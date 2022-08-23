https://sputnik-georgia.ru/20220823/komissiya-po-kommunikatsiya-gruzii-oshtrafovala-oppozitsionnyy-telekanal-269715556.html
Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал
Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал
Вещатель, как и рекламодатель, обязан не допускать размещения в эфире ненадлежащей рекламы, заявляет комиссия 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T19:56+0400
2022-08-23T19:56+0400
2022-08-23T20:16+0400
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национальная комиссия по коммуникациям грузии
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал "Мтавари архи" на 1% от годового дохода вещателя - 118 688,67 лари, говорится в сообщении регулятора.Дело касается видео, которое транслировалось в эфире телеканалов 23 и 24 июня перед акцией "Домой в Европу". Политическое объединение "Грузинская мечта" обратилось с жалобой в Комиссию по коммуникациям по поводу этого видео, в котором, по их словам, были собраны вместе и искажены высказывания лидеров партии об ЕС.Телеканал был оштрафован за незаконное размещение политической рекламы в эфире в непредвыборный период. Кроме того, за аналогичное нарушения двум оппозиционным вещателям "Пирвели" и "Формула" комиссия вынесла письменное предупреждение."Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям >>Для определения статуса рекламы комиссия сосредоточилась на содержании и контексте рекламы, а также ее цели в соответствии с действующим законодательством Грузии, судебной практикой и практикой европейских стран."При изучении видеофрагмента комиссия установила, что, очевидно, целью рекламы, размещенной в эфире телекомпаниями, было, с одной стороны, рекламировать демонстрацию, которая состоится 24 июня, чтобы как можно больше граждан могли бы участвовать в ней, а с другой стороны, представить политическое объединение "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и их лидеров в негативном контексте", - говорится в заявлении.Все по закону: Национальная комиссия ответила на претензии СМИ >>На основании изложенного, комиссия посчитала оспариваемое видео политической рекламой.В комиссии напомнили, что трансляция предвыборной/политической рекламы должна начинаться за 50 дней до голосования и заканчиваться за 8 часов до голосования, а в случае проведения второго тура - с понедельника, следующего за днем проведения второго тура, и заканчиваться за 8 часов до голосования.Как пояснили в Комиссии, телеканалы "Пирвели" и "Формула" за последний год не совершали указанного нарушения закона и им направили лись письмо с предупреждением.Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе >>Что касается "Мтавари архи", то они нарушали этот закон четыре раза - 2019, 2020 и 2021 годах за аналогичное нарушение, а за последний год указанное нарушение было совершено телеканалом во второй раз и вещатель уже был оштрафован.
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грузия, новости, политика, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, политика, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал
19:56 23.08.2022 (обновлено: 20:16 23.08.2022)
Вещатель, как и рекламодатель, обязан не допускать размещения в эфире ненадлежащей рекламы, заявляет комиссия
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал "Мтавари архи" на 1% от годового дохода вещателя - 118 688,67 лари, говорится в сообщении регулятора.
Дело касается видео, которое транслировалось в эфире телеканалов 23 и 24 июня перед акцией "Домой в Европу". Политическое объединение "Грузинская мечта" обратилось с жалобой в Комиссию по коммуникациям по поводу этого видео, в котором, по их словам, были собраны вместе и искажены высказывания лидеров партии об ЕС.
Телеканал был оштрафован за незаконное размещение политической рекламы в эфире в непредвыборный период. Кроме того, за аналогичное нарушения двум оппозиционным вещателям "Пирвели" и "Формула" комиссия вынесла письменное предупреждение.
Для определения статуса рекламы комиссия сосредоточилась на содержании и контексте рекламы, а также ее цели в соответствии с действующим законодательством Грузии, судебной практикой и практикой европейских стран.
"При изучении видеофрагмента комиссия установила, что, очевидно, целью рекламы, размещенной в эфире телекомпаниями, было, с одной стороны, рекламировать демонстрацию, которая состоится 24 июня, чтобы как можно больше граждан могли бы участвовать в ней, а с другой стороны, представить политическое объединение "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и их лидеров в негативном контексте", - говорится в заявлении
.
На основании изложенного, комиссия посчитала оспариваемое видео политической рекламой.
"Грузинское законодательство строго регламентирует вопрос трансляции политической рекламы. Согласно Закону Грузии "О вещании", вещатель как рекламодатель обязан обеспечить соответствие транслируемой им рекламы законодательству Грузии и не допускать размещения в эфире ненадлежащей рекламы", - говорится в заявлении.
В комиссии напомнили, что трансляция предвыборной/политической рекламы должна начинаться за 50 дней до голосования и заканчиваться за 8 часов до голосования, а в случае проведения второго тура - с понедельника, следующего за днем проведения второго тура, и заканчиваться за 8 часов до голосования.
Как пояснили в Комиссии, телеканалы "Пирвели" и "Формула" за последний год не совершали указанного нарушения закона и им направили лись письмо с предупреждением.
Что касается "Мтавари архи", то они нарушали этот закон четыре раза - 2019, 2020 и 2021 годах за аналогичное нарушение, а за последний год указанное нарушение было совершено телеканалом во второй раз и вещатель уже был оштрафован.