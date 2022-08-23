https://sputnik-georgia.ru/20220823/komissiya-po-kommunikatsiya-gruzii-oshtrafovala-oppozitsionnyy-telekanal-269715556.html

Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал

Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал

Вещатель, как и рекламодатель, обязан не допускать размещения в эфире ненадлежащей рекламы, заявляет комиссия 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T19:56+0400

2022-08-23T19:56+0400

2022-08-23T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал "Мтавари архи" на 1% от годового дохода вещателя - 118 688,67 лари, говорится в сообщении регулятора.Дело касается видео, которое транслировалось в эфире телеканалов 23 и 24 июня перед акцией "Домой в Европу". Политическое объединение "Грузинская мечта" обратилось с жалобой в Комиссию по коммуникациям по поводу этого видео, в котором, по их словам, были собраны вместе и искажены высказывания лидеров партии об ЕС.Телеканал был оштрафован за незаконное размещение политической рекламы в эфире в непредвыборный период. Кроме того, за аналогичное нарушения двум оппозиционным вещателям "Пирвели" и "Формула" комиссия вынесла письменное предупреждение."Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям >>Для определения статуса рекламы комиссия сосредоточилась на содержании и контексте рекламы, а также ее цели в соответствии с действующим законодательством Грузии, судебной практикой и практикой европейских стран."При изучении видеофрагмента комиссия установила, что, очевидно, целью рекламы, размещенной в эфире телекомпаниями, было, с одной стороны, рекламировать демонстрацию, которая состоится 24 июня, чтобы как можно больше граждан могли бы участвовать в ней, а с другой стороны, представить политическое объединение "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и их лидеров в негативном контексте", - говорится в заявлении.Все по закону: Национальная комиссия ответила на претензии СМИ >>На основании изложенного, комиссия посчитала оспариваемое видео политической рекламой.В комиссии напомнили, что трансляция предвыборной/политической рекламы должна начинаться за 50 дней до голосования и заканчиваться за 8 часов до голосования, а в случае проведения второго тура - с понедельника, следующего за днем проведения второго тура, и заканчиваться за 8 часов до голосования.Как пояснили в Комиссии, телеканалы "Пирвели" и "Формула" за последний год не совершали указанного нарушения закона и им направили лись письмо с предупреждением.Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе >>Что касается "Мтавари архи", то они нарушали этот закон четыре раза - 2019, 2020 и 2021 годах за аналогичное нарушение, а за последний год указанное нарушение было совершено телеканалом во второй раз и вещатель уже был оштрафован.

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грузия, новости, политика, национальная комиссия по коммуникациям грузии