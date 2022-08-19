https://sputnik-georgia.ru/20220819/kurs-lari-dollar-269592299.html
Курс лари на пятницу – 2,7891 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,7891 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0128 лари по отношению к доллару 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T09:20+0400
2022-08-19T09:20+0400
2022-08-19T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0a/269332850_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8fba0319ac6ea7c4b629da08c74e179b.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 августа в размере 2,7891 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0128 лари по отношению к доллару.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0a/269332850_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_b546666f1ccf034ab290ef51ed759e08.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,7891 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0128 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 августа в размере 2,7891 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0128 лари по отношению к доллару.
Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли
?
Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил
негативные ожидания рынка
Нацбанк Грузии купил доллары
на аукционе впервые за три года