Рабочая группа парламента Грузии, которая занимается вопросами судебной реформы, провела очередную встречу, на которой достигла согласия по двум вопросам из четырех обсуждаемых, заявил председатель комитета по юридическим вопросам и руководитель рабочей группы Анри Оханашвили.Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.По словам депутата, члены рабочей группы согласились с тем, что для избрания внесудебных членов Совета юстиции парламенту целесообразно внести конкретную запись в регламент высшего законодательного органа, что обеспечит еще большую прозрачность и инклюзивность процесса.Кроме того, участники встречи договорились еще об одном вопросе: при избрании судей в Высший совет юстиции Конференция судей воспользуется возможностью заслушать видение конкретных кандидатов.В ходе встречи рабочая группа не смогла достичь согласия по двум остальным вопросам. Первый – избрание членов Высшего совета юстиции, судьи или внесудебного члена, два раза подряд.В парламенте Грузии создадут рабочие группы для выполнения 12 условий Евросоюза >>"Мы изменили правило, которое ограничивало возможность члена Совета участвовать в конкурсе второй раз подряд и быть избранным на второй срок, исходя из того, что посчитали целесообразным, что лицо, обладающее соответствующими профессиональным опытом и конкретными знаниями не должно иметь никаких ограничений", - пояснил Оханашвили.Поэтому пересматривать этот вопрос депутаты от правящей партии не хотят, так как считают, что Венецианская комиссия ничего не говорила о возвращении старого правила.Также не удалось согласовать позиции относительно того, что члены Высшего совета юстиции одновременно могут быть председателями суда, палаты или коллегии.По словам Оханашвили, существует международный стандарт, согласно которому лица, избираемые с одной должности на другую в суде, не обязаны покидать уже занимаемую."Наоборот, это должен быть гибкий механизм, чтобы у судей в суде было меньше ограничений", пояснил он.Представители гражданского общества, как отметил Оханашвили, признали наличие такой международной практики, но, говорят, что в речь идет о контексте, который нужно учитывать.Как в Грузии будут бороться с коррупцией: парламент обсуждает модели >>Эти спорные вопросы, наряду с другими, вновь будут вынесены в повестку дня в ходе очередной встречи рабочей группы, которая состоится через две недели.В состав рабочей группы входят: члены фракции "Грузинская мечта" и отдельных оппозиционных групп, а также члены Высшего совета юстиции, Верховного суда, Министерства юстиции, прокуратуры, Ассоциации юристов, Ассоциации медиаторов, Бизнес-ассоциации, Службы правовой помощи, Народного защитника и гражданского общества (Грузинская национальная платформа (ГНП) Форума гражданского общества Восточного партнерства).Рабочая группа по судебной реформе Комитета по юридическим вопросам была создана для подготовки соответствующих законодательных изменений, которые должны быть реализованы для предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса >>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Стратегия и план действий по судебной реформе будут подготовлены и опубликованы до 1 октября. На основании этого плана будут разработаны законодательные поправки и представлены в парламент до 1 ноября.Сразу после инициирования законопроект будет отправлен БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии, которая представляет собой консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Рассмотрение законопроекта начнется сразу после получения заключений.Кобахидзе: в Грузии одна власть и один формат для выполнения условий ЕС >>Кроме того, до 1 сентября будут инициированы, а не позднее 29 ноября приняты поправки в Конституцию об избрании Генерального прокурора. Координировать вопрос будет юридический комитет парламента Грузии.Конкурс по избранию членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями, парламент Грузии объявит не позднее 30 сентября, а голосование в парламенте пройдет не позднее 15 ноября.Высший совет юстиции — это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, венецианская комиссия, высший совет юстиции, анри оханашвили, парламент грузии
Судебная реформа Грузии – рабочая группа достигла договоренности по двум вопросам
23:45 15.08.2022 (обновлено: 00:15 16.08.2022)
Очередная встреча рабочей группы по судебной реформе состоится через две недели
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Рабочая группа парламента Грузии, которая занимается вопросами судебной реформы, провела очередную встречу, на которой достигла согласия по двум вопросам из четырех обсуждаемых, заявил председатель комитета по юридическим вопросам и руководитель рабочей группы Анри Оханашвили.
Судебная реформа является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
"Первый вопрос, который мы обсуждали, был связан с большей прозрачностью выборов внесудебных членов Высшего совета юстиции", - сказал Оханашвили журналистам.
По словам депутата, члены рабочей группы согласились с тем, что для избрания внесудебных членов Совета юстиции парламенту целесообразно внести конкретную запись в регламент высшего законодательного органа, что обеспечит еще большую прозрачность и инклюзивность процесса.
Кроме того, участники встречи договорились еще об одном вопросе: при избрании судей в Высший совет юстиции Конференция судей воспользуется возможностью заслушать видение конкретных кандидатов.
В ходе встречи рабочая группа не смогла достичь согласия по двум остальным вопросам. Первый – избрание членов Высшего совета юстиции, судьи или внесудебного члена, два раза подряд.
"Мы изменили правило, которое ограничивало возможность члена Совета участвовать в конкурсе второй раз подряд и быть избранным на второй срок, исходя из того, что посчитали целесообразным, что лицо, обладающее соответствующими профессиональным опытом и конкретными знаниями не должно иметь никаких ограничений", - пояснил Оханашвили.
Поэтому пересматривать этот вопрос депутаты от правящей партии не хотят, так как считают, что Венецианская комиссия ничего не говорила о возвращении старого правила.
"Представители гражданского общества посчитали, что, хотя это и так, однако с учетом контекста целесообразно рассмотреть этот вопрос", - сказал он.
Также не удалось согласовать позиции относительно того, что члены Высшего совета юстиции одновременно могут быть председателями суда, палаты или коллегии.
По словам Оханашвили, существует международный стандарт, согласно которому лица, избираемые с одной должности на другую в суде, не обязаны покидать уже занимаемую.
"Наоборот, это должен быть гибкий механизм, чтобы у судей в суде было меньше ограничений", пояснил он.
Представители гражданского общества, как отметил Оханашвили, признали наличие такой международной практики, но, говорят, что в речь идет о контексте, который нужно учитывать.
Эти спорные вопросы, наряду с другими, вновь будут вынесены в повестку дня в ходе очередной встречи рабочей группы, которая состоится через две недели.
В состав рабочей группы входят: члены фракции "Грузинская мечта" и отдельных оппозиционных групп, а также члены Высшего совета юстиции, Верховного суда, Министерства юстиции, прокуратуры, Ассоциации юристов, Ассоциации медиаторов, Бизнес-ассоциации, Службы правовой помощи, Народного защитника и гражданского общества (Грузинская национальная платформа (ГНП) Форума гражданского общества Восточного партнерства).
Рабочая группа по судебной реформе Комитета по юридическим вопросам была создана для подготовки соответствующих законодательных изменений, которые должны быть реализованы для предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
Стратегия и план действий по судебной реформе будут подготовлены и опубликованы до 1 октября. На основании этого плана будут разработаны законодательные поправки и представлены в парламент до 1 ноября.
Сразу после инициирования законопроект будет отправлен БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии, которая представляет собой консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Рассмотрение законопроекта начнется сразу после получения заключений.
Кроме того, до 1 сентября будут инициированы, а не позднее 29 ноября приняты поправки в Конституцию об избрании Генерального прокурора. Координировать вопрос будет юридический комитет парламента Грузии.
Конкурс по избранию членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями, парламент Грузии объявит не позднее 30 сентября, а голосование в парламенте пройдет не позднее 15 ноября.
Высший совет юстиции — это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.