https://sputnik-georgia.ru/20220905/strategiya-natsdvizheniya-ne-ponravilas-ostalnym-oppozitsioneram-v-gruzii-270115742.html

Стратегия "Нацдвижения" не понравилась остальным оппозиционерам в Грузии

Стратегия "Нацдвижения" не понравилась остальным оппозиционерам в Грузии

"Нацдвижение" объявило о планах по достижению назначения внеочередных парламентских выборов 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T20:55+0400

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Авторитетные оппозиционные партии сочли неразумной стратегию крупнейшей оппозиционной силы "Единое национальное движение" по смене власти в Грузии.В понедельник председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе акции протеста, будут направлены на достижение назначения внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.По его словам, внеочередные выборы имели бы смысл, если их можно было бы провести исключительно по пропорциональной системе с естественным барьером.Согласно Конституции, пропорциональные выборы будут проводиться лишь начиная с 2024 года, а до этого - вновь по смешанной системе - по партийным спискам и в мажоритарных округах (120/30).Даже как-то несерьезно - спикер парламента Грузии о досрочных выборах>>Мегрелишвили также заявил, что у "Нацдвижения" нет политических партнеров, есть лишь рабы."К сожалению, у них нет представления о том, что значит партнерство в политике. Рабы - это те, кто без слов, без рассуждений соглашаются и следуют за любым глупым решением", - отметил Мегрелишвили.Ничего нового в требовании досрочных выборов нет, поскольку "Лело для Грузии" уже давно требует этого, заявила один из лидеров партии Саломе Самадашвили.Внеочередные выборы должны созреть, считает депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре>>"Не знаю, помогает ли внеочередным выборам или мешает анонсирование этого процесса. Мы должны достичь созревания внеочередных выборов. Для этого необходима системная работа. Сейчас не время говорить. Сейчас время действовать, и вы увидите эти действия", - заявил Манджгаладзе.В любой ситуации нужно быть готовыми к выборам, добавил он."Гирчи – больше свободы" относится к числу тех партий, которые никогда не снимали с повестки дня требование о досрочных выборах, заявил лидер партии Зураб Джапаридзе.В начале июля правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.Таким образом "Грузинская мечта" выразила готовность дать фору своему главному конкуренту - "Нацдвижению", за существенную выгоду для страны.Президент Грузии объяснила выбор кандидатов на должность главы ЦИК>>Как показали последние выборы в органы местного самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер в 2021 году смогла преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии".Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.

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политика, грузия, новости, ника мелия, зураб джапаридзе, грузинская мечта, партия "гирчи", парламент грузии