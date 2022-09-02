https://sputnik-georgia.ru/20220902/khleb-v-gruzii-mozhet-podeshevet---ekspert-270038196.html

Хлеб в Грузии может подешеветь - эксперт

Хлеб в Грузии может подешеветь - эксперт

Сейчас период уборки урожая пшеницы, и в это время должна произойти стабилизация цен, которые должны снизиться, заявил эксперт 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T20:27+0400

2022-09-02T20:27+0400

2022-09-02T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В условиях снижения стоимости пшеницы и муки на мировых рынках хлеб в Грузии может подешеветь на 10 тетри, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе.В августе 2022 года уровень годовой инфляции в Грузии составил 10,9% при целевом показателе 3%. За год цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 34,2%. Последний раз подорожание хлеба было зафиксировано в мае. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в 1,2 лари.По информации Долидзе, сейчас период уборки урожая пшеницы, и в это время должна произойти стабилизация цен, которые должны снизиться."Если мы сравним с прошлым периодом, стоимость пшеницы на мировой бирже была 500 долларов и действовала плавающая таможенная пошлина, были очень высокие цены. В этом году зерно стоит 340 долларов", - сказал Долидзе.По его информации, сегодня одна тонна французской пшеницы - 345 долларов, американской - 346 долларов, российской - 347 долларов.Россия продолжает снижать пошлину на экспорт пшеницы >>Кроме того, Россия снизила плавающую пошлину на зерно, что вновь актуализировало закупку пшеницы и дало возможность мелькомбинатам заработать. Плюс к этому, в самой Грузии урожай пшеницы лучше, чем в прошлом году – 150 тысяч тонн, 100 тысяч тонн из которого уже собрано."Надеемся, что заработают и местные мелькомбинаты. Мелкие уже заработали. Это означает, что будет конкуренция по муке. Конкуренция снижает цены", - отметил он.Сегодня стоимость одного мешка муки составляет 76-77 лари.В Грузии хотят ограничить торговые надбавки на хлеб >>За последние примерно два месяца хлеб в Грузии уже подорожал на 10 тетри и на предприятиях стоит от 95 тетри до 1,20 лари. Наценка в магазинах примерно 30-40 тетри.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.Когда в Грузии заработают крупные мельницы? >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.

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грузия, новости, экономика, хлеб, цены, зерно