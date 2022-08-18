https://sputnik-georgia.ru/20220818/skandal-vokrug-zastroyki-batumi-glava-pravitelstva-adzharii-otvetil-ombudsmenu-269583966.html

Скандал вокруг застройки Батуми: глава правительства Аджарии ответил омбудсмену

Скандал вокруг застройки Батуми: глава правительства Аджарии ответил омбудсмену

На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T18:22+0400

2022-08-18T18:22+0400

2022-08-18T18:22+0400

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торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мы обязательно защитим наш проект замены аварийных домов в Батуми в суде, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Народный защитник Грузии Нино Ломджария обжаловала в Конституционном суде поправки в Кодекс о планировании пространства, архитектурной и строительной деятельности, предоставляющие мэрии Батуми право застраивать город до утверждения Генплана. По ее мнению, поправки, которые также предполагают игнорирование всех норм, в том числе норм эвакуации и обязательство благоустройства домов для лиц с ОВЗ, нарушают Конституцию Грузии.Если Конституционный суд удовлетворит иск Народного защитника, поправки будут признаны недействительными и программа будет приостановлена.В то же время претензии к проекту мэрии есть и у оппозиции, которая заявляет, что мэрия хочет уничтожить историческую часть города.На месте аварийных домов в Батуми появятся современные жилые комплексы >>"Хочу объяснить, что в отношении старого Батуми для нас важно сохранить памятники культурного наследия и ухаживать за ними. Эти изменения не коснутся старого Батуми, и там сохранится режим моратория, памятники будут только отремонтированы", - сказал Рижвадзе.Скандальный проектВ начале июля мэрия Батуми получила право застраивать город свыше определенных норм. При этом мэрия должна соблюсти определенные условия.Среди условий удовлетворение квартирами пострадавших от кооперативных застройщиков, в случае осуществления проектов государственной или муниципальной значимости с целью замены аварийного дома. При этом разрешение на такие застройки должно давать сакребуло (совещательный орган) Батуми при наличии обоснований со стороны мэрии.При этом в случае положительного решения сакребуло, в пользу города должно переходить не менее 10% от изменившейся площади здания и использоваться эта площадь должна только для удовлетворения квартирами жителей аварийных домов.В Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов >>Застройка города осуществляется в рамках государственной программы "Батуми без аварийных домов". Согласно программе, аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа.Правительство Аджарии предлагает всем застройщикам и строительным компаниям банковскую гарантию в размере 150 миллионов лари для успешной реализации программы.В рамках программы до 300 многоквартирных домов будут полностью заменены новым современным жильем, а более трех тысяч семей продолжат жить в безопасных условиях.Жильцы аварийного дома в Батуми требуют расселения >>На первом этапе программа коснется 70 семей, которые жили на улице Руруа. Сакребуло Батуми уже выдало разрешение на строительство.На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных.Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей.

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грузия, общество, новости, аджария, батуми, нино ломджария, народный защитник грузии, омбудсмен, торнике рижвадзе