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https://sputnik-georgia.ru/20220826/kurs-lari-dollar-269778135.html
Курс лари на пятницу – 2,8705 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,8705 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0513 лари по отношению к доллару 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T09:20+0400
2022-08-26T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 августа в размере 2,8705 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0513 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 2,8705 GEL/$

09:20 26.08.2022
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0513 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 августа в размере 2,8705 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0513 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 26 августа
Кросс-курс основных валют на 26 августа - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2022
Кросс-курс основных валют на 26 августа
© Sputnik
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