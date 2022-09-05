https://sputnik-georgia.ru/20220905/kurs-lari-dollar-270033769.html

Курс лари на понедельник – 2,8956 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,8956 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,008 лари по отношению к доллару 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T09:20+0400

2022-09-05T09:20+0400

2022-09-05T09:20+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268677467_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_066a09b42560bd08060f6d228cfbb733.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября в размере 2,8956 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,008 лари по отношению к доллару.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии