https://sputnik-georgia.ru/20220818/advokat-delo-ivanishvili-protiv-shveytsarskogo-banka-ne-yavlyaetsya-gosudarstvennym-269586823.html

Адвокат: дело Иванишвили против швейцарского банка не является государственным

Адвокат: дело Иванишвили против швейцарского банка не является государственным

Адвокаты считают, что у защитников Иванишвили, который является истцом, есть право давать оценку конкретным негативным событиям, происходящем в швейцарском... 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T19:51+0400

2022-08-18T19:51+0400

2022-08-18T20:40+0400

грузия

новости

общество

швейцария

сингапур

credit suisse

бидзина иванишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24641/54/246415443_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_49bb213fb6fceb7fbff0e97cf5215dba.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Иск грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" против швейцарского банка Credit Suisse является частным и не связан с государственными отношениями, заявил адвокат миллиардера Виктор Кипиани.После того как адвокаты Иванишвили заявили о намерении обратиться к парламенту Швейцарии и крупным политическим группам, а также органу финансового надзора Швейцарии, грузинская оппозиция обвинила Иванишвили в намерении использовать государственные отношения для решения своего вопроса.При этом он отметил, что у адвокатов Иванишвили, который является истцом, есть право давать оценку конкретным негативным событиям, происходящим в швейцарском правосудие."Мы говорили о непонятном судебном решении, неоднократно оценивали предвзятые действия швейцарской прокуратуры - это наше право как истцов давать оценку", - отметил Кипиани.Дело против Credit Suisse LifeПосле продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических действий.MKD Law: трасты Credit Suisse не отвечают на письма представителей Иванишвили >>Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень >>Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам - 607 350 000 долларов. Решение последовало за мартовским постановлением, согласно которому CS Life несет ответственность за непринятие надлежащих мер для предотвращения мошенничества и ненадлежащее управление счетами.Суд удовлетворил ходатайство защиты вкладчиков и обязал Credit Suisse Life депонировать деньги на специально отведенный счет в одном из швейцарских банков. Непосредственно пострадавшие вкладчики пока не смогут получить деньги, так как Credit Suisse Life подал апелляцию.Иванишвили vs трастыВ начале мая Иванишвили подал в суд Гернси на трастовую компанию Green Vals Trust из-за ограничения доступа Иванишвили к его активам и распоряжения ими.Эти финансовые активы изначально были в Credit Suisse, но после обнаружения мошенничества, Иванишвили решил перенести их в другой банк. Хотя из-за текущего судебного разбирательства и из-за ограничений, связанных с изменением ответственного за управление деньгами субъекта, эти финансовые активы вновь остались под управлением Green Vals Trust.Иванишвили против "дочки" Credit Suisse - адвокат рассказал об успехах в суде >>Эти деньги не оспариваются ни на Бермудах, ни в Сингапуре, ни в Швейцарии, соответственно, как говорит защита Иванишвили, он имеет полное право распоряжаться ими. Несмотря на многочисленные запросы, Green Vals Trust полностью ограничил Иванишвили доступ к его деньгам.Что касается трастовой компании Mandalay Trust, она управляет активами Иванишвили непосредственно в банке Credit Suisse.Когда первый этап судебного спора на Бермудах завершился, банк подтвердил, что Иванишвили может распоряжаться деньгами, но, несмотря на требования экс-премьера Грузии, Mandalay Trust воздерживается от перечисления денег.Иванишвили подал иск против Mandalay Trust в суд Сингапура.

швейцария

сингапур

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, швейцария, сингапур, credit suisse, бидзина иванишвили