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Курс лари на четверг – 2,8192 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,8192 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0192 лари по отношению к доллару 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T09:20+0400

2022-08-25T09:20+0400

2022-08-25T09:20+0400

грузия

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 августа в размере 2,8192 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0192 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии