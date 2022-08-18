https://sputnik-georgia.ru/20220818/skandal-vokrug-zastroyki-batumi-glava-pravitelstva-adzharii-otvetil-ombudsmenu-269583966.html
Скандал вокруг застройки Батуми: глава правительства Аджарии ответил омбудсмену
Скандал вокруг застройки Батуми: глава правительства Аджарии ответил омбудсмену
На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T18:22+0400
2022-08-18T18:22+0400
2022-08-18T18:22+0400
грузия
общество
новости
аджария
батуми
нино ломджария
народный защитник грузии
омбудсмен
торнике рижвадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264436964_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_737f70b1ce939a187f580a0a07ff6fe6.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мы обязательно защитим наш проект замены аварийных домов в Батуми в суде, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Народный защитник Грузии Нино Ломджария обжаловала в Конституционном суде поправки в Кодекс о планировании пространства, архитектурной и строительной деятельности, предоставляющие мэрии Батуми право застраивать город до утверждения Генплана. По ее мнению, поправки, которые также предполагают игнорирование всех норм, в том числе норм эвакуации и обязательство благоустройства домов для лиц с ОВЗ, нарушают Конституцию Грузии.Если Конституционный суд удовлетворит иск Народного защитника, поправки будут признаны недействительными и программа будет приостановлена.В то же время претензии к проекту мэрии есть и у оппозиции, которая заявляет, что мэрия хочет уничтожить историческую часть города.На месте аварийных домов в Батуми появятся современные жилые комплексы >>"Хочу объяснить, что в отношении старого Батуми для нас важно сохранить памятники культурного наследия и ухаживать за ними. Эти изменения не коснутся старого Батуми, и там сохранится режим моратория, памятники будут только отремонтированы", - сказал Рижвадзе.Скандальный проектВ начале июля мэрия Батуми получила право застраивать город свыше определенных норм. При этом мэрия должна соблюсти определенные условия.Среди условий удовлетворение квартирами пострадавших от кооперативных застройщиков, в случае осуществления проектов государственной или муниципальной значимости с целью замены аварийного дома. При этом разрешение на такие застройки должно давать сакребуло (совещательный орган) Батуми при наличии обоснований со стороны мэрии.При этом в случае положительного решения сакребуло, в пользу города должно переходить не менее 10% от изменившейся площади здания и использоваться эта площадь должна только для удовлетворения квартирами жителей аварийных домов.В Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов >>Застройка города осуществляется в рамках государственной программы "Батуми без аварийных домов". Согласно программе, аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа.Правительство Аджарии предлагает всем застройщикам и строительным компаниям банковскую гарантию в размере 150 миллионов лари для успешной реализации программы.В рамках программы до 300 многоквартирных домов будут полностью заменены новым современным жильем, а более трех тысяч семей продолжат жить в безопасных условиях.Жильцы аварийного дома в Батуми требуют расселения >>На первом этапе программа коснется 70 семей, которые жили на улице Руруа. Сакребуло Батуми уже выдало разрешение на строительство.На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных.Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей.
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264436964_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_6138f1021bf6a44910f52bf2ecc81989.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, аджария, батуми, нино ломджария, народный защитник грузии, омбудсмен, торнике рижвадзе
грузия, общество, новости, аджария, батуми, нино ломджария, народный защитник грузии, омбудсмен, торнике рижвадзе
Скандал вокруг застройки Батуми: глава правительства Аджарии ответил омбудсмену
На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мы обязательно защитим наш проект замены аварийных домов в Батуми в суде, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария обжаловала в Конституционном суде поправки в Кодекс о планировании пространства, архитектурной и строительной деятельности, предоставляющие мэрии Батуми право застраивать город до утверждения Генплана. По ее мнению, поправки, которые также предполагают игнорирование всех норм, в том числе норм эвакуации и обязательство благоустройства домов для лиц с ОВЗ, нарушают Конституцию Грузии.
"Народный защитник, от названия которого мы должны убрать приставку Народный и заменить ее на слово "национал", атакует наши мероприятия, которые проводятся для задействования программы замены аварийных домов и получили высокую поддержку законодательного органа. Она обжаловала проект в Конституционном суде, и мы обязательно защитим эти поправки", - сказал Рижвадзе.
Если Конституционный суд удовлетворит иск Народного защитника, поправки будут признаны недействительными и программа будет приостановлена.
В то же время претензии к проекту мэрии есть и у оппозиции, которая заявляет, что мэрия хочет уничтожить историческую часть города.
"Хочу объяснить, что в отношении старого Батуми для нас важно сохранить памятники культурного наследия и ухаживать за ними. Эти изменения не коснутся старого Батуми, и там сохранится режим моратория, памятники будут только отремонтированы", - сказал Рижвадзе.
Скандальный проект
В начале июля мэрия Батуми получила право застраивать город свыше определенных норм. При этом мэрия должна соблюсти определенные условия.
Среди условий удовлетворение квартирами пострадавших от кооперативных застройщиков, в случае осуществления проектов государственной или муниципальной значимости с целью замены аварийного дома. При этом разрешение на такие застройки должно давать сакребуло (совещательный орган) Батуми при наличии обоснований со стороны мэрии.
При этом в случае положительного решения сакребуло, в пользу города должно переходить не менее 10% от изменившейся площади здания и использоваться эта площадь должна только для удовлетворения квартирами жителей аварийных домов.
Застройка города осуществляется в рамках государственной программы "Батуми без аварийных домов". Согласно программе, аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа.
Правительство Аджарии предлагает всем застройщикам и строительным компаниям банковскую гарантию в размере 150 миллионов лари для успешной реализации программы.
В рамках программы до 300 многоквартирных домов будут полностью заменены новым современным жильем, а более трех тысяч семей продолжат жить в безопасных условиях.
На первом этапе программа коснется 70 семей, которые жили на улице Руруа. Сакребуло Батуми уже выдало разрешение на строительство.
На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных.
Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей.